Путин разрешил изымать заросшие борщевиком сельхозземли

Tекст: Валерия Городецкая

Теперь участок может быть изъят по решению суда, если собственник нарушил законодательство и тем самым способствовал снижению плодородия или нанес ущерб окружающей среде, передает ТАСС.

Владелец обязан принимать профилактические меры против разрастания инвазивных растений и вовремя их уничтожать. Нарушение этих обязанностей теперь будет считаться основанием для изъятия участка через суд.

Росприроднадзор утвердит перечень необходимых мероприятий для борьбы с чужеродными растениями в заповедниках и национальных парках. В Московской области, например, уже действует обязанность удалять борщевик Сосновского и предусмотрена административная ответственность за неисполнение этих требований.

«Всем известна проблема распространения опасного растения – борщевика Сосновского. Очень важно этим вопросом заниматься комплексно», – подчеркнул глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.

Ранее Мособлдума установила штраф в 5 тыс. рублей за неубранный борщевик Сосновского для собственников участков.

Газета ВЗГЛЯД писала, чем опасен борщевик и как от него избавиться.