Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.23 комментария
Путин разрешил изымать заросшие борщевиком сельхозземли
Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому земельные участки сельскохозяйственного назначения могут быть изъяты у владельцев, допустивших распространение на них борщевика.
Теперь участок может быть изъят по решению суда, если собственник нарушил законодательство и тем самым способствовал снижению плодородия или нанес ущерб окружающей среде, передает ТАСС.
Владелец обязан принимать профилактические меры против разрастания инвазивных растений и вовремя их уничтожать. Нарушение этих обязанностей теперь будет считаться основанием для изъятия участка через суд.
Росприроднадзор утвердит перечень необходимых мероприятий для борьбы с чужеродными растениями в заповедниках и национальных парках. В Московской области, например, уже действует обязанность удалять борщевик Сосновского и предусмотрена административная ответственность за неисполнение этих требований.
«Всем известна проблема распространения опасного растения – борщевика Сосновского. Очень важно этим вопросом заниматься комплексно», – подчеркнул глава комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных.
Ранее Мособлдума установила штраф в 5 тыс. рублей за неубранный борщевик Сосновского для собственников участков.
Газета ВЗГЛЯД писала, чем опасен борщевик и как от него избавиться.