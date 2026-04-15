В Госдуме пригрозили штрафами за разросшийся к соседям борщевик
Владельцы дачных участков рискуют заплатить крупную сумму, если проигнорируют официальное предписание об уничтожении борщевика, перекинувшегося на чужую территорию, заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
За отказ убрать ядовитое растение нарушителям грозит взыскание в размере до 50 тыс. рублей, сказал Кошелев, передает ТАСС.
Пострадавшие соседи имеют полное право пожаловаться в местные органы власти или Россельхознадзор. Для этого достаточно предоставить фотографии и видеозаписи с привязкой к местности.
«После обращения контролеры проведут осмотр территории, после чего собственнику заросшего участка выдадут официальное предписание с конкретным сроком на уничтожение растения. Обычно это 30 календарных дней», – рассказал парламентарий.
В случае дальнейшего игнорирования проблемы виновник получит штраф от 20 тыс. до 50 тыс. рублей и повторное требование. Если бездействие продолжится, надзорные органы обратятся в суд. Инстанция может обязать владельца бороться с сорняком в течение пяти лет с начислением ежедневной неустойки.
Депутат особо подчеркнул, что самостоятельное уничтожение борщевика за чужим забором является незаконным. При этом очистка общих территорий садового товарищества, куда сорняк попал с заброшенных земель, ложится на плечи самого объединения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 марта 2026 года обязанность по уничтожению борщевика распространится на всех владельцев дачных участков. Инспекторы будут проверять заросшие опасным растением территории с помощью беспилотников.