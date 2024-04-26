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Вильфанд рассказал, каким будет лето
Вильфанд рассказал, каким будет лето 2024 года
Температура воздуха по России прогнозируется выше нормы, лето холодным не будет, заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Назвать точно, насколько будет температура выше нормы, он не смог, передает ТАСС.
Прогнозируется, что температура воздуха будет преимущественно выше нормы на европейской территории страны, в северных регионах, на севере Урала и Сибири, а также в Якутии.
На остальной территории России погода будет близкой к норме, рассказал Вильфанд.
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