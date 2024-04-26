Вильфанд рассказал, каким будет лето 2024 года

Tекст: Кристина Цыцура

Назвать точно, насколько будет температура выше нормы, он не смог, передает ТАСС.

Прогнозируется, что температура воздуха будет преимущественно выше нормы на европейской территории страны, в северных регионах, на севере Урала и Сибири, а также в Якутии.

На остальной территории России погода будет близкой к норме, рассказал Вильфанд.

Ранее синоптики рассказали, почему в России появились желтые осадки.





