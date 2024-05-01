США объявили о санкциях против авиакомпании «Победа» и нескольких российских заводов

Tекст: Алексей Дегтярев

В перечень включили те, кого американская администрация считает причастным к военно-промышленному комплексу России и к связанным с ним компаниям, передает РИА «Новости».

В него включили автозавод «Урал», Брянский автозавод, завод по производству электроники «Протон», казанский завод «Электроприбор», АО «Рау Фарм», компании группы «Сибантрацит», Ярославский моторный завод.

Рестрикции также вводятся против войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России.

Кроме того, санкции вводят в отношении авиаперевозчика «Победа». Взаимодействие с ним должно быть прекращено в три месяца. Поставки товаров и услуг авиакомпании разрешат до 30 июня, а платежи – до 30 июля.

Минфин сообщил и о введении санкций против 16 морских судов: «Андрей Осипов», «Арктика 1», «Арктика 2», «Баренц», «Беринг», «Мангазея», «Михаил Бритнев», «Мыс Дежнева», «Мыс Флора», «Мыс Шмидта», Мыс Желания» и «Василий Лановой».

Помимо того, США ввели санкции против судов под флагами Сингапура и Панамы.

Ранее в госдепе США заявляли, что Вашингтон не меняет своего подхода к санкциям против России.