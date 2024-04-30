Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.6 комментариев
В США заявили о неизменности санкционной политики в отношении России
Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Вашингтон не меняет своего подхода к санкциям против России.
Комментируя некоторые послабления к санкционном режиме, Пател заявил, что США «не убрали ногу с газа», американская сторона продолжит поддерживать Украину и прилагать усилия «для санкций, экспортного контроля и других мер, чтобы привлечь Россию к ответственности», передает ТАСС.
«Так что сдвигов вообще нет. Никакого политического сдвига [в вопросе санкций] нет», – сказал он.
Ранее США временно разрешили проводить операции с российскими банками, в том числе Сбербанком и ВТБ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Вашингтон принял такое решение и как оно отразится на рынке.