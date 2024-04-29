29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.5 комментариев
Посол России назвал законной передачу «дочки» Ariston Газпрому
Передача 100% долей в уставном капитале ООО «Аристон термо Русь» во временное управление АО «Газпром бытовые системы» соответствует правовому полю, заявил посол в Италии Алексей Парамонов.
Отмечается, что дипломат был вызван в МИД Италии 29 апреля, где ему была выражена озабоченность по поводу этой сделки, передает ТАСС.
Посол РФ предоставил исчерпывающие разъяснения относительно законности и обоснованности решений, принятых в отношении «Аристон термо Русь».
Кроме того, по его словам, было подчеркнуто, что эти шаги осуществлены в рамках правового поля и предприняты в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и их союзников.
Эти действия, отметил Парамонов, направлены на незаконное лишение России, ее юридических и физических лиц права собственности и/или ограничения этого права на имущество, находящееся на территории западных стран.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как брошенные фабрики Bosch и Ariston заработают без западных хозяев.
В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% долей в российских подразделениях Ariston и BSH Hausgerate под временное управление компании «Газпром бытовые системы».