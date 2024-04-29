Посол России назвал законной передачу «дочки» Ariston Газпрому

Tекст: Дарья Григоренко

Отмечается, что дипломат был вызван в МИД Италии 29 апреля, где ему была выражена озабоченность по поводу этой сделки, передает ТАСС.

Посол РФ предоставил исчерпывающие разъяснения относительно законности и обоснованности решений, принятых в отношении «Аристон термо Русь».

Кроме того, по его словам, было подчеркнуто, что эти шаги осуществлены в рамках правового поля и предприняты в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия США и их союзников.

Эти действия, отметил Парамонов, направлены на незаконное лишение России, ее юридических и физических лиц права собственности и/или ограничения этого права на имущество, находящееся на территории западных стран.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как брошенные фабрики Bosch и Ariston заработают без западных хозяев.

В пятницу президент России Владимир Путин подписал указ о передаче 100% долей в российских подразделениях Ariston и BSH Hausgerate под временное управление компании «Газпром бытовые системы».