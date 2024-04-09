В Москве заочно арестовали одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе

Tекст: Дарья Григоренко

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания или экстрадиции Ганула на территорию РФ. Ему предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: ч. 1 ст. 243.4 (уничтожение либо повреждение воинских захоронений) и ч. 2 ст. 360 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), передает ТАСС.

Ганул объявлен в международный розыск. Санкция статьи, по которой он обвиняется, предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

В июне под Артемовском был ликвидирован один из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Роман Черномаз. Кроме того, в апреле прошлого года также был уничтожен украинский боевик Александр Станков, причастный к массовой гибели людей в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году.