Объявлены победители фестиваля «Российская школьная весна» в Ставрополе

Tекст: Ольга Никитина

По итогам конкурсной программы названы имена 238 победителей и призеров в семи творческих направлениях и в специальной номинации «Амбассадор Движения Первых», а также оглашены результаты общекомандного зачета. Обладателями Гран-при стали семь участников из Ивановской, Саратовской, Курской, Тверской, Вологодской, Калининградской областей и Санкт-Петербурга.

«Мы подвели итоги всероссийского фестиваля «Российская школьная весна», который «Движение Первых» реализует вместе с РСМ и правительством Ставропольского края. Всего награды в восьми направлениях получили 238 конкурсных работ. Обладателями Гран-при в общекомандном зачете стали творческие коллективы Ставропольского края. Среди призеров также Саратовская область, город Санкт-Петербург и Челябинская область. Для школьников фестиваль стал настоящей творческой лабораторией, а для страны – площадкой для формирования сообщества новых молодых деятелей культуры и искусства России», – сказал председатель правления «Движения Первых» Григорий Гуров.

По итогам фестиваля губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров выразил надежду, что Ставрополье станет для ребят местом, куда они захотят вернуться. «Ставрополье за молодых и энергичных, прорывных и креативных. Ведь через несколько лет именно этим ребятам предстоит развивать нашу страну. Мы почувствовали энергию Российской школьной весны, зарядились ей. А участники фестиваля, надеюсь, успели хоть немного узнать наш край и найти новых друзей. Пусть эти нити дружбы протянутся через всю Россию, связав тысячи молодых людей. И пусть Ставрополье станет для них местом, куда хочется вернуться. Мы всегда рады людям, которые приезжают к нам с открытым сердцем», – сказал он.

Торжественная Церемония закрытия фестиваля состоялась в Ставропольском дворце культуры и спорта, где собрались участники из разных уголков России, их педагоги, наставники, а также гости фестиваля. В рамках Церемонии были названы обладатели Гран-при в направлениях «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Медиа» и победители специальной номинации «Амбассадор Движения Первых». Также были озвучены результаты общекомандного зачета и «Региональной программы». Школьники вместе праздновали успешное окончание фестиваля и поздравляли победителей.

В специальной номинации «Амбассадор Движения Первых» лауреатом I степени стал Руслан Ульянов из Ростовской области, лауреатом II степени названа Екатерина Махиня из Омской области, а лауреатом III степени – Анна Егорова из Липецкой области. Амбассадорам предстоит доносить и популяризировать миссию и ценности Движения Первых в своих регионах.

Обладателями Гран-при фестиваля стали: в «Театральном направлении» – Алена Исаева из Тверской области, в направлении «Оригинальный жанр» – Цирковая студия «Каскад» из Вологодской области, в «Инструментальном» – Анна Калихман из Саратовской области, в «Вокальном» – Андрей Палаев из Ивановской области, в направлении «Медиа» – Всеволод Алымов и Полина Жемчугова из Калининградской области, в «Танцевальном» направлении – Театр танца «VIP- поколение» из Курской области, а в «Региональной программе» – «Два берега» из Санкт-Петербурга.

Масштабный Гала-концерт объединил всех ребят и еще раз подтвердил, что Первые – это сплоченная команда друзей, которые бескорыстно поддерживают и уважают друг друга. На концерте были показаны самые яркие номера участников, которые ранее были представлены на фестивале. Для зрителей также выступили артисты творческих коллективов Ставрополя и Ставропольского края, а также дуэт NANSI & SIDOROV.

Кроме того, в Ставропольском государственном аграрном университете 1 мая прошла Церемония награждения 220 лауреатов по каждому из направлений фестиваля. Список 220 лауреатов II Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна» по конкурсным направлениям: «Региональная программа», «Вокальное», «Инструментальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Медиа».

На протяжении всех дней фестиваля вели свою работу альтернативные площадки. Так, на Александровской площади Ставрополя был открыт Фестивальный городок, где ребята смогли подробнее познакомиться с деятельностью Движения, посмотреть концерты артистов, стать участниками различных активностей и пройти квест.

Кроме того, на площадке Фестивального городка, в шатре «Творчество и культура» для школьников был организован вокальный кастинг. Каждый желающий получил возможность показать свой певческий талант, стать сольным исполнителем в Продюсерском центре «Звучи», попасть в состав «Хора Первых», а также сочинить и записать песню с российским певцом Natan. В состав жюри вошли Natan и молодая певица, активист Движения Первых Аня Клюква.

Также свои двери гостям открыла площадка VK, где для ребят были подготовлены различные активности.

Каждый вечер на Площади Ленина в Ставрополе проходили концерты с участием популярных российских артистов. Для участников фестиваля и ставропольцев выступили Мия Бойка, Амирчик, дуэт NANSI & SIDOROV, Стас Море и Аня Клюква.

Организаторами II Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна» выступили Движение Первых, Правительство Ставропольского края, Российский Союз Молодежи, Северо-Кавказский федеральный университет.

Все трансляции и ежедневные видеоролики фестиваля размещены в официальной группе Российской студенческой весны Российского Союза Молодежи ВКонтакте – официальной социальной сети фестиваля. Также о том, как проходил II Всероссийский фестиваль «Российская школьная весна» можно узнать на официальной странице Движения Первых во «ВКонтакте».

