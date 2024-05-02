Российская политика является политикой кантианских моральных принципов. В то время как Запад, породивший Канта, эти принципы предал.0 комментариев
Россия ответила на обвинения США в якобы применении химоружия на Украине
Антонов: Обвинения США в применении химоружия на Украине не имеют оснований
Посол России в США Анатолий Антонов назвал «одиозными» и безосновательными обвинения США в адрес России в применении химического оружия на Украине.
Дипломат подчеркнул, что обвинения в адрес России ничем не подкреплены, передает РИА «Новости».
Напомним, США ввели санкции против Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ. В Госдепе такое решение объяснили тем, что Россия якобы применила на Украине отравляющее вещество хлорпикрин. При этом американское внешнеполитическое ведомство не привело никаких доказательств своим утверждениям.
Вместе с тем, американская сторона отказывается замечать многочисленные факты применения химического оружия ВСУ. Один из таких случаев произошел в первой половине апреля в районе Клещеевки.