В Конгрессе США предложили отстранить от должности спикера Джонсона

Тейлор-Грин подала ходатайство об отстранении спикера Палаты представителей США Джонсона

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет портал Punchbowl News со ссылкой на свои источники, Тейлор-Грин подвергла критике решение спикера вынести на голосование законопроект, который предусматривает продление выделения средств на работу основной части федеральных ведомств до конца этого года в размере примерно 1,2 трлн долларов. Отмечается, что после этого политик предложила провести голосование по вопросу об отстранении Джонсона от его должности, передает ТАСС.

Как отмечает Politico, предложение Тейлор-Грин позволит провести голосование по вопросу о доверии к спикеру, поскольку консерваторы в нижней палате выражают недовольство тем, что республиканец из Луизианы принял предложенное демократами соглашение по финансированию правительства.

Законодатель подтвердила эту информацию, отметив, что это больше похоже на предупреждение, чем на уведомление об увольнении. По ее словам, она не хочет причинять боль ее фракции и ввергать Палату представителей в хаос, поэтому необходимо поискать нового спикера, который будет поддерживать республиканцев и республиканское большинство, а не демократов.

Ранее сообщалось, что в результате голосования американские конгрессмены выступили за отставку спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти.

Напомним, к отставке Маккарти призвал его однопартиец Мэтт Гетц, который обвинил Маккарти в сговоре с демократами по проекту бюджета и с Белым домом по финансированию Украины. Отметим, что в январе Маккарти избрали спикером лишь с 15 попытки.