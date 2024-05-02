  • Новость часаКулеба раскрыл масштаб разрушений энергосистемы Украины
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    Выставка трофейной техники в Москве злит Запад
    Дипломатам США и Германии на выставке трофейной техники создали особые условия
    Зеленского призвали наложить вето на закон о родственниках в России
    Bloomberg: Конфликт на Украине переходит в решающую стадию
    Госдеп назвал цель новых санкций против России
    На выставке трофейной техники показали редкий американский штурмовик
    Постпредство России при ЕС отреагировало на заявление о «нарушении» прав компаний
    Запущена процедура отстранения спикера Палаты представителей США Джонсона
    Минобороны рассказало о подвиге раскрывшего засаду украинской ДРГ старшины
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Поучительная история 1 мая

    На 1 мая 1886 года была назначена всеобщая забастовка, которую предлагалось не прекращать, пока правительство не примет восьмичасовой рабочий день. Ответ был прост – рабочих начали бить.

    4 комментария
    Борис Акимов Борис Акимов Как лечить расстройство трудовой идентичности

    Ожидается, что Россия в ближайшие годы будет испытывать дефицит кадров. Однако его не получится покрыть механически за счет трудовой миграции и ввоза низкоквалифицированной рабочей силы.

    17 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как джаз взломал культурный код белой Америки

    Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.

    12 комментариев
    2 мая 2024, 08:18 • Новости дня

    Нефть коррекционно подорожала

    Мировые цены на нефть коррекционно выросли после снижения

    Мировые цены на нефть в четверг пошли в рост после снижения на 4% днем ранее.

    Цена июльских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.53 росла на 0,64%, достигая 83,97 доллара за баррель, а июньских фьючерсов на WTI – на 0,63%, до 79,5 доллара, передает РИА «Новости».

    Отметим, что накануне стоимость марки Brent снизилась на 4,85%, WTI – на 3,58%.

    В среду были опубликованы данные по объему запасов сырья и нефтепродуктов в США за неделю, завершившуюся 26 апреля. Объем коммерческих запасов (кроме стратрезерва) за этот период увеличился на 7,3 млн баррелей, до 460,9 млн баррелей, при том, что аналитики, напротив, ждали уменьшения запасов на 2,3 млн баррелей.

    «Уровень спроса оказался в центре внимания нефтетрейдеров, поскольку данные от управления энергетической информации минэнерго США показали рост запасов сырой нефти, – цитирует Bloomberg аналитика Saxo Capital Markets Pte Чару Чанана.

    1 мая 2024, 13:38 • Новости дня
    ВС России поразили штаб оперативного командования ВСУ «Юг»
    ВС России поразили штаб оперативного командования ВСУ «Юг»
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Авиация, ракетные войска и артиллеристы Вооруженных сил России за прошедшие сутки поразили штаб оперативного командования украинской армии «Юг», а также живую силу и технику противника в 112 районах, сообщило Минобороны.

    Западная группировка войск улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение живой силе и технике 14-й, 63-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Загоруйковки Харьковской области, Ямполовки ДНР и Червоной Дибровы ЛНР, говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.

    Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, гаубица FН-70 производства Британии, орудие Д-20 и установка «Гвоздика».

    Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и поразили живую силу и технику 72-й, 93-й механизированных, 92-й штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах Андреевки, Курдюмовки и Константиновки ДНР.

    ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, семь автомобилей, две гаубицы Д-30, две станции РЭБ «Нота» и «Анклав», а также РЛС AN/TPQ-50 производства США.

    Военнослужащие Центральной группировки улучшили положение и нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных и 142-й пехотной бригад ВСУ в районах Ленинского, Керамика и Очеретино ДНР.

    Отражено девять контратак штурмовых групп 23-й механизированной, 92-й штурмовой, 68-й и 71-й егерских бригад ВСУ в районах Новгородского, Соловьево, Семеновки, Нетайлово, Новокалиново, Шумов и Бердычей ДНР.

    Украинская сторона потеряла до 410 военнослужащих, танк, машину пехоты, бронемашину, три автомобиля, установку Dana 2 чешского производства, гаубицу М102 производства США, гаубицу «Мста-Б» и установку «Гвоздика».

    Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и поразили живую силу и технику 72-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах Луговского Запорожской области и Старомайорского ДНР.

    Потери ВСУ составили до 110 военнослужащих, два пикапа, гаубица FН-70 производства Британии, установка «Гвоздика» и станция РЭБ «Буковель-AD».

    Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах Каменского Запорожской области, Ивановки и Степового Херсонской области.

    Противник потерял до 20 военнослужащих и гаубицу М777 производства США.

    Российская ПВО сбила за сутки 29 украинских дронов, пять авиабомб Hammer производства Франции и снаряд РСЗО «Ураган».

    Всего с начала спецоперации уничтожено 593 самолета, 270 вертолетов, 23 648 беспилотников, 509 ЗРК, 15 891 танк и других бронемашин, 1275 РСЗО, 9230 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 413 единиц спецтехники.

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    1 мая 2024, 18:41 • Новости дня
    Дипломатам США и Германии на выставке трофейной техники создали особые условия

    Дипломатам США, Британии и Германии на выставке трофейной техники НАТО создали особые условия

    Дипломатам США и Германии на выставке трофейной техники создали особые условия
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Сотрудники американского, британского, немецкого, французского и польского посольств смогут без очереди осмотреть выставку трофейной техники в российской столице, такое ироничное объявление сделали организаторы выставки.

    На выставке, проходящей на Поклонной горе, появилось объявление, в котором предлагается работникам вышеперечисленных посольств посетить экспозицию без очереди.

    Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее также приглашала западных дипломатов на выставку. Она отметила, что выставка будет интересна тем, кто «все еще верит в западные ценности» и не видит «гибридной агрессии, развернутой натовцами» против России.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что россияне при посещении выставки могут увидеть успехи ВС России и почувствовать сопричастность к будущей победе страны в СВО.

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    1 мая 2024, 17:07 • Новости дня
    Зеленского призвали наложить вето на закон о родственниках в России
    Зеленского призвали наложить вето на закон о родственниках в России
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские правозащитники призвали президента Украины Владимира Зеленского ветировать одобренный Верховной радой законопроект, позволяющий увольнять украинцев с работы за сокрытие информации о связях с лицами, находящимися в России.

    Этот законопроект создает условия для притеснения и стигматизации людей, в нем нет четкого определения понятия «связи», подчеркивают правозащитники, передает ТАСС.

    В своем обращении они призывают украинского лидера вернуть документ в парламент для доработки.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что Украина признала себя диктатурой, предъявив Европе соответствующее заявление о системных нарушениях прав человека в стране.

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    1 мая 2024, 18:05 • Новости дня
    Постпредство России при ЕС отреагировало на заявление о «нарушении» прав компаний

    Постпредство России при ЕС назвало дезинформацией заявления ЕС о «нарушении» прав компаний в России

    Постпредство России при ЕС отреагировало на заявление о «нарушении» прав компаний
    @ Artur Widak/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявления Евросоюза о том, что на российской территории якобы предпринимаются меры против работающих в России компаний, не соответствуют действительности, заявило постпредство России при ЕС.

    Заявление представителя дипслужбы Петера Стано с осуждением передачи АО «Газпром бытовые системы» Ariston и BSH Hausgerate – это «дезинформация мировой общественности», сообщило постпредство, передает ТАСС.

    ЕС пытается навязать общественности мнение о том, что в России якобы не соблюдается международное право, это свидетельствует о том, что «еэсовцы живут в выдуманном ими же мире».

    «В нем можно делать вид, что ЕС и его страны-члены не развязывали против России торгово-экономическую войну», – заключило постпредство.

    Президент России Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ о передаче 100% долей в российских подразделениях Ariston и BSH Hausgerate под временное управление компании «Газпром бытовые системы».

    Посол России в Италии Алексей Парамонов заявил, что эта передача соответствует правовому полю.

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    1 мая 2024, 10:14 • Новости дня
    Медведев поздравил с 1 Мая советским плакатом с Зеленским вместо Гитлера
    Медведев поздравил с 1 Мая советским плакатом с Зеленским вместо Гитлера
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев опубликовал в своих соцсетях поздравление с Праздником весны и труда с переделанным советским военным плакатом, на котором вместо Гитлера изображен президент Украины Владимир Зеленский.

    За основу взят плакат 1941 года «Каждый удар молота – удар по врагу» авторства карикатуристов Виктора Дени и Николая Долгорукова. На работе изображен рабочий, ударами по наковальне отправляющий снаряды в карикатурного Гитлера. В версии Медведева вместо немецкого фюрера изображен украинский лидер Владимир Зеленский.

    В поздравлении Медведев отметил, что Россия располагает всем необходимым для успеха и обязательно одержит победу.

    «У нас есть всё необходимое – технологический потенциал, рабочий опыт, стойкость и сила, наша верность Отечеству, глубокая историческая память и грамотно поставленные цели. Победа будет за нами!», – написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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    1 мая 2024, 18:59 • Новости дня
    В Москве на выставке трофейной техники показали редкий американский штурмовик

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На выставке трофейной натовской техники в столице продемонстрировали редкую американскую штурмовую машину M1150, созданную на базе танка Abrams, ее удалось ослепить и захватить у поселка Бердычи в ДНР.

    Мощность двигателя у M1150 составляет 1,5 тыс. лошадиных сил, масса машины – 70 тонн, рассказал боец с позывным Вольск, передает RT.

    Ее удалось ослепить, ударив беспилотником в камеру.

    По словам военного, эта машина «еле-еле» себя способна тащить, она постоянно вязнет. Он предположил, что эта техника может найти применение в пустынях, но в средней полосе «совсем другая местность».

    Ранее работников посольств США, Британии, Германии, Франции и Польши пригласили посетить выставку трофейной техники НАТО в Москве без очереди.

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    1 мая 2024, 19:07 • Новости дня
    Bloomberg: Конфликт на Украине переходит в решающую стадию
    Bloomberg: Конфликт на Украине переходит в решающую стадию
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для киевского режима наступает критический момент, предстоящие месяцы для него станут «довольно мрачными», утверждает Bloomberg.

    Военные действия на Украине «достигли решающего и отчаянного момента», поставки американских вооружений не позволят ВСУ превзойти российскую армию, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    ВС России все равно превзойдут украинские силы по численности «два к одному или даже три к одному», также средства противовоздушной обороны у Украины в дефиците.

    ВСУ не хватает живой силы, поскольку она не торопится призывать новые войска, это значит, что пройдут месяцы перед мобилизацией и обучением военнослужащих.

    До конца 2024 года Украина может потерять еще больше территории, даже если ее оборону не сломают.

    Напомним, российский министр обороны Сергей Шойгу указывал, что украинская армия с начала специальной военной операции потеряла почти 500 тыс. военнослужащих.

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    1 мая 2024, 16:53 • Новости дня
    Запущена процедура отстранения спикера Палаты представителей США Джонсона

    Tекст: Валерия Городецкая

    Республиканцы Марджори Тейлор-Грин и Томас Мэсси объявили о запуске процедуры отстранения спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона от занимаемой должности.

    В ходе специально созванной пресс-конференции Тейлор-Грин выразила намерение дать ход этому ходатайству на следующей неделе, передает ТАСС.

    «Как заявила Марджори Тейлор-Грин, мы вернемся и проголосуем по этому [вопросу] на следующей неделе», – отметил Мэсси.

    На прошлой неделе стало известно, что член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка, от штата Джорджия) подала ходатайство об отстранении своего однопартийца Майка Джонсона от должности спикера нижней палаты американского законодательного органа. Джонсон был избран на этот пост 25 октября прошлого года.

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    1 мая 2024, 14:00 • Новости дня
    Офицер ВС России рассказал о 28 днях в окружении ВСУ

    Офицер ВС России с позывным «Змей» рассказал о 28 днях в окружении ВСУ

    Офицер ВС России рассказал о 28 днях в окружении ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский офицер с позывным «Змей» рассказал, как вместе с другими военнослужащими провел 28 дней в окружении украинской армии на Берховском водохранилище в Донецкой народной республике.

    В видео, опубликованном RT, офицер сообщил, что в течение всего времени ВСУ обстреливали их из артиллерии и танков, передает РИА «Новости».

    Благодаря огневой поддержке сверху российским военнослужащим удалось выстоять, при этом никто из бойцов не покинул позиции, даже раненые, отметил офицер. Сам он также получил ранение, но его «залатали» на месте.

    По словам офицера, российские бойцы во время контратаки под обстрелом смогли пробраться глубже в ряды противника.

    «Мы их не просто победили, мы их уничтожили, частично захватили в плен», – сказал он.

    Ранее командир мотострелковой роты капитан Олег Пивоваров рассказал, как приказал оказавшимся в окружении подчиненным выходить, а сам вызвал огонь «Града» на себя.

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    1 мая 2024, 19:45 • Новости дня
    РАПИ предупредила о скорой катастрофе в экономике Прибалтики

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Прибалтика не способна вынести повышение военных расходов и ухудшение отношений с российской стороной, заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ) Николай Межевич.

    После 2022 года экономическая ситуация в этом регионе стала хуже, ранее у Прибалтики был вариант договориться с Москвой, сказать, что «погорячились», ограничивая торговлю, русскоязычное население, РПЦ, сказал Межевич в интервью Baltnews.

    Но вместо этого страны выбрали противоположную стратегию «закручивания гаек». Теперь им приходится сокращать социальные расходы и наращивать военные. Прибалтика не может существовать, сбывая свою продукцию лишь на внутренний рынок.

    «И рано или поздно этот кризис перейдет в катастрофу», – заключил эксперт.

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    1 мая 2024, 09:18 • Новости дня
    Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Одессе

    Подполье: ВС России ударили по штабу ВСУ в центре Одессы, прогремели три взрыва

    Российские войска нанесли удар по штабу ВСУ в Одессе
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минувшей ночью ВС России нанесли удар по штабу ВСУ в районе площади Куликово Поле в Одессе, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

    По его словам, ночью в Одессе было три взрыва, второй в направлении площади Куликово Поле, где находится штаб «Пивдень», передает РИА «Новости».

    Он добавил, что к месту взрыва проехало много машин скорой помощи, территорию оцепили.

    Лебедев добавил, что в 23.40 прогремел мощный взрыв с последующей детонацией в районе порта в городе Черноморске.

    Ранее Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по отелям с наемниками в Николаеве.

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    1 мая 2024, 21:52 • Новости дня
    Госдеп назвал цель новых санкций против России

    Госдеп США: Санкции в отношении России направлены против «Арктик СПГ – 2»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Очередные американские санкции против России должны подорвать российское производство энергии, в частности проект «Арктик СПГ – 2», заявил госдепартамент США.

    Администрация США продолжит вносить в списки организации, участвующие в развитии производства и экспорта энергоресурсов России, заявили в госдепе, передает ТАСС.

    Раздел пояснительного документа, где идет об этом речь, называется «Подрыв будущего производства энергии, металлов и горнодобывающей промышленности».

    США намерены ограничить производственные и экспортные возможности «Арктик СПГ – 2» и поддержку проекта третьими сторонами. Прежние ограничения уже затруднили производство энергии в рамках проекта и значительно увеличили его стоимость.

    Между тем в минфин США сообщил о введении санкций против компаний из Азербайджана, Бельгии, КНР, ОАЭ, Словакии и Турции за помощь в обходе антироссийских санкций.

    Санкции распространили на зарегистрированную в Брюсселе финансово-инвестиционную группу GIF SA, а также на трех физлиц, проживающих там – Романа, Руслана и Виктора Лабиных.

    Санкции также введены против словацкой Carovilli Trading Sro из Братиславы и азербайджанской Lahic Energy Mahdud Masuliyyatli Camiyyati.

    Соединенные Штаты сообщили о введении очередных антироссийских рестрикций, они вводятся против физических лиц и организаций, обновленный список обнародовал американский минфин.

    Ранее в среду США объявили о введении очередных антироссийских рестрикций.

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    1 мая 2024, 20:02 • Новости дня
    Минобороны рассказало о подвиге раскрывшего засаду украинской ДРГ старшины

    Минобороны рассказало о подвиге раскрывшего засаду украинской ДРГ старшины Бандака

    Минобороны рассказало о подвиге раскрывшего засаду украинской ДРГ старшины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделение ВС России под командованием старшины Владимира Бандака в зоне СВО раскрыло засаду украинских неонацистов и уничтожило эту диверсионно-разведывательную группу, выйдя из столкновения без потерь, сообщило Минобороны.

    Бандак засек ДРГ из пяти человек, продвигаясь по заданному маршруту, бойцы ВСУ готовили засаду на пути следования колонны российской бронетехники, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Старшина решил воспользоваться преимуществом внезапного нападения и вступил в бой, четверо украинских военнослужащих были уничтожены, один попал в плен.

    Действия Бандака позволили не допустить потерь среди российских военных и уничтожить украинскую ДРГ.

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    2 мая 2024, 04:16 • Новости дня
    Кулеба раскрыл масштаб разрушений энергосистемы Украины

    Дмитрий Кулеба заявил о разрушении более половины энергосистемы Украины

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о значительных повреждениях энергетической инфраструктуры страны.

    «Более половины энергетической системы  повреждено», – приводит ТАСС слова Кулебы из интервью журналу Foreign Policy.

    Отмечается, что в последние недели Украина испытывает дефицит электроэнергии из-за повреждений объектов генерации и передачи.

    При этом энергосистема регулярно привлекает аварийную помощь из-за рубежа и увеличивает объемы импорта.

    Жителей страны просят не включать энергоемкие приборы в часы пиковых нагрузок утром и вечером.

    Ранее на Украине пожаловались на отсутствие оборудования для стабилизации энергоснабжения.

    Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что графики отключения электричества в Харьковской области не выдерживаются из-за перегрузки энергосистемы, а для стабилизации ситуации нужно оборудование, которого в стране нет.

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    2 мая 2024, 00:13 • Новости дня
    Медведчук назвал организаторов и исполнителей трагедии в Одессе 2 мая 2014 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что сожжение людей в одесском Доме профсоюзов было спланированной акцией устрашения, разработанной киевским режимом во главе с занимающим тогда пост и. о. президента Украины Александром Турчиновым.

    «Под председательством Турчинова за 10 дней до трагедии состоялось совещание по подготовке операции массового убийства в Одессе противников госпереворота», – сказал Медведчук в интервью ТАСС.

    По его словам, в обсуждении принимали участие тогдашние глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий.

    Кроме того, к консультациям по операции привлекли главу Днепропетровской областной государственной администрации Игоря Коломойского.

    Медведчук сообщил, что доставку исполнителей на место обеспечивали Аваков, Парубий, Коломойский и его подручный Игор Палица, который руководил акцией на месте. По его словам, за проведение акции 6 мая 2014 года Палица был назначен губернатором Одесской области.

    Медведчук подчеркнул, что все они понесут неотвратимое наказание.

    Ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что события 2 мая 2014 года в Одессе официально считаются на Украине трагическим стечением обстоятельств, на деле же это было целенаправленной операцией.

    По его словам, это доказывает датированное концом апреля 2014 года письмо от тогдашнего главы СБУ Валентина Наливайченко Александру Турчинову, который в то время был исполняющим обязанности президента Украины, в котором были перечислены предложения по подавлению акций противников майдана на юге и востоке Украины, в том числе путем проведения масштабных военных операций с привлечением армии.

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