Экс-командующий войсками США в Европе Ходжес призвал Киев «поправить мобилизационную систему»

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Украине нужнопоправить свою мобилизационную систему, поскольку десятки тысяч мужчин и женщин, которые должны быть в армии, находятся в других странах, передает ТАСС.

Ходжес добавил, что задача правительства – поощрять людей присоединиться к армии, чтобы они были уверены, что, если родственник уходит в армию, он будет хорошо обучен, оснащен его не бросят в мясорубку, а вместо этого у них будут лучшие шансы выживание. Генерал добавил, что в противном случае, Запад может задуматься, зачем им тратить сотни миллионов евро на поддержку Украины, если большое количество украинцев не готовы бороться сами.

Отвечая на вопрос, возможно ли, что принявшие украинских беженцев страны начнут выдворять их на родину, Ходжес сказал, что это маловероятно и вряд ли Польша, Румыния или Германия заставят людей уезжать, при этом киевский режим должен принять необходимые меры, чтобы поощрить людей возвращаться.

Ранее Ходжес заявил, что Украина должна активнее призывать на военную службу женщин и уехавших граждан.