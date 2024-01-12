На Западе потребовали от Украины призвать уехавших и женщин

Генерал Бен Ходжес потребовал от Киева мобилизовать женщин

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, на Украине есть достаточно людей, но ВСУ не провели хорошую кампанию по мобилизации и приоритетом для украинского правительства сейчас должно стать привлечение этих молодых мужчин женщин, передает РИА «Новости».

Ходжес добавил, что женщины могут служить на гораздо большем количестве должностей, чем считают в ВСУ, например, в артиллерии, инженерных или танковых войсках.

Он подчеркнул также, что Украина могла бы активнее требовать выдачи мужчин, находящихся в Польше, Румынии и Германии.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что ему не хватает людей в армии, и призвал депутатов Верховной Рады пойти на фронт.