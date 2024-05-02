Одесса ждет от России справедливости за 2 мая

Виновные в трагедии 2 мая в Одессе до сих пор не понесли наказание

Tекст: Андрей Резчиков

Прошло ровно десять лет с момента трагических событий в Одессе. Днем 2 мая 2014 года сторонники Евромайдана планировали организовать в городе «Марш единства Украины» и собрались в центре Одессы. Активисты Антимайдана выдвинулись в район Греческой площади, где их ждали футбольные «ультрас» из Харькова, а также участники Евромайдана и нацбатов. В результате потасовки погибли шесть человек.

Отступая под натиском, активисты Антимайдана начали строить баррикады возле торгового центра «Афина», где их заблокировали сторонники новых властей в Киеве. Обе стороны забрасывали друг друга брусчаткой и «коктейлями Молотова». Также применялось травматическое оружие.

Позже большая часть сторонников Евромайдана двинулась в сторону площади Куликово Поле, где находился палаточный лагерь активистов Антимайдана. На этом месте в марте 2014 года во время активных выступлений на юге и востоке Украины прошел пророссийский митинг с участием тысяч человек, а затем возник лагерь противников госпереворота в Киеве.

Очередная драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись около 400 активистов Антимайдана. Их противники забрасывали здание «коктейлями Молотова» и стреляли из травматического оружия. После поджога центрального входа огонь распространился по этажам здания, из которого удалось вывести около 350 человек.

Многие из тех, кому удалось покинуть здание, были избиты националистами. В Доме профсоюзов погибли 42 человека, из них 31 человек был найден в самом здании, а еще 11 погибли из-за травм после падения из окон. Среди пострадавших – более 250 человек.

Расследование трагедии вело главное следственное управление МВД Украины, Генпрокуратура и СБУ. Киевские власти обвиняли одесскую милицию в неспособности вовремя предотвратить случившееся и «обезвредить» активистов Антимайдана. Экс-начальник МВД Одесской области Дмитрий Фучеджи и экс-глава одесского ГУ ГСЧС Руслан Боделан, в отношении которых были возбуждены уголовные дела, заблаговременно уехали за границу.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека выражала обеспокоенность тем, что расследование МВД Украины не являлось независимым. Эксперты миссии пришли к выводу, что у властей «не было реального интереса привлечь ответственных к ответу». Спустя годы местные власти и вовсе прекратили что-либо расследовать.

В то же время Россия намерена сделать все, чтобы виновные в гибели людей в Одессе в мае 2014 года были наказаны. Об этом говорил президент Владимир Путин за три дня до начала СВО в феврале 2022 года. По его словам, Россия знает преступников поименно и «сделает все для того, чтобы их покарать – найти и предать суду».

Главный вывод трагических событий 2 мая 2014 года – нацистская идеология омерзительна и должна быть уничтожена, говорит депутат Одесского областного совета VI созыва Алексей Албу. «Подобные преступления не должны повторяться в будущем. Одесситы заплатили действительно огромную цену за то, чтобы вернуть родной город в состав государства, которое его основало», – считает Албу.

Это массовое убийство планировалось новыми украинскими властями с целью запугать одесситов и всех русских людей на Украине, однако вызвало обратный эффект: «десятки тысяч граждан бывшего Советского Союза были настолько глубоко тронуты этой трагедией, что приехали в Донбасс воевать против коричневой гадины». «Этот порыв сочувствия простых, не вовлеченных в украинскую политику людей, их искренность и доброта помогли одесситам не утратить веру в человечность», – уверен он.

По его словам, за последние десять лет в Одессе выросло новое поколение людей, которых воспитывали на ненависти ко всему русскому. «Старшее поколение, к сожалению, уходит. На его место приехало огромное количество жителей западной и центральной Украины, как их называют в Одессе – «рогулей». Они глубоко укоренились в системе власти, обзавелись бизнесом, приобрели жилье... Поэтому иногда мы видим это агрессивное меньшинство, выдающее себя за одесситов, и думаем, будто вся Одесса такая. Это не так», – заверил Албу.

Настоящая, старая Одесса жива, продолжает собеседник. Но она не может говорить открыто, «потому что ее рот заклеен националистическим скотчем». «Она не может выйти на протест, потому что связана по рукам и ногам. Она просит о помощи Россию и ждет освобождения от людей, которые переименовывают наши родные улицы, рушат памятники и барельефы, узурпировали власть и издеваются над жителями. И она обязательно дождется!» – уверен бывший депутат.

«Одесская Хатынь» была поворотным моментом, после которого резко ускорилось формирование народных республик Донбасса», – вспоминает уроженец Одессы Анатолий Вассерман, депутат Госдумы, член комитета по просвещению.

По его словам, попытки задержать оставшихся в живших после пожара в Доме профсоюзов активистов Антимайдана привели к тому, что уже 4 мая народ собрался около областного управления следственных дел и добился, чтобы всех освободили. «Это обернулось тем, что на подкрепление к боевикам, устроивших это массовое убийство, прибыли соответственно настроенные силовики. Вновь начались аресты, а затем последовал разгром подполья не только в Одессе, но и других южных регионах», – напомнил депутат.

События 2 мая стали поворотным моментом не только для ополчения Донбасса, но и для всех участников Русской весны в регионах Причерноморья и в Харькове, добавляет Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ). «Мы все тогда поняли, что жить с нацизмом в одном государстве невозможно и рано или поздно с этой идеологией придется бороться военными средствами», – сказала Шеслер.

С другой стороны, события 2 мая надломили силы противников Евромайдана в городах Новороссии, среди которых Николаев, Херсон и Запорожье занимали также важное место. Часть активистов из этих городов пострадала либо в Одессе, либо на пути из Одессы. Другая же часть пророссийских граждан вынуждено перешла в подполье.

При этом трагедия 2 мая укрепила веру украинских националистов в собственную безнаказанность, так как они не получили достойного ответа на свои действия. А для новых властей в Киеве русские на Украине стали людьми второго сорта,

считает Сергей Пантелеев, политолог, директор Института русского зарубежья. «Никто из организаторов этого преступления не понес заслуженную кару, расследование спустили на тормозах, следствие превратилось в абсолютный фарс. Украинская власть, сформировавшаяся после госпереворота, по сей день покрывает откровенных нацистов и преступников», – отмечает эксперт.

Кроме того, с тех пор для украинских властей терроризм и экстремизм стали неотъемлемой частью политики в отношении русских – даже в том случае, если они действуют не напрямую, а опосредовано. В этом смысле схожесть одесской трагедии и, например, теракта в «Крокусе» выдает единый подход организаторов: в обоих случаях для максимизации жертв и устрашающей картины в СМИ использовался поджог.

«После трагедии в Доме профсоюзов бандеровская идеология возобладала в политике Украины, начались ожесточенные обстрелы Донбасса. Потом начались репрессии в отношении несогласных. Затем убили Олеся Бузину. Все это происходило в рамках нацистской идеологии и было порождено Западом как средство борьбы с Россией», – соглашается Шеслер.

Вассерман добавляет, что через неделю после пожара в Доме профсоюзов «группа нацистских боевиков во главе с депутатом Верховной рады Ляшко расстрела городское управление милиции Мариуполя за отказ разогнать манифестацию активистов Антимайдана». «В совокупности все эти события привели к тому, что на большей части земель, контролируемых противником, сопротивление террору фактически прекратилось», – подчеркнул собеседник.

Виновных в трагедии рано или поздно ждет наказание, полагает Вассерман. В идеале судебный процесс над преступниками должен быть проведен в Одессе: «Некоторые из «отличившихся» в Доме профсоюзов уже погибли при разных обстоятельствах. Это такой тип личностей, которые с хорошей вероятностью нарывается на всякие неприятности... Но некоторые, как ныне депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, наверняка успеют сбежать».

«Но я абсолютно уверен в том, что всех причастных к этому преступлению надо судить – очно или заочно. Скорей всего, это произойдет не как отдельный процесс, а как один из эпизодов трибунала над всем руководством Украины», – считает Вассерман.

Эксперты напомнили, что в июне прошлого года под Артемовском был ликвидирован один из организаторов поджога Дома профсоюзов Роман Черномаз. Кроме того, в апреле прошлого года был уничтожен украинский боевик Александр Станков, причастный к поджогу и массовой гибели людей 2 мая 2014 года в Одессе.

Албу указывает, что заказчики и ряд организаторов трагедии 2 мая давно находятся вне Украины, и, «даже когда мы возьмем под контроль Одессу, Харьков и другие регионы, нам удастся наказать лишь исполнителей, то есть самое низшее звено». «Этот путь довольно долгий, но его необходимо пройти ради всего человечества. В XXI веке не должно происходить то, что произошло десять лет назад в Одессе. Мы на правильной стороне. Значит, мы победим», – считает он.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов