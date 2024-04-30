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    30 апреля 2024, 18:00 • В мире

    Зачем Украина признала себя диктатурой

    Зачем Украина признала себя диктатурой
    @ Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Николай Стороженко

    Миф о демократии на Украине можно считать окончательно разоблаченным. И соответствующее признание де-факто сделал сам киевский режим, предъявив Европе соответствующее заявление о системных нарушениях прав человека в стране. Что означает это признание и зачем оно нужно Киеву?

    Страна победившего евромайдана пришла к важному промежуточному итогу своей деградации – признала себя диктатурой. Как сообщают украинские же СМИ, еще в начале апреля Украина направила в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека. И пусть слово «частично» не вводит в заблуждение. Перечисление этой частичности закрывает описание прав человека во всей своей полноте.

    По факту, киевский режим ставит Европу перед фактом: он более не гарантирует соблюдение всех базовых прав человека на Украине, объясняя это издержками войны. И конечно же, снова врет.

    Режим ограниченной свободы

    Для начала посмотрим, в каких именно правах Украина теперь может отказать своим гражданам. Киевский режим пытается оправдать военным положением возможность ограничения следующих прав:

     – На неприкосновенности жилья. ВСУ выгнали вас из квартиры/дома, чтобы превратить их в огневую точку? Что поделать. Может быть, в Великобритании «мой дом – моя крепость». А на Украине твой дом – крепость ВСУ.

    – На тайну переписки и корреспонденции. Это о де-факто узаконенной практике досмотра смартфонов (фото, аккаунты в мессенджерах и соцсетях, и-мейлы и т.п.).

    – Право на невмешательство в личную и семейную жизнь.

    – Права на свободу передвижения и свободного выбора места жительства. Это больше касается мужчин призывного возраста, которым запрещен выезд за пределы Украины (кроме оговоренных исключений), а с 2023 года ограничены и поездки внутри Украины: сначала отпросись у военкома (территориального центра комплектации, ТЦК). Из самого свежего – запрет нахождения в приграничных районах тем, кто там не прописан (чтоб не убегали).

    – Права на свободу мысли и слова, а также их выражения. Тут вообще все понятно: три года телемарафона, более тысячи забаненных российских сайтов, закрытые СМИ и телеканалы, лоббируется запрет Telegram. Сюда же можно отнести и отнятое право на проведение митингов, собраний и забастовок.

    – Права на владение, пользование и распоряжение имуществом. О домах и квартирах уже сказано выше. Но лишиться можно и личного автомобиля, а также специальной и с/х техники. ВСУ ваш бульдозер нужнее.

    – Права на образование. Это снова мужчин касается. Законы о мобилизации ограничили возможность получения второго высшего образования и поступления в аспирантуру.

    – Отдельно упомянуты право избирать и быть избранным. Разумеется, чтобы обосновать отказ от проведения выборов президента и депутатов Верховной рады (очередные выборы должны состояться осенью, но их, конечно же, не будет).

    Неохваченным осталось разве что право на жизнь, но ТЦК успешно освобождает украинцев и от этой химеры.

    А точно из-за военного положения?

    Оправдание у Украины вроде бы уважительное – военное положение. Мол, мы тут в том числе вашу (Европы, западного мира – на выбор) свободу отстаиваем, так что не взыщите: временные трудности. Однако всякий, кто хоть поверхностно знаком с темой, знает, что объяснение это липовое. Подверстанное таким образом, чтобы легализация диктатуры выглядела менее нагло.

    Буквально по тем же пунктам. От соблюдения прав на неприкосновенность жилья и частной собственности Киев избавил жителей  Донецкой и Луганской областей (в Киеве их до сих пор считают Украиной) еще десять лет назад. Еще тогда т. н. АТО стало синонимом мародерства. А украинская «Новая почта» даже меняла правила на отправку посылок из этих областей: «воины света» массово слали домой бытовую технику и прочее наворованное имущество.

    Тогда же, в 2014-м, на блокпостах впервые стали досматривать смартфоны. То есть это тоже далеко не новость. А с 2019-го, после избрания Зеленского, мобильники начали шерстить еще и на границе с Крымом.

    Свобода слова – еще одна громкая фикция постмайданной Украины. Запрет СМИ, блокировка сайтов и соцсетей – все это мы видели еще во времена Порошенко. При Зеленском эта практика лишь усугубилась.

    Даже право на выборы ущемлялось задолго до введения военного положения. Вспомним отказ киевских властей выполнять Минские соглашения и проводить выборы на территориях Донецкой и Луганской областей.

    Поэтому оправдание всех этих нарушений прав и свобод военным положением шито белыми нитками: Украина годами системно нарушает упомянутые права, нарушая не только соответствующую конвенцию, но и собственную конституцию.

    Более того, Украина почему-то забыла упомянуть о еще одном базовом праве и его же систематическом нарушении – праве на свободу совести и вероисповедания. Тем более, что законопроекты о полном запрете действия УПЦ готовы – лежат в Верховной раде и ждут своего часа. И если бы не позиция Республиканской партии США (а ее голоса очень нужны были Киеву для одобрения пакета военной помощи на 61 млрд долларов), этот запрет уже был бы принят.

    Таким образом, военное положение тут явно для ширмы. Зачем же тогда в реальности Зеленский решил повиниться перед Советом Европы?

    Европейское Сомали

    Какой-то единственной причины нет. С одной стороны, всех этих нарушений действительно накопилось слишком много. Особенно для страны, претендующей на особые отношения с Европой (вплоть до статуса кандидата в члены ЕС). И их нужно было если не ликвидировать, то обосновать. Тем более, что после финта с отказом предоставлять консульские услуги «ухилянтам» ЕСПЧ может утонуть в исках этих самых ухилянтов.

    Вот от Киева и попросили предъявить хоть какую-то объяснительную. Наверняка все эти жалобы лягут в долгий ящик – до завершения украинского конфликта. Но и это нужно будет чем-то оправдать, а ссылка на военное положение вполне подходит.

    Во-вторых, в Киеве, конечно же, знали, что Госдеп США готовит собственный отчет по данной проблематике, о нарушениях прав человека. Это регулярный документ, который готовится ежегодно по всем странам, входящим в сферу интересов США.

    И этот отчет куда занятнее киевского: пытки, исчезновения, бессудные убийства, произвольные аресты, отказы в справедливом суде, цензура и коррупция. Причем отчет Госдепа был готов как раз накануне голосования Конгресса по пресловутым 61 млрд долларов – и был явно не лучшим фоном для такого голосования. В этом смысле в Киеве приняли верное решение: упредить отчет Госдепа и покаяться перед Советом Европы по относительно безобидным нарушениям прав и свобод.

    Тем более, что, за весь этот список ни ЕС, ни США никак Украину не накажут. Даже убийства и пытки – это не для первых полос в СМИ. Никто не будет на этом концентрировать внимание. ЕС уже выступил с фактически оправдывающим все эти нарушения заявлением. Это чисто чтобы держать руку на пульсе. И чтобы взять Зеленского за мягкое – когда дело дойдет и до этого.

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