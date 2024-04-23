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    То, что было бы глупо, недопустимо и немыслимо по отношению к англиканам – да и к кому угодно еще, по отношению к русским православным становится вполне уместным.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Придет победа, и мы увидим себя другими

    Экзистенциальный характер нынешнего противостояния выражается не только во фронтовых новостях, в работе на победу, сострадании, боли и скорби. Он выражается и в повседневной жизни России за границами больших городов, такой, как она есть, где до сих пор живет большинство русских людей.

    12 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Новый пакет помощи может стать мягким выходом США из конфликта на Украине

    После выборов новый президент США – кто бы им ни стал – может справедливо заявить: мол, мы дали Украине все карты в руки. Можете победить – побеждайте, не можете – договаривайтесь. Не сделали этого? Это уже не наши заботы.

    14 комментариев
    23 апреля 2024, 14:52 • Новости дня

    Политолог объяснил доклад Госдепа о нарушениях прав человека на Украине

    Политолог Скачко: Западные страны до сих пор не признали реального масштаба нарушений прав человека на Украине

    Политолог объяснил доклад Госдепа о нарушениях прав человека на Украине
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Публикация доклада о нарушениях прав человека на Украине упрощает США контроль над офисом Зеленского. В случае если строптивые партнеры начнут перечить Вашингтону, Белый дом просто укажет им на пренебрежение принципами демократии, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее в Госдепе США заявили о многочисленных нарушениях прав человека на Украине.

    «В отношениях с Украиной США придерживаются классической тактики диалога «белого человека» и «аборигена». Или метода «кнута и пряника». Сначала Вашингтон одобрил очередной транш офису Зеленского, заверив его в абсолютной поддержке в рамках противостояния с Россией, а потом обвинил в нарушении прав человека», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Местному руководству не дают расслабиться. Штаты как бы напоминают Киеву, что главным в диалоге остается Белый дом. И если строптивые партнеры попробуют выйти из-под контроля гегемона, то их ждет реальное наказание. Тем более у Зеленского действительно «рыльце в пушку», – отмечает он.

    «В случае если его дерзость превысит все границы дозволенного, обвинения в пренебрежении институтами демократического общества уже будут подготовлены. Однако в действиях Вашингтона имеется и другой мотив. США вспомнили о собственной репутации», – акцентирует собеседник.

    «Дело в том, что игнорировать репрессии на Украине становится очень трудно. Рано или поздно скандал вокруг действий офиса Зеленского может разгореться с невиданной силой. В этом случае Белый дом сможет сослаться на заявления Госдепартамента со словами: «А мы об этом еще давно предупреждали». Другими словами, они увеличивают возможности для маневра», – подчеркивает эксперт.

    «Однако, несмотря на то что нарушения прав человека признают уже и США, и ООН, реальных масштабов трагедии до сих пор никто не назвал. Западные страны сознательно преуменьшают вину украинского руководства, поскольку публикация действительного положения дел может значительно осложнить процессы согласования помощи офису Зеленского», – резюмирует Скачко.

    Ранее в Госдепартаменте США заявили о многочисленных нарушениях прав человека на Украине. В докладе ведомства отмечается, что по состоянию на конец 2023 года были получены «достоверные сообщения» о целом ряде фактов вопиющих действий со стороны правоохранительных органов страны.

    Так, имели место похищения, пытки, унижающее человеческое достоинство обращение с заключенными, а также низкое качество условий содержания в тюрьме, несущее угрозы для жизни. Госдеп также рапортует о наличии произвольных арестов и задержаний, а также о проблемах с независимостью судебной системы.

    Дипведомство подчеркивает серьезную коррупцию правительства и ограничение свободы выражения, в том числе и среди журналистов. Отдельно описываются случаи широкомасштабного гендерного насилия, «наихудшие» формы детского труда и систематическое ограничение деятельности объединений работников.

    Тем не менее в США оговариваются, что многие из указанных проблем могут быть связаны с режимом военного положения. Но в документе указано, что местные власти зачастую не давали адекватного ответа на ситуацию для установления виновных чиновников и привлечения их к ответственности.

    Тема нарушений прав человека на Украине не в первый раз поднимается международным сообществом. Так, в марте ООН также публиковала доклад о репрессиях в отношении лиц, сотрудничавших с Россией. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала его положения.

    23 апреля 2024, 00:38 • Новости дня
    Стало известно о бегстве без приказа бригады ВСУ из Очеретино
    Стало известно о бегстве без приказа бригады ВСУ из Очеретино
    @ Karl-Josef Hildenbran/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Очеретино одна из бригад вооруженных сил Украины без приказа оставила позиции, сообщили украинские СМИ со ссылкой на волонтера.

    Украинский волонтер Тим Златкин заявил, что в «Очеретино очень тяжело». Он сообщил, что российские силы «немедленно зашли в населенный пункт» после бегства украинских военных.

    Златкин заявил о «боях в центре силами другой бригады». Предполагалось, что эта бригада отправится «на ротацию и возобновление». По его словам, «это еще не прорыв, но выровнять фронт на важном Авдеевском направлении будет сложно».

    Украинские СМИ отмечают, что на «внештатную ситуацию» указывали и другие источники, хотя официального подтверждения нет.

    Напомним, российские военкоры сообщили о взятии Очеретино бойцами 433-го полка 27-й дивизии группировки «Центр».

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    22 апреля 2024, 20:56 • Новости дня
    В США назвали сроки перехода Одессы под контроль России

    Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Одесса перейдет под контроль России к концу лета

    В США назвали сроки перехода Одессы под контроль России
    @ Matteo Placucci/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Одесса окажется под контролем российских войск по окончании спецоперации к концу лета, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

    Джонсон не сомневается, что российские войска возьмут Одессу, потому что город всегда был русским, несмотря на то что украинские власти пытались сделать все, чтобы стереть из него русское наследие, передает РИА «Новости».

    По мнению экс-аналитика ЦРУ, все это закончится уже к концу лета, а может и раньше, потому что Украина не сможет вести боевые действия.

    Журналист Тимур Шерзад в колонке для газеты ВЗГЛЯД писал, что Россия должна снова «вышвырнуть» нацистов из Одессы – как это сделала РККА 80 лет назад.

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    23 апреля 2024, 08:53 • Новости дня
    Россия приготовила ответ Западу на изъятие активов в пользу Киева

    Матвиенко: У России заготовлен ответ Западу на изъятие активов в пользу Киева

    Россия приготовила ответ Западу на изъятие активов в пользу Киева
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия заготовила ответ на изъятие замороженных активов в пользу киевского режима, законодатели примут его незамедлительно, если Запад решится на такой шаг, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Матвиенко заявила РИА «Новости», что в результате «европейцы потеряют больше, чем мы». Спикер верхней палаты парламента отметила, что на Западе боятся такого ответа, особенно на фоне их разрушающейся экономики.

    «Сегодня мы, а завтра вы», – напомнила Матвиенко слова президента Владимира Путина, адресованные европейцам.

    Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что США хотят конфисковать и передать Украине замороженные российские активы, потому что так их будет проще украсть.

    В Кремле ранее также предупреждали, что Россия ответит на незаконную инициативу США об изъятии российских активов.

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    22 апреля 2024, 19:19 • Новости дня
    Эксперты назвали ювелирным уничтожение телевышки в Харькове

    Военный эксперт Леонков объяснил, зачем ВСУ размещали военное оборудование на телевышке в Харькове

    Эксперты назвали ювелирным уничтожение телевышки в Харькове
    @ кадр из видео

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    ВСУ разместили на телевышке в Харькове военное оборудование, с помощью которого пытались отследить движение российской авиации и дронов. И как только ВС России это вычислили – объект был уничтожен, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков.

    «Использование любых высотных сооружений и размещение на них, например, обзорных РЛС – вполне уместно: чем выше их разместить, тем больше обзор. ВСУ пошли на такие меры в связи с дефицитом РЛС дальнего обзора на таких комплексах ПВО, как С-300 или Patriot. К ним летят наши дроны, самолеты, они хотят видеть дальше и пользуются всеми подобными объектами», – пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

    «Однажды мы уже стреляли по этой телевизионной вышке, когда украинцы размещали там средства ретрансляции. Но вышку эту не срубило. А сейчас, видимо, у нас появились надежные данные – и наши специалисты провели соответствующую операцию», – напомнил собеседник.

    Он также добавил, что сама по себе вышка – сложный объект для поражения ввиду особенностей своей конструкции. Именно по этой причине ВСУ стараются разместить военное оборудование на подобного рода конструкциях, которые внешне выглядит как обычная гражданская инфраструктура, но в реальности она выполняет функции двойного назначения.

    «Мы обнаружили, что гражданский объект используется в военных целях – и ювелирно уничтожили его. Мы ведь предупреждали противника о том, что любая гражданская инфраструктура, которая будет использоваться в военных целях, является нашей законной мишенью. Когда мы освобождали Артемовск, Авдеевку и Мариуполь, ВСУ размещали на домах и всех возвышенностях системы наблюдения и корректировки огня. И мы их тоже обнаруживали с помощью станций радиотехнической разведки и уничтожали», – заключил аналитик.

    В то же время военкор Александр Коц отметил, что уничтоженная в Харькове телевышка не только раздавала телесигнал и сотовую связь, но и служила мачтой для различного военного оборудования: РЭБ, РТР, ретрансляторов и прочего.

    «Размещать подобную аппаратуру на таких высотных объектах – общепринятая практика, так она дальше добивает. И успешное поражение вышки – это ювелирная работа наших летчиков. Точно попасть ракетой в такой хоть и неподвижный, но очень узкий объект сможет далеко не каждый профи», – подчеркнул Коц в своем Telegram-канале.

    Напомним, в понедельник ВС РФ ударили по телевизионной вышке в Харькове, на который находились системы связи украинской ПВО, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

    «В 16.36 был нанесен удар по телевышке в Харькове, которая находится по улице Деревянко, треть вышки срезало, на ней была антенна связи ПВО», – сказал он. Лебедев добавил, что на данный момент системы ПВО в Харькове действуют на минимальном расстоянии, и каждая из систем не имеет связи с другой.

    Харьковская телебашня была пятой по высоте телебашней УССР и самым высоким сооружением в Харькове – 240,7 метра. Весь комплекс телецентра был введен в эксплуатацию 12 декабря 1981 года. Тогда же впервые в отечественной практике с помощью грузового вертолета МИ-10К были смонтированы конструкции фидерно-лифтового ствола телебашни, начиная с отметки 158 метров.

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    22 апреля 2024, 17:59 • Новости дня
    Звание Герой России посмертно присвоили операторам FPV-дронов

    Развожаев: Звание Герой России посмертно присвоили операторам FPV-дронов Мечте и Святу

    Звание Герой России посмертно присвоили операторам FPV-дронов
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Звание Герой России посмертно присвоили участникам специальной военной операции (СВО) Никите Мечтанову и Вячеславу Пастухову – бойцам с позывными Мечта и Свят, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    По его словам, один из них показал выдающиеся результаты в работе оператора дронов-камикадзе, а другой в своем последнем бою под плотным артобстрелом уничтожил две лодки с ДРГ противника, передает ТАСС.

    Развожаев добавил, что они были одними из лучших операторов FPV-дронов. В последний бой Мечта и Свят ушли вместе и погибли 30 октября 2023 года под Крынками.

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    23 апреля 2024, 00:59 • Новости дня
    Эксперты назвали ракету, которой была поражена телевышка в Харькове

    Эксперты высказали предположение об уничтожении телевышки в Харькове ракетами Х-59

    Эксперты назвали ракету, которой была поражена телевышка в Харькове
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Российские войска могли нанести удар по телевышке в Харькове, на которой ВСУ разместили военное оборудование, ракетами Х-59, считают эксперты.

    Как пишут авторы Telegram-канала «Взгляд человека в лампасах», «суть такого удара в его высочайшей точности», у России есть «варианты соответствующего инструмента».

    В качестве «классического» варианта указаны «ракеты Х-59 воздушного базирования разных модификаций». Эксперты предположили, что «оператор (штурман) самолета-носителя» наводил ракеты «по телевизионному каналу».

    Отмечается, что по ряду параметров телевышка – «цель даже более простая для поражения, чем прочие», ведь из-за ее высоты не требуется «слишком строго» целиться «по высоте, только по направлению».

    Напомним, российские войска нанесли удар по телевизионной вышке в Харькове, на которой было установлено военное оборудование.

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    23 апреля 2024, 11:55 • Новости дня
    Морпехи ТОФ захватили в Новомихайловке большое количество западных вооружений
    Морпехи ТОФ захватили в Новомихайловке большое количество западных вооружений
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Морпехи ТОФ захватили большое количество вооружения ВСУ западного производства при освобождении Новомихайловки, сообщили в Минобороны.

    Как сообщается в Telegram-канале Минобороны, среди захваченных трофеев, обнаруженных российскими морпехами в Новомихайловке, – американские «Джавелины», шведские гранатометы и боекомплект к ним, натовские комплексы РЭБ и другое вооружение западного производства.

    Ранее морпехи показали, как поднимали флаг в освобожденной Новомихайловке.

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    23 апреля 2024, 06:57 • Новости дня
    Такер Карлсон объяснил желание США конфисковать активы России

    Такер Карлсон обвинил правящий класс США в намерении украсть замороженные российские активы

    Такер Карлсон объяснил желание США конфисковать активы России
    @ EPA/TACC

    Tекст: Антон Антонов

    США хотят конфисковать и передать Украине замороженные российские активы, потому что так их будет проще украсть, заявил американский журналист Такер Карлсон.

    Карлсон сказал, что соответствующий законопроект дает Белому дому возможность перевести активы «в специальный фонд для Украины». «Это будет 8 млрд долларов, которые правительство США только что украло у российских граждан без суда», – приводит его слова ТАСС.

    Как заявил Карлсон, указанные средства США хотят перевести на Украину, поскольку американскому «правящему классу гораздо легче воровать, когда они находятся в офшорах».

    Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на незаконную инициативу США об изъятии российских активов.

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    22 апреля 2024, 17:52 • Новости дня
    ВС России уничтожили телевышку с антенной связи ПВО в Харькове

    Подполье: Российские войска нанесли удар по телевышке с системами связи ПВО в Харькове

    ВС России уничтожили телевышку с антенной связи ПВО в Харькове
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Российскими войсками нанесен удар по телевизионной вышке в Харькове, на которой была установлена антенна связи украинской ПВО, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По данным Лебедева, вышка стоит на улице Деревянко в Харькове, ее треть была уничтожена вместе с антенной связи ПВО. Подпольщик уточнил, что после удара системы ПВО в городе работают на минимальном расстоянии без связи друг с другом, передает РИА «Новости».

    Между тем власти Харькова подтвердили повреждение вышки и сообщили о перебоях с телевизионным сигналом.

    Ранее сообщалось, что взрыв прогремел в Харькове.

    Коментарии (13)
    23 апреля 2024, 11:11 • Новости дня
    США пригрозили банкам Китая отключением от доллара

    WSJ: США могут ввести санкции против банков Китая за торговлю с Россией

    США пригрозили банкам Китая отключением от доллара
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    США могут ввести санкции против китайских банков, которые содействуют торговле КНР с Россией, сообщили источники The Wall Street Journal.

    Ограничения могут затронуть те финансовые учреждения, которые, как полагают в США, помогают осуществлять экспорт товаров двойного назначения в РФ. Целью санкций станет отключение этих банков от долларовой системы, что ограничит их возможности на мировом рынке, передает ТАСС содержание публикации WSJ.

    Такие меры могут быть предприняты, если дипломатические усилия по убеждению Китая отказаться от торговли с Россией чувствительными товарами не принесут результатов. По данным издания, американские чиновники на частных встречах и телефонных переговорах в последнее время «усилили давление на Пекин», предупреждая о готовности Вашингтона ввести рестрикции против китайских банков.

    Однако, как отмечает газета, подобные усилия «приводили к кратковременным результатам». Некоторые китайские банки, как утверждает издание, действительно отказывались от участия в торговле с РФ, но на их место затем приходили «малоизвестные региональные» учреждения, которые «меньше работают с долларом и, следовательно, меньше опасаются санкций со стороны США». В связи с этим, по словам неназванного американского чиновника, США пытаются убедить страны Европы также оказать давление на Китай, поскольку, по мнению США, Европа имеет большее дипломатическое влияние на Пекин.

    Ранее США заявили, что хотят создать как можно более широкую коалицию, чтобы повлиять на экономическую политику Китая.

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    23 апреля 2024, 09:43 • Новости дня
    Харьков после удара по телевышке остался без цифрового вещания
    Харьков после удара по телевышке остался без цифрового вещания
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В Харькове и ближайших населенных пунктах отсутствует сигнал эфирного цифрового вещания после повреждения телевышки, сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

    По его словам, высота телевышки составляла 250 метров. Повреждение произошло на уровне около 140 метров. В результате также повреждены технические помещения, передает ТАСС.

    Синегубов добавил, что харьковчане пока могут подключать кабельное и спутниковое ТВ – радио, интернет и мобильная связь работают.

    Напомним, российские войска нанесли удар по телевизионной вышке в Харькове, на которой было установлено военное оборудование. Как отметили эксперты, российские войска нанесли удар по телевышке ракетами Х-59. Более того, военные эксперты назвали уничтожение телевышки в Харькове ювелирным из-за сложных особенностей конструкции.

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    22 апреля 2024, 20:10 • Новости дня
    Военкоры сообщили о взятии ВС России поселка Очеретино в ДНР
    Военкоры сообщили о взятии ВС России поселка Очеретино в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные из группировки «Центр» подняли флаг России после взятия населенного пункта Очеретино к северо-западу от Авдеевки, сообщили российские военкоры.

    О взятии Очеретино бойцами 433-го полка 27-й дивизии группировки «Центр» сообщается в Telegram-канале «Операция Z:Военкоры Русской весны».

    Между тем немецкое издание Bild также сообщило, что Российская армия прорвала фронт Украины к северо-западу от Авдеевки и вошла в поселок Очеретино, передает Ura.ru.

    Ранее сообщалось, что украинские войска небольшими группами пытаются покинуть Очеретино в ДНР. Минобороны сообщило, что российские войска освободили Новомихайловку в ДНР.

    Коментарии (5)
    23 апреля 2024, 13:08 • Новости дня
    Шойгу назвал потери ВСУ с начала СВО

    Шойгу: Потери ВСУ с начала СВО составили почти 500 тыс. военнослужащих

    Шойгу назвал потери ВСУ с начала СВО
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ потеряли почти 500 тыс. военнослужащих с начала СВО, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

    В Telegram-канале ведомства указано, что с начала спецоперации потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих, в то время как США цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы.

    Также ВС России уничтожили с начала спецоперации более 22 тыс. БПЛА и 600 ракет ВСУ, в том числе HIMARS 3549 и «Вампир» 361, а также около 2 тыс. других воздушных целей, среди них 592 самолета, 270 вертолетов, 349 зенитных управляемых и тактических баллистических ракет, 329 управляемых ракет, 278 противорадиолокационных ракет и 37 воздушных шаров.

    Глава Минобороны заверил, что российские военные продолжат решать поставленные задачи до полного достижения целей СВО.

    Ранее стало известно, что ВСУ начали пополняться осужденными на Херсонском направлении.

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    23 апреля 2024, 08:45 • Новости дня
    Жена погибшего на Украине колумбийского наемника призвала не верить обещаниям Киева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потенциальным наемникам стоит хорошо подумать перед отправкой на Украину и не ждать легких денег от службы в украинской армии, заявила Лаура, супруга погибшего на Украине колумбийского наемника.

    По ее словам, супруг отправился воевать в ВСУ без всякой подготовки и стал заложником пропаганды соцсетей, обещавших 5 тыс. долларов в месяц, передает РИА «Новости».

    Лаура добавила, что муж вошел в контакт с неким испанцем, который помог ему попасть в армию Украины, пройдя лишь психологический тест и заполнив документы, а вот вернуть его тело на родину оказалось в разы сложнее.

    Она рассказала, что в течение четырех-пяти дней ей должны были отправить фотографию тела мужа для опознания, но, прождав несколько недель, она сама начала искать тех, кто мог бы ей помочь. В итоге женщине удалось выйти на колумбийского солдата, который согласился помочь, смог добраться до морга и отправить фотографии. Погибший действительно был ее мужем.

    «Надеюсь, что люди, которые решают туда ехать, будут хорошо проинформированы, потому что ситуация серьезная. Я была не согласна с его поездкой, но было невозможно его переубедить. Я читала статьи, я знаю, что война тяжелая. Важно, чтобы люди знали, что это нелегко. Это не то, что «я умру и остается страховка», все намного сложнее, включая процесс возврата тела», – отметила Лаура.

    Ранее МИД страны заявил, что наемники из Колумбии, пострадавшие или погибшие во время боевых действий на Украине, приняли личное решение вступить в ряды ВСУ, колумбийские власти не поощряют их и не заключали соответствующих соглашений с украинскими властями.

    Коментарии (8)
    23 апреля 2024, 09:11 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы

    Tекст: Ольга Никитина

    В Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги прозвучали взрывы, сообщило украинское ТВ.

    В ночь на вторник тревога действовала в двух областях страны – Киевской и Николаевской, сообщает канал «360».

    Также взрывы прозвучали в Одессе, а до того – в Харькове.

    Напомним, российские военные ударили по телевизионной вышке в Харькове, на которой находилось военное оборудование.

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    Уничтожение харьковской телевышки создало для ВСУ ряд проблем

    Российские военные в понедельник уничтожили телевышку в Харькове. По словам экспертов, ВСУ давно превратили гражданский объект в военный, установив на него системы связи ПВО и прочее оборудование военного или двойного назначения. В чем заключалась сложность уничтожения самого высокого сооружения Харькова и как этот успех скажется на боевых действиях? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Польша запросила ядерную бомбу

      Президент Польши Анджей Дуда заявил о желании Польши разместить у себя американское ядерное оружие. Это удивило даже премьер-министра страны Дональда Туска. Что такая инициатива означает для России?

    • Новая эпоха в отношениях России и США

      То, что США все-таки выписали президенту Украины чек на 60 млрд долларов, одновременно присвоив замороженные активы России, означает возвращение Вашингтона к двухпартийной политике, а также то, что у американской элиты есть более-менее понятный план действий по Украине до конца года.

    • Аргентина ложится под НАТО

      Аргентина подала заявку в секретариат НАТО с намерением стать «глобальным партнером» Североатлантического альянса, как Австралия, Ирак, Япония и так далее. Это предельно странный шаг даже для такого человека, как Хавьер Милей – нынешнего президента Аргентины, который беседует с мертвыми собаками и мечтает вернуть Фолклендские острова.

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Зеленский долбит ящик Пандоры

      Киевский режим продолжает атаки на Запорожскую атомную электростанцию, и это вызвало нешуточную тревогу главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси: «Нападение на атомную электростанцию крайне безответственно и опасно, и оно должно быть прекращено». И хотя Гросси не стал называть прямого виновника этих атак, он заявил, что эти люди «играют с огнем».

    • Украинские женщины остались без мужчин

      Западная пресса признает, что в ряде украинских сел и деревень в результате массовой мобилизации почти не осталось мужчин. Журналисты The Washington Post убедились, что сотрудники военкоматов «хватают всех, кого могут» прямо на улицах.

    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

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