Tекст: Евгений Поздняков

В ООН опубликовали доклад о положении людей, обвиненных на Украине по делу о коллаборационизме. Документ подготовило Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), сообщает ТАСС. В частности, речь идет о гражданах, проживающих на территориях, занимаемых ранее ВС РФ.

«По меньшей мере девять человек содержались под стражей без связи с внешним миром до того, как их задержание было официально оформлено, и эти случаи могут быть приравнены к произвольному задержанию», – указывается в докладе. По меньшей мере пять заключенных подвергались пыткам или жестокому обращению.

Целью издевательств над людьми называется желание местных силовиков «добиться признания в сотрудничестве с российскими вооруженными силами». Ссылаясь на данные, полученные в генеральной прокуратуре Украины, авторы доклада пишут, что на 31 декабря 2023 года было заведено 6762 уголовных дела.

По 1010 из них уже были вынесены приговоры. Приводится и статистика по регионам: в Харьковской области осудили 216 человек, в Херсонской – 92, а в Николаевской – 35. Почти все процедуры рассмотрения «правонарушений» завершались в пользу стороны обвинения. Подчеркивается, что ответчикам удалось добиться победы лишь в трех случаях.

«Людей привлекали к ответственности за работу в службах экстренной помощи, школах, службах водоснабжения, гуманитарной помощи и вывоза мусора. В большинстве этих случаев к физическим лицам применялись санкции с запретом занимать государственные должности на срок до десяти лет», – говорится в докладе.

При этом УВКПЧ рекомендовало украинским властям привести законодательство страны «в соответствие с международным правом». По мнению структуры ООН, это необходимо для предотвращения «слишком широкого толкования» действующих норм. Также офису Зеленского необходимо сохранять гарантии надлежащих правовых процедур для всех лиц, осуществлявших поддержку ВС РФ.

Это не первый доклад ООН о нарушениях прав человека на Украине. В декабре прошлого года УВКПЧ опубликовало документ, в котором подробно описывались неправомерные действия местных силовиков в отношении заключенных. Так, в нем отмечается пять случаев сексуального насилия гражданских лиц, совершенных сотрудниками пенитенциарных учреждений. Также зафиксированы пытки как минимум в отношении шести лиц.

Тема репрессий поднималась и западной прессой. В феврале издание The Guardian опубликовало статью, в которой подробно описывались издевательства над заключенными, попавших в тюрьмы за сотрудничество с властями РФ. Одному из осужденных сокамерники вытатуировали на лбу слово «орк». Кроме того, под стражей находятся мать с двухлетней дочкой. Женщина якобы передавала российской армии координаты целей. Подчеркивается, что после третьего дня рождения девочку могут забрать из семьи.

Отметим, что репрессивный характер работы украинских спецслужб – явление, которое появилось не в 2022 году, а гораздо раньше, практически сразу после госпереворота в Киеве в 2014 году. Позже экс-глава СБУ Валентин Наливайченко даже хвастался созданием структур, которые устраняли «неугодных». Эта информация подтверждалась и по линии американских СМИ, близких к ЦРУ.

Кроме того, в ООН систематически закрывают глаза на репрессии в отношении политиков и рядовых граждан, которые придерживались оппозиционных взглядов. Это же касается закрытия СМИ и телеканалов, резонансных убийств (как в случае с киевским писателем Олесем Бузиной и многими другими) и массовым принуждением людей к эмиграции.

По данным газеты ВЗГЛЯД, на излете работы трехсторонней контактной группы в рамках Минских соглашений в 2021-2022 годах (опять же – до начала СВО) украинская сторона держала в заложниках от полутора до двух тысяч граждан Украины из разных регионов, которые не имели шансов не только на получение адекватной адвокатской помощи, но и на включение в списки на обмен с Россией.

Эти цифры в целом совпадают и с украинскими официальными источниками. Так, в июле 2021 года пресс-служба СБУ бравировала тем, что после 2014 года открыла 23 тыс. уголовных производств, так или иначе связанных с «агрессией» России. Под подозрением находилось более шести тысяч лиц, из них лишь 261 – граждане России, все остальные – граждане Украины. Осужденных на тот момент было более 1,2 тыс. человек.

Таким образом, Запад и ООН долгие годы закрывали глаза на масштабы репрессий на Украине, часть из которых была хорошо известна по открытым источникам (включая пресс-релизы СБУ), а другая начала раскрываться лишь недавно – например, после освобождения Россией Мариуполя и ряда других городов, где были расположены секретные тюрьмы и пыточные вроде печально известной «Библиотеки». Сколько еще таких тюрем расположено на подконтрольных ВСУ территориях – остается лишь догадываться.

«С каждым днем отрицать преступления Украины становится все труднее. В Сеть утекают сотни данных о проводимых репрессиях. В западных СМИ даже появляются фотографии людей, осужденных за сотрудничество с Россией. То, как местные власти обращаются с ними – ужасает многих обывателей. Не комментировать это достаточно сложно», – сказал Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

«Информация, поступающая из украинских тюрем, существенно расходится с образом и мифом «белой и пушистой» украинской демократии, который всему миру так старательно навязывали Вашингтон и Брюссель. Приходится отвечать на запросы времени: публиковать отчеты, доклады о происходящем, – подчеркнул собеседник. –

Кстати, цифры в докладах ООН существенно занижаются».

«Однако у этого процесса имеется и обратная сторона. Провоцируя обсуждения данной темы, западные страны как бы намекают офису Зеленского, что на него имеется компромат, позволяющий в нужный момент сбить спесь с его зазнавшихся управленцев. Нарушения украинских властей проходят по очень чувствительному для США и ЕС вопросу: права человека», – уточнил он.

«Но ожидать на этом фоне послаблений репрессивной политики не стоит. Одно дело дискутировать на международных площадках, а другое – реально оказывать давление на руководство Украины с целью прекратить бесчеловечные практики. Кроме того, вокруг пыток и репрессий фактически сконструировано современное украинское государство», – акцентировал эксперт.

«Идеологическая неприязнь ко всему русскому, отсутствие плюрализма мнений, разгул и вседозволенность силовых структур – вот те столпы, на которых держится власть Зеленского. Репрессии в отношении тысяч людей, сотрудничавших с РФ, венчают эту конструкцию. Если такие формы управления государством устранить – посыплется весь карточный домик Зеленского», – считает собеседник.

«К сожалению, помочь этим заключенным крайне непросто.

Обменять столь большое количество граждан физически невозможно. В настоящий момент мы можем лишь продолжать реализацию целей СВО с целью их дальнейшего освобождения и периодически поднимать на международных площадках тему несправедливого отношения офиса Зеленского к собственным гражданам», – полагает Мирошник.

Периодически структуры ООН указывают на то, что Украина применяет пытки в отношении российских военнопленных и использует запрещенное оружие, напоминает Александр Брод, член СПЧ, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ). «Сейчас же они обратили внимание на пытки людей, осужденных за сотрудничество с нашей страной», – сказал он.

«Тем не менее все оценки ООН не отличаются жесткостью и не влекут за собой никаких санкционных мер по отношению к Украине. Наоборот, коллективный Запад продолжает моральную и материальную поддержку офиса Зеленского», – подчеркивает он. «Объем преступлений местных властей столь велик, что их трудно не заметить. Российские правозащитники, зарубежные коллеги фиксируют все нарушения, направляют информацию в международные организации и дипломатические миссии», – отмечает собеседник.

«Мы также выезжали в Донбасс вместе с зарубежными экспертами и видели массовые захоронения мирных граждан, которых расстреливали или пытали до смерти бойцы украинских подразделений. Нам необходимо продолжать информировать другие страны и открывать миру глаза на такие преступления», – акцентировал Брод.

Подобные доклады ООН являются рычагом воздействия на Украину, уверена правозащитница Лариса Шеслер, ранее – экс-депутат Николаевского горсовета. «Таким образом руководство страны держат под контролем. Если Западу что-то не понравится, он может попробовать сменить власть, ссылаясь на нарушение прав человека», – сказала она.

«Приведенные в докладе цифры можно считать условными, так как на самом деле заключенных намного больше.

Например, в Снигиревском районе Николаевской области осудили всех людей, участвовавших в социальной деятельности региона, когда он находился под контролем ВС РФ. Их обвиняли даже за раздачу гуманитарной помощи. Жители не захотели покинуть родные дома вместе с ВС РФ. Думали, что Украина – это государство с аморфной властью и не представляли жестокость, на которую оно способно», – отмечает она.

«Я уверена, что никаких изменений в репрессивной политике ждать не следует. СБУ заинтересована оправдать рост своего влияния, для чего надо искать врагов внутри страны. Поэтому там сегодня сажают даже за лайки в соцсетях: достаточно одного неосторожного комментария под постом о Дне Победы, чтобы угодить в тюрьму. Все делается, чтобы люди не взаимодействовали с нашей страной», – подчеркивает собеседница.

«Помочь таким людям практически невозможно. Они фактически выведены из правового поля. С ними отказываются работать адвокаты и правозащитники, так как боятся за свою репутацию. Поэтому там распространены вседозволенность и садизм, которые выплескиваются на осужденных за взаимодействие с Россией. Освободить их возможно только в результате победы в СВО», – резюмировала Шеслер.