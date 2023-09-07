Британцы выдали причастность США к украинским терактам против России

Tекст: Николай Стороженко

Знали ли мы, что именно Украина стояла за убийствами деятелей Новороссии – Александра Захарченко, Арсена Павлова (Моторола), Михаила Толстых (Гиви), Дарьи Дугиной, Максима Фомина (военкор Владлен Татарский), а также за многочисленными терактами, покушениями и убийствами чиновников на новых территориях и в Крыму? Конечно, знали. Больше-то некому.



Но и теракт, и убийство могут быть разными. Одно дело, если речь о самодеятельности каких-то «народных мстителей», пускай и курируемых украинскими спецслужбами. И совершенно другое, когда в СБУ действует специальный отдел, единственной задачей которого является физическая ликвидация людей, неугодных украинским властям. По политическим причинам. Государственная структура.

По сути, речь идет о пресловутой лицензии на убийство из бондианы Яна Флеминга. Причем поставленной на поток. Именно об этом со слов бывшего главы СБУ Валентина Наливайченко и написал британский журнал Economist.

«Нужно уничтожать людей»



Хотя это как раз тот случай, когда выдумка давно отстала от реальной жизни. Во всем мире найдется буквально несколько стран, спецслужбы которых ликвидируют неугодных настолько массово. США, как самые наглые парни на планете и которым на всех плевать, и Израиль, которому просто на всех плевать (ведь США за него впишется, если что). А теперь вот еще и Украина. Правда, без каких-то значимых обоснований такой степени оборзения.

Итак, что же мы видим? Бывший шеф СБУ Валентин Наливайченко подтверждает, что еще в 2015 году он и его подчиненные «…неохотно пришли к выводу, что нужно уничтожать людей». Буквальная цитата.

После публикации Наливайченко опомнился и бросился спамить редакцию протестами: мол, я такого не говорил. Те вняли и сменили формулировку: «Мы неохотно пришли к выводу, что нужно обезвреживать террористов». Ну типа – террористы же, их можно.

Однако есть два тонких момента. Получается, что первоначальная редакция ни у кого вопросов не вызвала. Ну уничтожают в СБУ людей, подумаешь. Какие вопросы? Во-вторых, Economist зря считает, что теперь цитата и вся эта ситуация выглядят менее непристойно.





Кого бы там ни уничтожали/ликвидировали, задачу возложили на пятое управление контрразведки СБУ (вновь созданное или перепрофилированное – не уточняется). В курсе ли Зеленский? Да. Правда, авторы материала сами не до конца уверены в том, как это происходит, поэтому пишут: «Считается, что президент Украины санкционирует самые спорные операции, хотя может и делегировать [решения о ликвидации]».

Этот момент старались подать максимально сглажено. Мол, Зеленский сильно переживает насчет побочного ущерба, каждый раз проговаривает его недопустимость (и распекает, если других жертв избежать не удалось). Из-за чего (якобы) приходится валить не всех, кого эсбэушникам хотелось бы, а тщательно выбирать цели.

Ему можно, он хороший

Мы, конечно же, имеем дело с причесанной Западом версией реальности. Западному читателю преподносят образ Зеленского, выносящего бессудные приговоры и переживающего за каждого случайно пострадавшего. Эсбэушников, сходящихся в жестоких спорах относительно оправданности ликвидации того или иного фигуранта. Такое классическое милое кинозло. Иначе сложно представить, почему статья не вышла под другим заголовком. «Контрразведка Зеленского мочит людей направо и налево – и никто ей не указ!», например. Именно так это западные СМИ подали бы в случае, если бы речь шла о российских спецслужбах и приписываемых им ликвидациях.

Правда, в случае РФ речь шла бы о Басаеве, Яндарбиеве и прочих организаторах и исполнителях массовых терактов в отношении гражданского населения. Людях, с оружием в руках преступивших закон и убивших тысячи невинных людей. И не совсем понятно, что такого равноценно страшного сделали Дарья Дугина, Макс Фомин, работники бывших украинских администраций? В тексте прямо рассказывается о том, как СБУ убивало «коллаборантов».

Мелитополь, Бердянск, любой другой город или село – люди никуда не делись, они там живут. Раздача гуманитарной помощи, работа коммунальных предприятий, всем этим кто-то должен заниматься. Или те же больницы – они должны работать или нет? По версии Украины – нет. Украинские суды судят врачей за коллаборационизм, а в украинских СМИ их называют предателями в белых халатах.

То есть для Украины и пятого управления контрразведки СБУ они – такая же цель, как и все прочие. И вся их вина в том, что они сделали политический выбор. Встали на сторону России. Или как минимум не покинули свой дом, не ушли на территорию Украины. По версии западных СМИ выходит, что этого достаточно для оправдания убийств всех этих людей без суда и следствия.

Достаточно тыкнуть в человека и сказать «террорист» – и он уже террорист. Даже если он обычный врач или чиновник администрации. Просто потому, что так сказали Зеленский и его СБУ.

Равно как и для оправдания убийства водителя грузового автомобиля, который использовали как бомбу для атаки на Крымский мост в октябре прошлого года. СБУ спустя некоторое время признала свою причастность к этому теракту. И к тому времени все уже позабыли и про водителя, и про еще четырех погибших. Даже интересно, пожурил ли Зеленский своих, прости Господи, ликвидаторов? Не сильно ли распекал за побочный ущерб?

Неназванный соучастник

В материале пятое управление заочно назвали «украинским Моссадом». Мол, когда главу ГУР МО Украины Кирилла Буданова спросили об этом, он ответил, что «украинский Моссад» создавать не нужно, он уже есть.

Получается, что в картине мира западных журналистов не существует моральной дилеммы о допустимости таких убийств. Вопрос стоит иначе: есть страны, которым дозволено убивать неугодных по политическим причинам, и страны, которым это запрещено. Учитывая, кто именно является главным куратором Израиля и Украины, несложно догадаться, кто именно выдает лицензии на убийство.

В этом признании и есть главная ценность публикации в британском издании. После него ни у кого не возникнет сомнений в том, что создание пятого управления контрразведки СБУ было изначально санкционировано США. И бесполезны любые дипломатические увертки, принятые в подобных случаях: «мы знаем, но не одобряем и не подталкиваем руководство Украины к таким решениям» и т. п. США – соучастник каждого из этих убийств, поскольку именно США выдали руководству Украины негласную лицензию на убийство.