Россия намерена потребовать от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлева

Постпред Аляутдинов: Россия потребует от ЮНЕСКО осудить убийство военкора Журавлева

Постпредство России при ЮНЕСКО потребует от руководства секретариата организации осудить убийство российского военного корреспондента Ростислава Журавлева, заявил постпред РФ при ЮНЕСКО Ринат Аляутдинов.

Как указал Аляутдинов, Россия намерена потребовать от руководства секретариата ЮНЕСКО осудить убийство российского военкора Ростислава Журавлева. По его словам, этот вопрос входит в мандат организации. Он добавил, что Россия также привлечет внимание стран-членов «к этому очередному гнусному преступлению киевского режима», передает РИА «Новости».

Дипломат отметил, что организация так и не выразила свою позицию по поводу убийств других российских журналистов.

Он уточнил, что Россия пока наблюдает двойные стандарты в деятельности секретариата ЮНЕСКО, в частности, отсутствие реакции на убийство Дарьи Дугиной и Владлена Татарского. Россия привлекала внимание к этим терактам, говорили об этом на всех возможных в ЮНЕСКО площадках, направляла письма гендиректору, но реакции не последовало, подчеркнул Аляутдинов.

Он обратил внимание на то, что на убийство российских журналистов не реагирует не только ЮНЕСКО, но и Запад. «Однако эти же страны поставляют Киеву вооружения, от которых погибают корреспонденты… То есть в устах Запада забота о безопасности журналистов – чистое лицемерие. По сути же – это соучастие и спонсорство террористических актов Киева», – сказал постпред.

Ранее глава профсоюза турецких журналистов Гекхан Дурмуш заявил, что убийство военкора Ростислава Журавлева, работавшего в зоне спецоперации, является примером попытки заставить СМИ замолчать и скрыть факты об украинском конфликте.

Напомним, четверо российских журналистов получили ранения при ударе украинских националистов с использованием кассетных боеприпасов по Запорожской области. Журавлев погиб во время эвакуации.