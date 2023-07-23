В Турции объяснили цель убийства военкора Журавлева

Профсоюз турецких журналистов назвал убийство военкора Журавлева попыткой скрыть истину о конфликте

Убийство российского военного корреспондента Ростислава Журавлева, работавшего в зоне спецоперации, является примером попытки заставить СМИ замолчать и скрыть факты об украинском конфликте, заявил глава профсоюза турецких журналистов Гекхан Дурмуш.

Дурмуш заявил РИА «Новости», что военные корреспонденты в любой зоне конфликта работают, чтобы передавать истину. По его словам, их работу необходимо облегчать, однако зачастую, когда передают истинные факты, они становятся целями.

Он подчеркнул важность обеспечения безопасных условий работы военкоров и передал соболезнования от имени турецких журналистов семье Журавлева.

Напомним, четверо российских журналистов получили ранения при ударе украинских националистов с использованием кассетных боеприпасов по Запорожской области. Журавлев погиб во время эвакуации.

Москва подчеркивала, что эта атака произошла не случайно. Военкоры показали, как украинские националисты охотились на российских журналистов.