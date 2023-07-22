Военкоры рассказали, как ВСУ охотились на российских журналистов

Украинские военные смогли выследить российских журналистов, снимавших репортажи про применение кассетных боеприпасов, с помощью беспилотников, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

Украинский дрон выследил российских журналистов, по местонахождению группы и сопровождавших бойцов на стыке Пологовского и Васильевского районов Запорожской области был нанесен удар, сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры русской весны».

По предварительным данным, удар нанесли из РСЗО типа HIMARS. По прибытию эвакуационной группы «все были накрыты кассетными боеприпасами».

Напомним, украинские военные в субботу обстреляли кассетными боеприпасами российских журналистов, погиб корреспондент Ростислав Журавлев. Ранения также получили журналист РИА «Новости» Константин Михальчевский, военкор и оператор «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.

Посольство России в США указывало, что заявления Вашингтона в применении киевским режимом кассетных боеприпасов «избирательно и ответственно» ничтожны.

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что атака на российских журналистов произошла не случайно.