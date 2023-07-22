Посольство России в США оценило утверждения об «ответственном» применении кассетных боеприпасов Киевом

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22 июля, суббота  |  Последнее обновление — 20:08  |  vz.ru
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Болгария начала охоту на активы российского бизнеса

Теперь и Болгария готова отобрать бизнес у российской компании REUTERS/Oleg Popov
Вслед за Польшей и Германией отобрать бизнес у российской компании хотят теперь и в Болгарии. Под удар попал порт «Лукойла» в Бургасе. Но у российской компании есть еще НПЗ и сеть АЗС в стране, которые тоже могут оказаться на прицеле. Власти Болгарии действуют недальновидно и могут оказаться у разбитого корыта, ведь им дали исключение из санкций ЕС по нефти.  Подробности...
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Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием

В Пентагоне заявили о краже части оружия, поставляемого Западом на Украину Минобороны РФ/ТАСС
В Пентагоне сообщили о краже на Украине части поставляемого Западом вооружения. При этом похитители намеревались продать его на черном рынке, отметили в американском военном ведомстве. Там уточнили, что стоит усилить американские инспекции на складах ВСУ. Кто покупает ворованное на Украине оружие и способны ли американцы взять под контроль отправляемые Киеву вооружения? Подробности...
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Атаки на Крым стали местью Киева за удар России под дых Зеленскому

ВСУ пытаются атаковать Крым с помощью информации от американской разведки Volodymyr Trasov/
Keystone Press Agency/
Global Look Press
В Крыму в результате атаки беспилотников ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов. Власти решили эвакуировать население в радиусе пяти километров от места ЧП. На этой неделе Украина неоднократно пыталась атаковать цели на полуострове. По мнению экспертов, происходящие на фоне отсутствия успехов ВСУ на фронте удары стали реакцией Киева на целый ряд факторов. Подробности...
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Один из лучших послов Украины уволен Зеленским за дело

Пристайко стал первым главой МИД при президенте Зеленском, но теперь надежно впал в немилость Zuma\TASS
Президент Украины Владимир Зеленский оперативно отомстил послу в Британии Вадиму Пристайко: опытный и ценный для страны дипломат отправлен в отставку за критику президентского хамства. Чем Пристайко отличался от прочих послов Украины? И почему его увольнение хорошая новость? Подробности...
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Танкеры в Черном море могут нести угрозу Крымскому мосту

По версии хакеров RaHDit, к организации теракта на Крымском мосту могут быть причастны коммерческие танкеры Константин Михальчевский/РИА Новости
Хакерская группировка RaHDit опубликовала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту. Однако судовладелец одного из упоминаемых в расследовании кораблей отрицает свою причастность к произошедшему. Действительно ли дроны могли быть запущены с танкеров? И какие выводы из произошедшего должна сделать Россия, чтобы исключить подобные инциденты в будущем?  Подробности...
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Спекулянты устроили истерику из-за отмены «зерновой сделки»

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Ставки на рост цен приводят к «самоисполняющемуся пророчеству»: цены растут, потому что большинство ставит на их рост. В результате цены на зерно мало зависят от реального предложения. Подробности...

Релокация не предполагает ни ностальгии, ни даже русскости

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Прогрессивная тусовка, тридцать лет безраздельно властвовавшая в области идеологии и культуры, присвоившая себе право решать и вязать, прекратила свое существование. А ее члены по большей своей части переместились в загробный, то есть заграничный мир. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

У выхода из зерновой сделки есть минусы, но плюсов больше

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Готов ли Запад пойти на эскалацию, или он придет в чувство и осознает, что своими действиями приближает начало прямой российско-натовской войны? Готова ли Москва исполнить свою угрозу в том случае, если западные сухогрузы все-таки пойдут в одесский порт? Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Украина отправит зерновозы на прорыв

Что поссорило Россию и Иран

Оруженосец Украины уходит из политики

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В московском ТЦ «Времена года» из-за прорыва кипятка погибли люди

В субботу из-за ЧП с прорывом водопровода с горячей водой в ТЦ «Времена года» в Москве погибло несколько человек, десятки посетителей пострадали. СК возбудил уголовное дело. Шестиэтажный ТЦ был открыт на западе столицы в 2007 году
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Центробанк выпустил серебряную монету в память о Викторе Цое

Центробанк 18 июля выпустил в обращение памятную серебряную монету «Творчество Виктора Цоя» номиналом три рубля. Монета имеет полноценную платежную ценность
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Украина ударила морскими беспилотниками по Крымскому мосту

Украина в ночь на 17 июля атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Повреждена автодорога, погибли двое взрослых жителей Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь. Девочку доставили в реанимацию краснодарской Детской краевой клинической больницы. Она находится в сознании в состоянии средней тяжести
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какова, на ваш взгляд, вероятность размещения войск Польши на Украине?
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Среди ваших знакомых есть релоканты, которые после начала СВО уехали из России, но затем вернулись?
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  • У меня нет знакомых релокантов
Изменил ли теракт на Крымском мосту ваши планы отдыха на полуострове?
  • Да

  • Нет

  • Не планировал отдыхать в Крыму
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    закупки молока


    В российских магазинах заметили массовую шринкфляцию

    Видео

    «расстрелять вас»


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    ЕС и Британия дали России шанс радикально сблизиться с Аргентиной

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    Максим Соколов: Релокация не предполагает ни ностальгии, ни даже русскости

    потребность боевых действий


    Игорь Караулов: Возмездие должно быть планомерным

    жесткая позиция


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    Память предков помогает российским солдатам против немецких танков

    Посольство России в США оценило утверждения об «ответственном» применении кассетных боеприпасов Киевом

    Посольство России в США: Утверждения Вашингтона об «ответственном» применении кассетных боеприпасов Киевом ничтожны

    22 июля 2023, 19:37

    Текст: Алексей Дегтярев

    Заверения Вашингтона в том, что ВСУ применят кассетные боеприпасы «избирательно и ответственно», ничтожны, сообщило посольство России в США.

    Американская сторона заявляла, что киевский режим станет применять кассетные боеприпасы «избирательно и ответственно», но всем стала очевидна ничтожность этих высказываний, указало посольство в своем Telegram-канале.

    Применение украинскими военными кассетных боеприпасов по гражданскому населению подтверждает, что Вашингтон «теряет контроль над своими марионетками», и на его совести лежит затягивание конфликта, а также новые жертвы среди мирных граждан.

    Напомним, в субботу ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами российских журналистов, погиб корреспондент Ростислав Журавлев.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова указывала, что атака на российских журналистов произошла не случайно.

    В США указали на созданную Россией «опасную ловушку»
    Профессор Сури: Сотрудничество России и Кубы стало сложной ловушкой для США
    		   
    22 июля 2023, 07:08
    Фото: Black_leon/wikipedia.org
    Текст: Ольга Никитина

    Россия и Куба активизировали торговые, экономические и военные связи, сотрудничество двух стран является «сложной ловушкой» для США, предупреждают американские СМИ.

    Профессор Техасского университета, историк Джереми Сури в статье на сайте телеканала CNN пишет, что российские чиновники регулярно посещают Кубу, между странами открылись прямые рейсы. Кроме того, на Кубу идут поставки российской нефти и промышленных товаров, передает РИА «Новости» содержание статьи.

    Визит на Кубу учебного корабля ВМФ России «Перекоп» автор публикации считает «провокацией» и «вызовом США». Такую же оценку он дает выданное Гаваной разрешение Китаю построить на острове якобы «шпионский объект».

    Как отмечает Сури, Белый дом хочет, чтобы Россия и Китай «признали, что должны ограничить свою поддержку Кубы и уважать американские интересы».

    По словам профессора, «продолжающаяся военная эскалация России к югу от Флориды» якобы несет угрозу стратегии национальной безопасности США. Он считает, что это создает предпосылки для повторения Карибского кризиса 1962 года.

    «Военная эскалация вокруг Кубы – опасное искушение для России и сложная ловушка для США», – подчеркивает автор статьи.

    Ранее опасения по поводу ситуации на Кубе выражал бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Он опубликовал статью, в которой предупредил об угрозе появления в этой стране китайских гиперзвуковых ракет.

    В конце июня министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу назвал Кубу важнейшим союзником России в регионе Карибского бассейна.

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    Польша получила надлежащий ответ на претензии из-за слов Путина
    Российский посол Андреев: МИД Польши получил надлежащий ответ на претензии к выступлению Путина
    		   
    22 июля 2023, 14:42
    Фото: Рамиль Ситдиков/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    МИД Польши получил надлежащий отпор в ответ на претензии Варшавы из-за слов президента России Владимира Путина о польской истории и подарке Сталина, сообщил посол Сергей Андреев после визита в польское внешнеполитическое ведомство.

    Андреев заявил, что заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский предъявил претензии из-за заявлений Путина о Польше.

    По словам посла, польский дипломат получил надлежащий отпор, разъяснения видения России истории ХХ века, и поведения польских властей в связи с конфликтом на Украине, передает ТАСС.

    Андреев отметил, что было зафиксировано полное отсутствие взаимопонимания и совершенно разные подходы и к вопросам современной политики, и к вопросам истории. Он также сказал, что никакой ноты вручено не было, ему высказали устное неудовольствие.

    Посол обратил внимание, что польская сторона зациклилась на словах российского лидера о том, что Польша получила свои западные земли благодаря позиции Иосифа Сталина на Ялтинской и Потсдамской конференциях, остальное сказанное Владимиром Путиным не вызвало у них возражений и протестов.

    Ранее российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в министерство иностранных дел Польши после слов президента Владимира Путина о том, что республика благодаря решению Иосифа Сталина получила значительную часть своих западных земель.

    Напомним, президент Путин в пятницу заявил, что власти Польши рассчитывают под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории.

    При этом российский лидер напомнил, что Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина. По словам президента, Варшава подзабыла об этом, но Россия готова напомнить.

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    Польский генерал предупредил Украину об угрозе опасного маневра России
    Польский генерал Коморницкий: Русские могут ударить по ВСУ с фланга и начать наступление
    		   
    22 июля 2023, 07:27
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Ольга Никитина

    Российские войска могут зайти во фланг украинских группировок и начать собственное наступление, заявил польский генерал Леон Коморницкий.

    Коморницкий в интервью YouTube-каналу Nowa konfederacja призвал «стабилизировать фронт». По его словам, если российские войска начнут собственное наступление, то ВСУ будут лишены возможности «вклиниться» в оборонительные рубежи, передает РИА «Новости».

    Польский генерал обратил внимание украинской стороны на то, что по нескольким направлениям российские силы уже перешли в наступление. В частности, он упомянул направление к северу от Артемовска.

    Коморницкий считает, что ВСУ следует бросить силы на то, чтобы остановить это наступление, что, по его мнению, является ключевым фактором успеха украинского удара.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы отсутствием результатов контрнаступления ВСУ, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы.

    Коментарии (7)
    Полковник Макгрегор: Зеленский оказался на грани из-за массового дезертирства в ВСУ
    Полковник Макгрегор: Зеленский находится на грани из-за массового дезертирства военных ВСУ
    		   
    21 июля 2023, 23:15
    Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский «находится на грани», поскольку его лидерство ставится под сомнение, а дезертирство в ВСУ стало массовым, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в своем блоге на YouTube отметил, что лидерство Зеленского на Украине оказалось «под большим сомнением». Украинские офицеры, рассказал американский полковник, расстреливают солдат, которые отказываются идти в бой. В рядах ВСУ есть «огромное количество дезертиров», украинцы сдаются в плен целыми взводами, передает РИА «Новости» слова Макгрегора.

    Украинские военнослужащие, сообщил он, охотно идут к россиянам, поскольку те обращаются с ними хорошо. Это позволяет солдатам ВСУ избежать выполнения бессмысленных приказов киевского режима и выжить, добавил бывший советник шефа Пентагона.

    Ранее Макгрегор говорил, что на Украине почти не осталось бойцов, готовых идти в атаку против России.

    Значительные потери сил ВСУ признают и в Белом доме.

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    Белый дом заявил о потерях значительных сил ВСУ в ходе контрнаступления
    Салливан: Украина теряет значительные силы в рамках своего контрнаступления
    		   
    21 июля 2023, 22:28
    Фото: Serhii Nuzhnenko/REUTERS
    Текст: Ольга Никитина

    В ходе контрнаступления «значительное количество» украинских бойцов пострадали или погибли, заявил помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

    Салливан отметил, что контрнаступление «идет тяжело», но отметил при этом, что американская сторона заранее говорила, что оно будет тяжелым, передает РИА «Новости».

    По словам представителя Белого дома, украинцы еще не использовали все силы, которыми располагают. Киев, отметил он, ждет «подходящего момента», а Вашингтон консультирует его по этому поводу.

    При этом Салливан сказал, что контрнаступление «идет полным ходом», передает ТАСС.

    Президент Владимир Путин ранее в пятницу заявлял, что результатов украинского контрнаступления нет. Он отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы и вооружения.

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    Коментарии (14)
    ВСУ потеряли на Запорожском направлении первый польский танк PT-91
    Forbes: ВСУ лишились на Запорожском направлении нескольких танков, в числе которых польский PT-91 и чешский T-72EA
    		   
    21 июля 2023, 21:03
    Фото: Tomasz Waszczuk/EPA/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили 22-ю механизированную бригаду, ранее находившуюся в резерве, в бой на Запорожском направлении и в результате лишились нескольких танков, в числе которых бывший польский PT-91 и бывший чешский T-72EA, сообщил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

    Как сообщает Forbes, Украина начала контрнаступление по нескольким направлениям в Запорожской и Донецкой областях 4 июня, задействовав несколько наиболее оснащенных бригад, но при этом оставила более половины своих сил в резерве.

    Как утверждает председатель Объединенного комитета начальников штабов (КНШ) США генерал армии Марк Милли, «мощные украинские силы» якобы находятся в резерве и ждут приказа о наступлении, которое произойдет в оптимальное время и в наиболее подходящем месте.

    Как считает издание, идея украинского командования состояла в том, чтобы передовые бригады ВСУ нащупали бреши в обороне ВС России и расширили их, задействовав резервы.

    Однако, отмечает издание, теперь бригада, ранее находившаяся в резерве, по-видимому, несет потери в Запорожье. Автор статьи пришел к выводу, что ранее не задействованная в боях 22-я механизированная бригада ВСУ, по-видимому, потеряла пару своих танков – бывший польский PT-91 и бывший чешский T-72EA – во время боя в районе 9 июля.

    Обозреватель обратил внимание, что 22–я механизированная бригада ВСУ – единственная украинская бригада, в которой эксплуатируется PT–91, – по-видимому, вступила в бой. При этом автор подчеркивает, что нет никаких свидетельств, что украинские войска где-либо добились крупного прорыва российской обороны.

    Напомним, в июле прошлого года руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак объявил о прибытии на Украину польских танков PT-91 Twardy. В конце января Ермак заявлял, что Украина получит 60 польских танков PT-91 Twardy.

    PT-91 Twardy – польский основной боевой танк, основанный на лицензионном варианте советского Т-72М1. Первые прототипы были изготовлены в 1993 году. Базовый вариант PT-91 серийно выпускался в Польше с 1995 по 2002 год. Всего для вооруженных сил Польши было произведено 232 танка PT-91.

    Коментарии (5)
    Британский полковник назвал единственный шанс для ВСУ
    Полковник армии Великобритании Кемп: Украине остается лишь вести лобовые атаки на оборону российских войск
    		   
    22 июля 2023, 09:11
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Вооруженным силам Украины во время контрнаступления остается только вести лобовые атаки на укрепленную оборону российской армии, которая никуда не собирается отступать, заявил отставной полковник армии Великобритании Ричард Кемп.

    В материале для издания Telegraph он отметил, что российская армия усилена за счет мобилизации и возведения масштабных оборонительных рубежей, она не собирается никуда отступать, в отличие от прошлогодних тактических маневров для обмена пространства на время, передает RT.

    Кемп считает, что у Украины есть только один вариант в сложившейся ситуации: начать лобовые атаки на хорошо защищенные позиции.

    Ранее польский генерал Коморницкий предупредил, что российские войска могут ударить по ВСУ с фланга и начать наступление.

    Президент Владимир Путин ранее отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы отсутствием результатов контрнаступления ВСУ, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы.

    Коментарии (13)
    В США сказали, какая проблема для Украины важнее контрнаступления
    19FortyFive: При любом исходе конфликта Украине потребуются десятилетия для восстановления
    		   
    22 июля 2023, 05:06
    Фото: Yuliia Ovsiannikova/Keystone/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Вне зависимости от того, чем закончится конфликт, Украине потребуются десятилетия, чтобы преодолеть последствия продолжающихся боевых действий, пишут американские СМИ.

    Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в статье для военно-политического издания 19FortyFive отметил, что пока все внимание приковано к украинскому контрнаступлению, Украину в будущем ждет более серьезная проблема. Ущерб для страны, ее промышленности и сельского хозяйства, для ее населения огромен, подчеркнул он. По оценке американского эксперта, на полное восстановление Украине потребуются десятилетия, передает РИА «Новости».

    Главными проблемами для Украины автор статьи назвал ущерб, причиненный сельскому хозяйству, а также миграцию миллионов граждан и психологическую травму населения.

    Даже если Запад направит «триллионы долларов» на восстановление страны, Украине десятилетиями после завершения боевых действий придется жить с огромными потерями, к которыми приводит длительность конфликта, считает Дэвис.

    Бесконечные потоки пуль, танков и ракет почти наверняка окажутся недостаточными для «победы» ВСУ, однако разрушения будут увеличены, подчеркнул автор. По его словам, отсутствие успехов контрнаступления лишь подтверждает, что у Киева нет шансов разрешить конфликт на поле боя, а игнорирование этого факта лишь преумножит страдания украинского народа.

    Дэвис уверен, что эту неприятную реальность необходимо признать, чтобы запустился процесс дипломатического механизма, необходимый для прекращения боев. Это лучший шанс Украины начать «долгий, болезненный и дорогостоящий процесс возвращения к нормальной жизни».

    В Кремле подчеркивали, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по ситуации на Украине, но позиция Киева не дает стабильной почвы для переговоров.

    Коментарии (12)
    В США заявили о постепенном признании Западом победы России
    Экс-разведчик ВС США Риттер: Запад готовится к победе России в конфликте на Украине
    		   
    22 июля 2023, 02:06
    Фото: Petrov Sergey/Global Look Press
    Текст: Ольга Никитина

    Россия в настоящее время решительно побеждает на поле боя, на Западе постепенно признают это, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

    Риттер в эфире YouTube-канала Gegenpol отметил, что, как признают на Западе, Россия не только не потерпит поражения, а, напротив, одержит верх, передает РИА «Новости».

    Американский офицер обратил внимание на заявления членов администрации США, которые говорят, что украинское контрнаступление не завершится успехом. Также власти США стали заявлять, что страна больше не располагает истребителями и боеприпасами, которые она может поставить вооруженным силам Украины, отметил Риттер.

    В пятницу помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан признал, что в ходе контрнаступления «значительное количество» украинских бойцов пострадали или погибли.

    Президент Владимир Путин отмечал, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы отсутствием результатов контрнаступления ВСУ, поскольку «вкачивали» в Украину колоссальные ресурсы.

    Коментарии (7)
    Зеленский назвал Крымский мост «целью, которая должна быть нейтрализована»
    Президент Украины Зеленский назвал Крымский мост «целью, которая должна быть нейтрализована»
    		   
    21 июля 2023, 21:57
    Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Глава киевского режима Владимир Зеленский, выступая на Аспеновском форуме по безопасности, назвал Крымский мост военной целью, которую нужно уничтожить.

    Зеленский в своем выступлении заявил, что Крымский мост – «это наша цель», «а каждая цель, которая несет войну, а не мир, должна быть нейтрализована». Он также назвал целью Украины полное возвращение Крыма, который в 2014 году вошел в состав России по итогам референдума, передает РИА «Новости».

    Накануне Крымский мост временно закрывали с объявлением воздушной тревоги. Напомним, в ночь на понедельник киевский режим провел террористическую атаку на Крымский мост с помощью двух надводных беспилотников.

    Коментарии (39)
    Взрывы прогремели в ряде областей Украины
    ТАСС: Взрывы прогремели в Кировоградской и Днепропетровской областях Украины

    22 июля 2023, 04:03

    Текст: Ольга Никитина

    Взрывы прозвучали в ночь на субботу, 22 июля, в городе Кропивницком (ранее – Кировоград), Кировоградской и Днепропетровской областях Украины, сообщают местные СМИ.

    Так, о взрывах в Кропивницком в центральной части Украины сообщает издание «РБК-Украина».

    Перед этим украинское издание «Зеркало недели» сообщило о взрывах в Кировоградской области. Сообщалось о работе системы ПВО, передает ТАСС.

    О взрывах в Днепропетровской области Украины сообщил телеканал «Дом». По его словам, зафиксирована работа систем противовоздушной обороны.

    Воздушная тревога ночью объявлялась в пяти областях Украины. По состоянию на 4.03 мск сирены звучали только в Николаевской области. Такие данные приводятся на официальном украинском сайте для оповещения населения.

    Накануне утром серия взрывов прогремела в Черниговской области на севере Украины.

    Коментарии (3)
    Опубликовано видео пожара после атаки беспилотника в Крыму
    		   
    22 июля 2023, 12:39
    Текст: Вера Басилая

    В Сети появилось видео из Крыма, где после атаки беспилотника ВСУ произошла детонация на складе боеприпасов.

    На кадрах видно, как клубы дыма поднимаются в небо, предположительно со склада боеприпасов, где после атаки беспилотников ВСУ произошла детонация, передает RT.

    Ранее глава Крыма Аксенов сообщил, что пострадавших и разрушений нет, происходит эвакуация населения в пятикилометровой зоне на месте ЧП, работают экстренные службы.

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    В Крыму оценили угрозу Украины блокировать полуостров
    Глава крымского парламента Константинов счел блефом угрозу Украины устроить морскую блокаду России
    		   
    22 июля 2023, 08:13
    Текст: Вера Басилая

    Для блокировки Крыма у Украины нет ни флота, ни авиации, ни подходящих мест базирования, поэтому угрозы Киева перекрыть полуостров можно считать чистым блефом, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    Глава парламента заявил, что представители власти Украины «ведут себя как обезьяны», которые как бы ни кривлялись, людьми не станут, и перекрыть Крым они не смогут, для этого у них нет средств, передает РИА «Новости».

    Константинов обратил внимание, что при этом Киев может устроит теракт и нанести удар по прибрежным объектам гражданской инфраструктуры или по гражданским кораблям. Он отметил, что для такой атаки своих ресурсов у Украины нет, но киевские власти могут попросить помощи у англичан: пускать надводные дроны, использовать спутниковое наведение.

    Ранее Зеленский назвал Крымский мост «целью, которая должна быть нейтрализована».

    Минобороны Украины до этого заявило, что судоходство в северо-восточной части Черного моря «запрещено как опасное» с 20 июля. Власти страны заявляли о готовности к любому риску ради экспорта зерна по Черному морю.

    Российское военное ведомство на фоне решения об отказе от продления зерновой сделки с 20 июля объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов.

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    Военкоры показали «мясные штурмы» ВСУ
    		   
    22 июля 2023, 17:28
    Текст: Алексей Дегтярев

    Украинские окопы у поселка Клещеевка рядом с Артемовском завалены телами, видео с беспилотника показали российские военные корреспонденты.

    ВСУ каждый день пытаются бросить своих бойцов в «мясные штурмы», чтобы прорвать южный фланг Артемовска, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

    На одном из участков противника уничтожает батальон «Призрак» 4 бригады ЛНР. При корректировке с беспилотников бойцы батальона накрывают идущих украинских военных, а также их окопы.

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    Балицкий рассказал об обстоятельствах гибели военкора Журавлева
    Врио губернатора Балицкий: Военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев погиб при обстреле гражданской машины
    		   
    22 июля 2023, 14:57
    Текст: Вера Басилая

    Военный корреспондент РИА «Новости» Константин Михальчевский получил ранения в Запорожской области во время обстрела со стороны ВС Украины, в ходе которого погиб другой военкор агентства Ростислав Журавлев, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    По словам Балицкого, ВСУ обстреляли гражданскую машину с журналистами на пути из Васильевки к селу Владимировка. Погиб военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев, фотограф агентства Константин Михальчевский получил ранения, он находится в больнице, передает ТАСС.

    В свою очередь, председатель СЖР Владимир Соловьев заявил, что погибшего военкора следует наградить орденом Мужества, и пообещал помощь семье, а также ходатайствовать перед верховным главнокомандующим о награде для Журавлева.

    Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные ударили по группе журналистов «Известий» и РИА «Новости», готовивших материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами поселков в Запорожской области, погиб корреспондент Ростислав Журавлев.

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