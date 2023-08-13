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    Выбить фашистов из ложной и злой мифологии можно только в одном случае – в случае резкого и бескомпромиссного отрезвления. Такую операцию и следует осуществить, победив в войне.

    2 комментария
    Максим Соколов Максим Соколов Пересадка чиновников в свои сани сейчас реальнее, чем четверть века назад

    Сегодня разница между «Ладами»/«Москвичами» и «Мерседесами»/«Тойотами» хотя, конечно, есть, но не столь катастрофическая, как во времена Ельцина/Немцова. Изделия российского автопрома были вообще неконкурентны. Сейчас этой проблемы не существует.

    14 комментариев
    Вадим Авва Вадим Авва Зеленского породило украинское предательство

    Стану барином, уж тогда покажу власть, уж тогда попляшете у меня. С этим императивом жила вся украинская земля периода капиталистического строительства 90-х и нулевых. Главное – «выбиться в люди», потом развернусь. Зеленский старался изо всех сил.

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    13 августа 2023, 13:30

    Украина угрожает России несуществующим «Шаманом»

    Украина угрожает России несуществующим «Шаманом»
    @ Wikipedia

    Tекст: Андрей Резчиков

    В офисе Зеленского заявили о наличии сети украинских спецслужб на территории России. Через границу якобы даже переправлен спецназ «Шаман», которому поручено устранять российских офицеров. Существует ли в реальности такое подразделение, в какой социальной среде действительно могут быть украинские диверсанты и как России их выявлять?

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что в России действует сеть украинских спецслужб Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и Службы безопасности Украины (СБУ). Кроме того, по его словам, продолжит расти количество атак беспилотников и постепенно эффективность этих ударов будет увеличиваться, так как сейчас «отрабатываются системы ПВО» и «делается разведка».

    Помимо этого, накануне в Киеве также подтвердили данные британской газеты The Times о том, что украинское спецподразделение «Шаман» получило задачу устранять высший офицерский состав Вооруженных сил РФ на территории России. «Подробности (операций «Шамана») мы будем наблюдать, читая некрологи тех же российских генералов, и собственно – не только генералов», – заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире украинского ТВ.

    По словам Юсова, в батальон набирают высокомотивированных добровольцев, в том числе и без военного образования. В публикации The Times утверждается, что «Шаман» совершает рейды на территории России для уничтожения объектов инфраструктуры. В каких-то случаях спецназовцев якобы перебрасывали на российскую территорию вертолетом, который летел на низкой высоте, чтобы оставаться незаметным для средств ПВО.

    Напомним, ранее директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников говорил, что на фоне СВО сформировались новые террористические угрозы. В основном они исходят «от украинских спецслужб и националистических формирований». С февраля 2022 года в России предотвратили 188 преступлений террористической направленности, которые готовились при содействии Украины.

    Также Бортников отмечал, что украинские спецслужбы и их «западные кураторы» развернули «идеологическую и вербовочную обработку» россиян, прежде всего молодого поколения.

    В экспертной среде полагают, что вербовка началась задолго до того, как Россия приступила к спецоперации на Украине. По мнению собеседников газеты ВЗГЛЯД, сейчас мы просто наблюдаем активизацию деятельности противника на территории нашей страны. И несмотря на то, что силовики успешно пресекают большую часть готовящихся диверсий, в стране необходимо задуматься о дополнительных мерах.

    «На территории России действуют украинские диверсионные и разведывательные группы. Причем агентуру находят среди тех, кто готов пойти на преступление просто ради денег», – считает Сергей Гончаров, президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

    Эксперт утверждает, что сейчас в России находится порядка шести млн украинских беженцев. «Многие из них смогли получить российские паспорта и свободно перемещаются. Кроме того, есть люди, приехавшие после «Евромайдана». Не думаю, что все они искренне любят нашу страну», – пояснил он. Он также не исключил, что часть мигрантов получали документы по заданию ГУР или СБУ.

    «У Украины есть достаточно большая сетка агентов влияния, которая была накоплена с 2014 года, когда в Киеве решили стать врагом России. С этих пор набирались базы агентов, работа шла через российских либералов, некоторых представителей украинской диаспоры. Чаще всего в эту сеть вовлекали за счет психологического давления», – говорит Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований.

    Разведдеятельность Украины на российской территории началась после распада СССР, считает политический обозреватель и историк Владимир Корнилов. «К диверсионной деятельности Украина перешла в 2014 году. На эмблеме ГУР изображена сова, направляющая меч в центр России. Эмблема появилась задолго до начала СВО. Ясное дело, что уже тогда наша страна рассматривалась как основная цель диверсионной деятельности этой структуры», – напомнил Корнилов.

    Для эффективного противостояния нужна не только качественная и слаженная работа агентурно-оперативного аппарата, но и помощь со стороны населения, которое может делиться с силовиками информацией, полагает Гончаров.

    «Главная сложность при обезвреживании сетей украинских спецслужб – это то, что российским силовикам приходится учитывать громадный объем украинских беженцев и мигрантов, переехавших довольно давно. Конечно, не все выходцы с Украины находятся под подозрением, но из них в первую очередь вербуются диверсанты», – пояснил Данилин.

    «Подоляк дурак, раз раскрывает сведения, которые даже по украинским законам составляют государственную тайну. Какой политический деятель будет рассказывать о задачах, которые стоят перед спецслужбами его страны?

    Судя по всему, он ничем не отличается от остального руководства Украины», – считает Александр Михайлов, член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе.

    Тем не менее, за последние годы украинские спецслужбы «повзрослели и переходят от бандитских форм существования к террористическим». «Последние разоблачения украинских агентов свидетельствуют о том, что в России существует определенная группа, перед которой стоят, мягко говоря, недружественные задачи», – добавляет эксперт.

    Михайлов согласен, что украинская агентурная сеть формируется не только из переехавших в Россию украинцев, но и из «местных маргиналов, которые готовы отморозить себе уши на зло бабушке».

    «На фоне происходящего нам стоит вернуться к практике времен Великой Отечественной войны и создавать специальные подразделения типа СМЕРШа, которые будут заниматься только агентурной сетью украинских спецслужб», – уверен Гончаров.

    Вместе с тем, эксперт выразил сомнения, что на российской территории может действовать украинское спецподразделение «Шаман». Такого же мнения придерживается и Данилин. «Я думаю, что это ложь. В Россию проникают обычные диверсанты. Мы видели это в случае с Дарьей Дугиной», – подчеркнул эксперт. По мнению Корнилова,

    «Шаман» – это призрак Киева, а созданием этой фантомной структуры на страницах газеты The Times занимаются сами разведслужбы Украины.

    «Автором публикаций является штатный провокатор The Times Максим Такер, который не скрывает в своих материалах, что действует в непосредственном контакте с британскими и украинскими спецслужбами. Еще в самом начале украинского конфликта Такер придумал дикий фейк, что якобы Донецкая народная республика втайне от России разрабатывает грязную атомную бомбу», – указал Корнилов.

    Историк также отметил, что в своей статье о «Шамане» Такер пишет об участии западных разведсообществ в передаче Украине информации о высшем офицерском составе ВС РФ. «По сути дела в этой статье содержится признание того, что в диверсионно-террористической деятельности украинских спецслужб на территории России принимают непосредственное участие западные спецслужбы. И на это нам тоже стоит реагировать», – заключил Корнилов.

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