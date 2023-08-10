Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.3 комментария
В ГУР МО Украины признались в планах убить российских генералов
ГУР МО Украины: Украинский спецназ ставит своей целью убийство российских генералов
Батальон «Шаман», считающийся подразделением спецназа ГУР, проводит диверсионные атаки на территории России, им поставлена цель в том числе уничтожить высшее руководство ВС России, заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.
По его словам, спецподразделения ГУР Минобороны Украины «эффективно» работают за линией фронта, в их задачу входит в том числе убийство российских генералов, передает ТАСС.
Ранее британская газета Times написала, что бойцы украинского батальона «Шаман» ставят своей целью убийство старших офицеров ВС России.
До этого The New York Times писала, что США передавали Киеву информацию о территориальном расположении военных баз России, чтобы ВСУ получили возможность подобраться близко к российским генералам с целью их убийства.
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