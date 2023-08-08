Как пресечь украинский терроризм в Черном море

  • Путин подписал указ о механизме экспорта сельхозпродукции за рубли
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    Экс-глава МИД Австрии решила отдохнуть в Рязанской области
    Трансгендерный спикер ВСУ: Мы люди, русские – нет
    Бордачев: Нигерских военных не интересуют печеньки Нуланд
    Эксперт рассказал об игре США и ЕС вокруг зерновой сделки
    Западные чиновники признали бессмысленность украинского наступления
    Источник: Белорусское дизтопливо может уйти из России
    Путин пообещал продолжить программы льготной ипотеки
    На Донецком направлении за сутки отражено 18 атак ВСУ
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему Филиппины важны для России

    Филиппины являются неочевидным, но при этом стратегически важным направлением российской внешней политики, на котором довольно легко можно утереть нос США и Евросоюзу. Все, что нужно филиппинцам от США и ЕС, могут им дать Китай и Россия.

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян В обсуждении зерновой сделки нужно правильно говорить нет

    По сути, отклонять любые условия для возобновления зерновой сделки нужно лишь в одном случае: если Россия готовит операцию по освобождению Одессы, включающую в себя десант с моря. На сегодняшний день эта операция неактуальна.

    10 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понимание справедливости СВО изменило российское общество

    В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.

    6 комментариев
    Новости
    19:37Китай обвинил США во вмешательстве в вопросы Южно-Китайского моря

    Вашингтон не является участником спора по ситуации в Южно-Китайском море, потому не может раздавать указания по этой проблеме, заявило китайское министерство обороны, говоря об инциденте с филиппинским судном на отмели Аюнгин.

    19:28СМИ: ВСУ переоборудовали автодороги во взлетно-посадочные полосы

    Украинские автомобильные дороги переоборудованы во взлетно-посадочные полосы, чтобы увеличить число авиабаз, сообщает немецкое издание Bild.

    19:20Походы программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие» стартовали в 14 регионах страны

    Сахалинская область открыла череду традиционных походов различной категории сложности ко Дню физкультурника в преддверии старта Всероссийского молодежного форума «ОстроVа» платформы Росмолодежь.События.

    19:11Путин и Рамафоса обсудили подготовку к саммиту БРИКС

    Президенты России и ЮАР Владимир Путин и Сирил Рамафоса в ходе телефонной беседы обсудили подготовку к саммиту БРИКС, сообщили в пресс-службе Кремля.

    19:02Экс-глава МИД Австрии решила отдохнуть в Рязанской области

    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль несколько недель отдыхает в арендованном доме в деревне Петрушово Рязанской области, рассказал глава Гиблицкого сельского поселения, в состав которого входит деревня Петрушово, Владимир Трубочкин.

    18:54В Нижнем Новгороде открылся проектный офис Президентского фонда культурных инициатив

    На базе Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки имени Ленина в Нижнем Новгороде открылся проектный офис Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), который стал первым в ПФО и вторым в России.

    18:46Частные инвесторы купили в июле акций на 2,9 млрд рублей больше, чем продали

    Частные инвесторы в июле 2023 года купили акций на российском рынке на 2,9 млрд рублей, цифра покупки превысила показатель продажи.

    18:38Италия приостановила выдачу «золотых виз» россиянам и белорусам

    Власти Италии приостановили действие программы выдачи «золотых виз» гражданам России и Белоруссии.

    18:30Путин призвал не затягивать с развитием деревянного домостроения

    Работу по повышению доступности деревянного домостроения нужно завершать, заявил президент Владимир Путин на совещании по строительству.

    18:22Путин подписал указ о механизме экспорта сельхозпродукции за рубли

    Президент России Владимир Путин подписал указ о специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельхозпродукции, который допускает использование специальных счетов при сделках с иностранными покупателями на организованных торгах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    18:14Хуснуллин заверил Путина в выполнении поставленных задач в строительном секторе

    Все задачи, которые стоят перед правительством в области строительства, будут выполнены, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании по вопросам развития строительной отрасли с президентом России Владимиром Путиным.

    18:05Путин заявил, что почувствовал гордость за строителей во время поездки в Мариуполь

    Президент Владимир Путин на совещании по строительству заявил, что в ходе поездки в Мариуполь в марте 2023 года почувствовал гордость за строителей, которые восстанавливают город.

    17:56МИА «Россия сегодня» подало заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы»

    Международное информагентство «Россия сегодня» 2 августа подало заявку на регистрацию бренда «Эхо Москвы» в связи с истечением срока регистрации товарного знака у его действующего владельца.

    17:48Путин пообещал продолжить программы льготной ипотеки

    Власти продолжат развивать программы льготной ипотеки, пообещал президент России Владимир Путин на совещании по развитию стройотрасли.

    17:40Умерла народная артистка СССР Юлия Борисова

    В возрасте 98 лет умерла народная артистка СССР, советская и российская актриса Юлия Борисова, сообщил директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

    8 августа 2023, 19:05

    Как пресечь украинский терроризм в Черном море

    За морскими атаками киевского режима стоит более серьезный игрок

    Как пресечь украинский терроризм в Черном море
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Украина готовится к новым атакам на гражданские суда в Черном море. Задача проста: блокировать экспорт России в страны Глобального Юга с помощью практик «нового пиратства» и вынудить Россию вернуться к исполнению зерновой сделки. Однако для пресечения этих планов у России есть не только Черноморский флот, но и другие влиятельные союзники.

    Во вторник стало известно о том, что Казахстан намерен выступить с инициативой по обеспечению безопасной работы порта в Новороссийске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова министра энергетики республики Алмасадама Саткалиева. Налаживание стабильности торговли в акватории Черного моря должно быть организовано по линии межправительственного диалога, считает Саткалиев.

    По его словам, соответствующее поручение уже передал премьер-министр страны Алихан Смаилов. Он также подчеркнул, что выгодоприобретателями от работы нефтяного терминала, располагающегося в Новороссийске, являются крупные мировые потребители, в том числе и из Евросоюза. Данный трубопровод является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти.

    Напомним, в пятницу Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать военно-морскую базу Новороссийска двумя безэкипажными катерами (БЭК). Ведомство утверждает, что оба объекта были уничтожены огнем из штатного вооружения кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец», охраняющих внешний рейд базы.

    В дальнейшем ВСУ продолжили нанесение ударов по объектам в акватории Черного моря. В частности, в субботу пострадало гражданское судно – танкер-химовоз «Сиг», который получил повреждения машинного отделения. Несмотря на явное нарушение правил ведения военных действий и риски экологической катастрофы, западные страны отказались от критики агрессии, инициируемой офисом Зеленского.

    Так, французский МИД, комментируя произошедшую атаку, продолжил придерживаться «генеральной линии Запада». В ответ российское посольство в Париже отметило, что их европейские коллеги «в очередной раз воспроизвели «классический» набор голословных обвинений в адрес РФ».

    Кроме того, Зеленский заявил, что Россия останется без кораблей, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море. Об этом сообщает аргентинское издание La Nacion. Позже советник президента Украины Олег Устенко в интервью для журнала Politico заявил: «Все, что русские перевозят по Черному морю, является нашими реальными военными целями».

    В экспертном сообществе действия Украины называют «новым пиратством». Так, авторы отраслевого Telegram-канала «Дирижер» считают, что «кто-то не очень умный» советует ВСУ атаковать гражданский транспорт в Черном море для того, «чтобы вернуть Россию к зерновой сделке под угрозой постоянных терактов».

    По мнению аналитиков, американские и британские советники рассчитывают на то, что Россия не сможет «обеспечить буквально любой транспорт военным сопровождением», а формирование конвоев в нынешних условиях – дорогостоящий процесс: «определенная логика в этом, конечно, есть».  

    «Но в реальности мы видим нью-пиратство и попытку блокировать российский экспорт в страны Глобального Юга. И мы склонны считать, что страны Глобального Юга именно так и расценят действия противника», – предположили эксперты. Спустя время так и получилось: Казахстан стал первой страной, которая публично высказалась за нормализацию работы портов в восточной части Черного моря.

    «Мы наблюдаем целенаправленное разрушение торговых связей с помощью ударов по кораблям в Черном море, акватория которого перестала быть безопасным местом для судоходства. Стоит за этими атаками даже не Зеленский, а гораздо более серьезный игрок в лице Британии», – полагает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «В НАТО не скрывают того, что он помогает наводить украинские ракеты и морские беспилотники для ударов по нашим кораблям. Также у Британии есть рычаги влияния на Анкару. Таким образом даже путь из Новороссийска к берегам Турции может стать очень опасным»,

    – отмечает он. «Для обеспечения безопасности мировой торговли необходимо, чтобы страны Африки, Южной Азии, Ближнего Востока и даже Латинской Америки сплотились и вместе выступили против подобного рода терактов. Только конкретные действия дадут реальный результат», – подчеркнул Трухачев.

    «При этом Зеленский не думает о том, что теракты ВСУ отражаются на интересах других государств. ВСУ с помощью США и Британии наносят неприятные уколы России в Черном море, а страдают из-за этого совсем другие страны. Вот кому страны Глобального Юга должны предъявить свои претензии», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.

    «Турция, к слову, тоже может публично дать отрицательную оценку действиям ВСУ, потому что у Анкары есть особый интерес в том, чтобы торговля с помощью черноморских маршрутов находилась в стабильном состоянии», – добавляет эксперт.

    «Что касается угроз лишить Россию кораблей, то ВСУ могут создавать риски для нашего флота, но Зеленский пытается сохранить хорошую мину при плохой игре, выдавая для западной аудитории желаемое за действительное», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    «Черноморский флот России в несколько раз превосходит по своей мощи остатки украинских сил.

    У ВСУ имеются подводные и надводные дроны, которые способны доставить определенные трудности нашим кораблям. Но в данном случае уместнее говорить о неприятных уколах, нежели о каком-то тотальном разгроме», – отмечает эксперт.

    «В настоящее время ЧФ полностью контролирует территорию Черного моря. Все, что Украина может нам противопоставить, – это москитный флот и беспилотники. Тем не менее даже столь малую угрозу нельзя игнорировать», – считает эксперт.

    «В этой ситуации для нас чрезвычайно важно не только выстраивать заграждения в Черном море, но и модернизировать наши собственные корабли. Нельзя забывать и о развитии морской авиации. Кроме того, мы должны регулярно наносить удары по предприятиям на территории Украины, где собираются бэзэкипажные катера», – подчеркивает Козюлин.

    Главное
    Путин приостановил ряд положений налоговых договоров с недружественными странами
    Умер переводчик Леонид Володарский
    В курском монастыре при падении дрона пострадал паломник
    «Сбер» повысил ставки на ипотечные программы
    Наказан молдавский врач, оскорбивший русскую пациентку
    Мэр Димитровграда оказал сопротивление силовикам при задержании
    Лада Дэнс решила подать в суд после аварии в Подмосковье

    Евросоюзу пригрозили жесткой расплатой за разрыв с Россией

    Еврозону ожидает «мучительная расплата» за свою финансовую политику. В следующем году европейская экономика может столкнуться с сильнейшей рецессией. Она даже может превзойти по своим последствиям прошлый мировой финансовый кризис. Как Евросоюз завел себя в экономическую ловушку? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинцев запугивают для маскировки провалов Зеленского

    Политтехнологи спасают офис президента Украины от новостей о провале саммита в Саудовской Аравии. Негативный информационный фон пытаются заглушить, вызвав у украинцев возмущение по другому вопросу – о том, должна ли Украина превратиться в колонию-поселение или все-таки не стоит. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские радикалы страшатся Царства Небесного с русскими

    В Закарпатье священник-униат призвал русских и украинцев к миру. Он также предложил «двум прекрасным народам» строить Царство Небесное и когда-нибудь, обнявшись, «вместе войти в небо». Его проповедь не вызвала возмущения среди прихожан, однако возбудила украинских журналистов. В чем заключается суть их претензий к отцу Роману Кураху и о каких тенденциях в украинском обществе могут говорить подобные проповеди? Подробности

    Перейти в раздел

    Украине предстоит усвоить грузинские уроки

    Русофобская политика Грузии исчезла, Саакашвили сидит в тюрьме, грузины рады принимать российских туристов, а торговые и даже политические отношения двух стран находятся на подъеме. Именно так выглядят сейчас итоги операции по принуждению Грузии к миру, начавшейся 15 лет назад, 8 августа 2008 года. И в этом есть большие уроки для киевского режима. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Заговор в Джидде. Что это было?

      В саудовском городе Джидда завершен саммит по урегулированию на Украине, на который Россия не была приглашена. Целью Киева на этом мероприятии была попытка склонить на свою сторону так называемые страны Глобального Юга. Что получилось в итоге?

    • Гарантии США для Украины. Что это?

      Американские и украинские власти начали переговоры о предоставлении Украине неких гарантий безопасности. Это альтернатива, которая была предложена Владимиру Зеленскому вместо приглашения в НАТО. Для Киева эти гарантии жизненно необходимы, для США неудобны, а за основу предполагается взять «израильскую модель». Что это означает?

    • Голливуд против НАТО

      Знаменитая актриса Сьюзан Сарандон обвинила НАТО в начале военного конфликта на Украине, а не менее знаменитый режиссер Оливер Стоун выступил в защиту Владимира Путина, образ которого «искажает пропаганда». Почему эти люди идут против большинства в своем цехе? И насколько серьезно нужно относиться к их словам?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............