За морскими атаками киевского режима стоит более серьезный игрок

Tекст: Евгений Поздняков

Во вторник стало известно о том, что Казахстан намерен выступить с инициативой по обеспечению безопасной работы порта в Новороссийске. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова министра энергетики республики Алмасадама Саткалиева. Налаживание стабильности торговли в акватории Черного моря должно быть организовано по линии межправительственного диалога, считает Саткалиев.

По его словам, соответствующее поручение уже передал премьер-министр страны Алихан Смаилов. Он также подчеркнул, что выгодоприобретателями от работы нефтяного терминала, располагающегося в Новороссийске, являются крупные мировые потребители, в том числе и из Евросоюза. Данный трубопровод является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти.

Напомним, в пятницу Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать военно-морскую базу Новороссийска двумя безэкипажными катерами (БЭК). Ведомство утверждает, что оба объекта были уничтожены огнем из штатного вооружения кораблей «Оленегорский горняк» и «Суворовец», охраняющих внешний рейд базы.

В дальнейшем ВСУ продолжили нанесение ударов по объектам в акватории Черного моря. В частности, в субботу пострадало гражданское судно – танкер-химовоз «Сиг», который получил повреждения машинного отделения. Несмотря на явное нарушение правил ведения военных действий и риски экологической катастрофы, западные страны отказались от критики агрессии, инициируемой офисом Зеленского.

Так, французский МИД, комментируя произошедшую атаку, продолжил придерживаться «генеральной линии Запада». В ответ российское посольство в Париже отметило, что их европейские коллеги «в очередной раз воспроизвели «классический» набор голословных обвинений в адрес РФ».

Кроме того, Зеленский заявил, что Россия останется без кораблей, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море. Об этом сообщает аргентинское издание La Nacion. Позже советник президента Украины Олег Устенко в интервью для журнала Politico заявил: «Все, что русские перевозят по Черному морю, является нашими реальными военными целями».

В экспертном сообществе действия Украины называют «новым пиратством». Так, авторы отраслевого Telegram-канала «Дирижер» считают, что «кто-то не очень умный» советует ВСУ атаковать гражданский транспорт в Черном море для того, «чтобы вернуть Россию к зерновой сделке под угрозой постоянных терактов».

По мнению аналитиков, американские и британские советники рассчитывают на то, что Россия не сможет «обеспечить буквально любой транспорт военным сопровождением», а формирование конвоев в нынешних условиях – дорогостоящий процесс: «определенная логика в этом, конечно, есть».

«Но в реальности мы видим нью-пиратство и попытку блокировать российский экспорт в страны Глобального Юга. И мы склонны считать, что страны Глобального Юга именно так и расценят действия противника», – предположили эксперты. Спустя время так и получилось: Казахстан стал первой страной, которая публично высказалась за нормализацию работы портов в восточной части Черного моря.

«Мы наблюдаем целенаправленное разрушение торговых связей с помощью ударов по кораблям в Черном море, акватория которого перестала быть безопасным местом для судоходства. Стоит за этими атаками даже не Зеленский, а гораздо более серьезный игрок в лице Британии», – полагает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

«В НАТО не скрывают того, что он помогает наводить украинские ракеты и морские беспилотники для ударов по нашим кораблям. Также у Британии есть рычаги влияния на Анкару. Таким образом даже путь из Новороссийска к берегам Турции может стать очень опасным»,

– отмечает он. «Для обеспечения безопасности мировой торговли необходимо, чтобы страны Африки, Южной Азии, Ближнего Востока и даже Латинской Америки сплотились и вместе выступили против подобного рода терактов. Только конкретные действия дадут реальный результат», – подчеркнул Трухачев.

«При этом Зеленский не думает о том, что теракты ВСУ отражаются на интересах других государств. ВСУ с помощью США и Британии наносят неприятные уколы России в Черном море, а страдают из-за этого совсем другие страны. Вот кому страны Глобального Юга должны предъявить свои претензии», – сказал капитан I ранга Василий Дандыкин.

«Турция, к слову, тоже может публично дать отрицательную оценку действиям ВСУ, потому что у Анкары есть особый интерес в том, чтобы торговля с помощью черноморских маршрутов находилась в стабильном состоянии», – добавляет эксперт.

«Что касается угроз лишить Россию кораблей, то ВСУ могут создавать риски для нашего флота, но Зеленский пытается сохранить хорошую мину при плохой игре, выдавая для западной аудитории желаемое за действительное», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

«Черноморский флот России в несколько раз превосходит по своей мощи остатки украинских сил.

У ВСУ имеются подводные и надводные дроны, которые способны доставить определенные трудности нашим кораблям. Но в данном случае уместнее говорить о неприятных уколах, нежели о каком-то тотальном разгроме», – отмечает эксперт.

«В настоящее время ЧФ полностью контролирует территорию Черного моря. Все, что Украина может нам противопоставить, – это москитный флот и беспилотники. Тем не менее даже столь малую угрозу нельзя игнорировать», – считает эксперт.

«В этой ситуации для нас чрезвычайно важно не только выстраивать заграждения в Черном море, но и модернизировать наши собственные корабли. Нельзя забывать и о развитии морской авиации. Кроме того, мы должны регулярно наносить удары по предприятиям на территории Украины, где собираются бэзэкипажные катера», – подчеркивает Козюлин.