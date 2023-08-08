Запад готовит два варианта избавления от Зеленского

Социологи: Украинцы возложили ответственность за коррупцию на президента страны

Tекст: Василий Стоякин

Социология военного времени – это вообще-то оксюморон. Какая может быть социология, когда значительная часть общества бьется в патриотической истерике, а за теми, кто не бьется, рано или поздно приходят представители спецслужб (возможно – представляющиеся социологами)? Поэтому данные украинских исследований вряд ли могут вызывать большое доверие, хотя общую направленность истерики они отражают.

Иногда, правда, через социологию делаются довольно интересные вбросы. Вот, например, 5 августа в украинском пропагандистcком журнале NV появляется статья исполнительного директора фонда «Демократические инициативы» (ДИФ) им. Илько Кучерива Петра Бурковского о проблемах обороны.

ДИФ – организация древняя, еще из 90-х, занималась она всегда распределением грантовых средств для проведения социологических исследований, которые должны дать нужные заказчику данные. Покойный Илько Кучерив в свое время прославился тем, что собирался вступить в НАТО на индивидуальном основании (не спрашивайте).

Вот и в данном случае ДИФ выступает передаточным звеном между Пражским центром гражданского общества (кто дал центру деньги на проведение такого исследования так просто не выяснишь) и Киевским международным институтом социологии (тоже старая и авторитетная украинская социологическая организация).

И вот в тексте в высшей степени благонамеренного автора появляется утверждение, что 78% граждан Украины полагают – «президент несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве, военных администрациях». А дальше идет перечень основных проблем армии и МО Украины, где из девяти две проблемы – коррупционные, причем с большими процентами на первом и четвертом местах.

Вообще ничего особенного в этом нет. Комментируя, можно повернуть данные в другую сторону, благо сейчас Зеленский проводит грандиозную чистку военкоматов. Вот же – борется!

Но публикуются эти данные на фоне все более ширящихся разговоров о возможности отстранения Зеленского от власти. И причин этого как минимум две.

Во-первых, Запад не достиг своих целей в спровоцированном им российско-украинском вооруженном конфликте и требует начала переговоров, от которых украинская сторона ранее отказывалась.

Об этом, по информации New York Times, сказал сам Зеленский в беседе с украинскими дипломатами: «в ближайшие месяцы, вероятно, будет усиливаться давление, чтобы найти путь к миру путем переговоров».

Кстати, Wall Street Journal сообщил, что на переговорах в Джидде Украина смягчила свою позицию по мирным переговорам с Россией, согласившись обсуждать урегулирование без вывода российских войск со всей территории страны.

Во-вторых, США были крайне недовольны активностью Зеленского во время последнего саммита НАТО, когда тот пытался заставить «партнеров» дать хоть какие-то гарантии членства Украины в альянсе.

В общем, Зеленский перешел некие «красные линии» (попытался диктовать линию поведения своим хозяевам) – и встал вопрос относительно его устранения тем или иным способом.

Жесткий вариант обсуждался в издании Politico – там речь шла о внезапной смерти Зеленского (разумеется – в результате российского теракта, а не потребления протухшего кокаина) и о возможных последствиях такого инцидента для способности Украины дальше быть антироссийским плацдармом. Вывод делается положительный: ничего не случится, поскольку Зеленский страной не управляет и ее политику не направляет.

Более мягкий вариант озвучил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов вскоре после саммита: «НАТО – это не только военный альянс, это еще и о демократии, о правах человека, о свободе слова». Разумеется, никто в здравом уме и твердой памяти требовать от Украины демократии и прав человека не будет – для этого надо было всего лишь не устраивать Майдан.

Но демократия – это и сменяемость власти. А значит, на саммите Зеленского подталкивали к выборам, в которых он проиграет или не примет участия (как он, кстати, обещал в 2019 году).

База для этого уже готовится. Вот, например, председатель Верховной рады, юрист Руслан Стефанчук говорит: «Конституция Украины не содержит запрета на проведение выборов во время военного положения, и в ближайшее время вопрос о выборах будет актуализирован».

Для справки «юристу» «95-го квартала». Ст. 83, ч. 4 конституции Украины: «в случае окончания срока полномочий Верховной рады Украины во время действия военного или чрезвычайного положения ее полномочия продолжаются до дня первого заседания первой сессии Верховной рады Украины, избранной после отмены военного или чрезвычайного положения», а ст. 19 закона «О правовом режиме военного положения» прямо гласит, что «в условиях военного положения запрещаются (…) проведение выборов президента Украины, а также выборов в Верховную раду Украины, Верховной рады Автономной Республики Крым и органов местного самоуправления». Но что такое какие-то там законы в условиях победившего Майдана?

Ну и еще один интересный момент – продолжается публичная раскрутка Елены Зеленской. Вот, например, публикуется ее интервью в Independent, в котором она жалуется, что ее принимают за «декоративный аксессуар». Не намек ли это на то, что она может поменять статус? Правда, оставшись при этом «декоративным аксессуаром» уже не у президента Зеленского, а у главы офиса Ермака…