Смерть Зеленского становится предметом обсуждения Запада

Politico Europe: После гибели Зеленского его преемником станет Руслан Стефанчук

Tекст: Василий Стоякин

Что будет с Украиной, если с Зеленским что-то случится? Этот вопрос внезапно озвучен изданием Politico Europe. В подзаголовок помещен многообещающий вывод: это «лишило бы военные силы Украины одного из самых ценных активов».

Говорится, что «статус Зеленского как символа того, что Запад считает праведной борьбой, его способность умолять и ругать своих союзников, пока он не добьется своего, его готовность бесстыдно пробиться на передовые фотосессии и выступления в парламенте – все это поместило его в центр мишени» (have painted him with a bullseye). То есть намек на некие действия России. Ну и понятно, слезогонные воспоминания о коте Скрипалей…

В тексте приводятся мнения экспертов, в первую очередь – старшего научного сотрудника Евразийского центра Атлантического совета Андриана Каратницкого (на Украине распространено мнение, что он внештатный сотрудник британских спецслужб). По его мнению, в случае гибели Зеленского все будет просто: власть примет формальный преемник – председатель Рады Руслан Стефанчук.

На практике же страной будут управлять глава офиса президента Ермак, глава МИД Дмитрий Кулеба, министр обороны Резников и главнокомандующий Залужный.

Автор также ссылается на статью, «написанную учеными Бенджамином Джонсом и Бенджамином Олкеном для Национального бюро экономических исследований Америки (NBER) о влиянии на институты и войну 59 убийств национальных лидеров, которые произошли между 1875-м и 2004-м». «Убийства автократов вызывают существенные изменения в институтах страны, а убийства демократов – нет». В общем-то, прямой намек на то, что Запад устроит Украина и без Зеленского...

Риски гибели Зеленского на самом деле касаются не столько Украины, сколько общественного мнения Запада, который склонен видеть в Зеленском «президента мира». В целом с выводами Politico можно согласиться. Украина действительно «демократия» в том смысле, что управляют ею вовсе не те люди, которые якобы для этого избраны. При демократии смена власти не означает смены политики, что мы, собственно, неоднократно наблюдали в новейшей истории Украины, когда «пророссийские» кандидаты оказывались ничуть не меньшими националистами, чем «русофобские».

Кстати говоря, люди, перечисленные Каратницким, тоже не являются лицами, принимающими конечные решения. Эти люди так и не переросли «Квартал 95». А тот же Резников на фоне Зеленского выглядит самым настоящим клоуном.

Украиной сейчас управляет неформализованная администрация, включающая ряд послов, представителей иностранных спецслужб и западного бизнеса (ведущую роль играют США, Великобритания и Польша), а также различных украинских бизнес-политических группировок. Вся эта система находится в динамическом равновесии. И нельзя сказать, что последнее слово остается именно за представителями Запада – у украинских игроков много степеней свободы и все возможности для игры на противоречиях партнеров.

Функция Зеленского заключается скорее в том, что он пытается выступать в качестве арбитра этих групп, но есть все основания полагать, что справляется он с нею из рук вон плохо. Так что его устранение на управление страной действительно повлияет очень слабо.

В то же время устранение Зеленского приведет к подвижкам в общественном мнении, как украинском, так и западном, но его тоже не следует преувеличивать. Украину сейчас объединяет не Зеленский, а антироссийская пропаганда. Его гибель имела бы определенный воспитательный эффект, но вряд ли чрезмерный. Большинство украинских политиков и чиновников уже привыкли жить в условиях запредельной опасности. Совсем другое дело, если бы его карьера закончилась судом (неважно – украинским, российским или международным).

Гораздо интереснее вопрос о том, а с какой радости вообще такой интерес одного из ведущих западных изданий к физическому существованию украинского президента? Казалось бы, сейчас угроза для него не больше, чем была раньше. По крайней мере, со стороны России. Даже, скорее, наоборот.

Можно было бы предположить, что все дело в успешности украинского наступления и/или террористической деятельности Украины на территории России. В смысле, если Россия начнет проигрывать на поле боя, то… Россия не начала, но дело даже не в этом – о такой связи на Западе просто не упоминают.

Так в чем же дело? А дело, видимо, в том, что сама по себе тема с действиями российской стороны связана только в минимальной степени. С самого начала угроза жизни Зеленского в большей степени исходила от его конвоя, контролируемого западными спецслужбами. Ничего личного – просто если бы подлинным хозяевам страны показалось, что смерть Зеленского выгодна, его бы сразу убрали.

А после саммита НАТО ситуация как раз критично приблизилась к той точке, когда Зеленский Западу уже не нужен. Точнее, он всех достал своими попытками вынудить Запад действовать в его интересах. Если Зеленский, упрашивающий дать ему танки, мог быть выгоден для внутриполитической игры (хотя Байден должен быть вовсе не в восторге), то Зеленский, требующий принять Украину в НАТО, является угрозой сложившемуся миропорядку. Это что же – какие-то «белые негры», апеллируя к общественному мнению Запада, смогут определять, кто будет, а кто не будет членом НАТО и ЕС?





Это не говоря о том, что сам по себе украинский конфликт отвлекает Запад от противостояния с Китаем, а неуступчивая позиция Зеленского делает невозможным выход из него хоть на каких-то условиях. Зеленский пересек «красные линии» и должен быть наказан. Об этом, скорее всего, и сигнализирует текст Politico.

Естественно, США постараются сделать это предельно демократичным образом. Например, в ходе очередных выборов в марте следующего года Зеленский просто проиграет нужному кандидату (допустим – Залужному, но фамилия тут роли не играет). Или даже просто покинет пост президента, как обещал при избрании.

Однако с юридической точки зрения выборы во время военного положения невозможны, и у Зеленского есть все возможности сорвать выборы, не нарушая закона. Да и нарушить закон и провозгласить себя пожизненным президентом ему тоже не слабо…

И в этой ситуации его действительно проще убрать. Нет ли в этом каких рисков? Что ж, данная публикация как раз об этом. Politico дает добро – ничего не случится.