На Украине объяснили подоплеку решения Зеленского о военном положении

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    Санкции США оказались бессильны против среднеазиатского бизнеса с Россией
    В Сети появился высмеивающий траты Германии на поддержку Украины ролик
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    Опубликована записка Жириновского о виновниках развала авиапрома РФ в 1990-е
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    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов Русские слишком много дали Польше, чтобы еще и щадить ее чувства

    Если в Москве пойдут разговоры про Данциг и Бреслау, в Берлине возможно сдержанное к этому отношение, отнюдь не гневное. И наоборот: берлинские претензии к Польше будут встречены в Москве и Минске достаточно спокойно.

    18 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В Африке идет борьба за будущее человечества

    Не обидится ли на нас Африка за разрыв зерновой сделки? Не обернется ли неизбежный рост цен на зерно страданиями и смертями бедняков? Не обидится, не обернется – следует из новой статьи Владимира Путина.

    4 комментария
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Идея лишения гражданства по рождению дает повод для новых вопросов

    Нужно ли иметь некий «моральный кодекс» для того, чтобы гражданин не указывал другому гражданину на особенности получения его статуса, и стоит ли признать наличие особых условий на какое-то время для снижения понятного, но неприятного излишнего энтузиазма неофитов?

    6 комментариев
    Новости
    01:14Движение авто по Крымскому мосту в сторону Кубани временно перекрыли

    Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту со стороны Керчи в направлении Кубани временно приостановлено.

    01:05На Украине объяснили подоплеку решения Зеленского о военном положении

    Президент Украины Владимир Зеленский продлил действие военного положения на Украине, поскольку опасается проигрыша на выборах главы государства, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    00:45В Ростове-на-Дону ребенок утонул в аквапарке

    В бассейне аквапарка «Осьминожек» в Ростове-на-Дону утонул мальчик четырех лет, возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

    00:07Появилось видео уничтожения танков Leopard «Ланцетами» в Запорожской области

    В Сети опубликовано видео из Запорожской области, где российскими беспилотными барражирующими боеприпасами «Ланцет» были уничтожены поставленные западными странами украинским националистам танки Leopard.

    23:39Зеленский рассказал о последствиях ударов по территории Украины

    Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором рассказал, что после серии взрывов по стране зафиксировано несколько попаданий.

    23:27В России впервые утверждена форма повестки для мобилизации

    Российское правительство впервые утвердило форму повестки для мобилизации. Прежде использовалась типовая форма повестки по призыву.

    23:01В Госдепе признали отсутствие перспектив коллапса российской экономики

    Американская сторона не видит предпосылок для коллапса российской экономики, заявил координатор санкционной политики Госдепартамента Джеймс О’Брайен.

    22:45Захарова: Запад породил киевского террористического монстра

    Ответственность за появление бесноватого чудовища под названием киевский режим лежит на тех, кто на протяжении лет игнорировал его преступления, хотя был обязан призвать их к ответу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    22:32Стало известно о состоянии американца Рида после ранения на Украине

    Американский гражданин Тревор Рид, осужденный в России, обменянный на летчика Константина Ярошенко, в настоящее время полностью восстановился после ранения, полученного в ходе боевых действий на Украине.

    22:13Белый дом признал недовольство темпами контрнаступления ВСУ

    Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби фактически подтвердил неудовлетворенность американской стороны темпами украинского контрнаступления.

    21:57В США повысили ключевую процентную ставку сразу на 25 базисных пунктов

    Федеральная резервная система США после июльского заседания повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25–5,5%, сообщил регулятор.

    21:54Фонд «Круг добра» будет обеспечивать препаратами детей с гепатитом С

    Более 1,5 тыс. заявок на обеспечение препаратами пациентов с хроническим гепатитом С поступило в фонд «Круг добра», в ближайшее время дети начнут получать лекарства, сообщила пресс-служба Минздрава России.

    21:45В Сети появился высмеивающий траты Германии на поддержку Украины ролик

    В Сети появился немецкоязычный юмористический ролик, он высмеивает траты Берлина на помощь ВСУ.

    21:36Путин отметил мощные проекты с Египтом в области энергетики

    Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, отметив особый характер отношений между странами и мощные общие проекты.

    21:27Умерла ирландская певица Шинейд О'Коннор

    Ирландская певица Шинейд О'Коннор умерла в возрасте 56 лет, сообщает газета Irish Times.

    27 июля 2023, 01:05

    На Украине объяснили подоплеку решения Зеленского о военном положении

    Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский продлевает военное положение для отмены выборов

    На Украине объяснили подоплеку решения Зеленского о военном положении
    @ Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский продлил действие военного положения на Украине, поскольку опасается проигрыша на выборах главы государства, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    «До чего ты довел страну?» – обратился Соскин к Зеленскому в своем блоге на YouTube, комментируя решение президента Украины продлить военное положение.

    В таком случае, объяснил Соскин, не будут проводить выборы. «Ты, Зеленский, боишься и знаешь, что их проиграешь», – объяснил он решение действующего президента Украины, передает РИА «Новости».

    Эксперт назвал политику киевского режима провальной, напомнив, что НАТО не приняло Украину в альянс, а Россия отказалась продлевать зерновую сделку.

    Соскин назвал Украину «страной-банкротом», которую «Слуги народа» довели до дефолта. Он подчеркнул, что производства в стране нет, а мощности народно-хозяйственного комплекса уничтожены. При этом украинские военные несут тяжелые потери на фронте, добавил Соскин.

    Эксперт напомнил предвыборные обещания Зеленского об установлении мира на Украине. Вместо этого, подчеркнул Соскин, по его вине гибнет все больше людей.

    Накануне Зеленский внес два законопроекта в Верховную раду, в которых предложил продлить действия военного положения и сроков всеобщей мобилизации.

    26 июля 2023, 07:29
    В США испугались последствий участия Рида в боях на Украине

    CNN: США обеспокоены, что действия Рида на Украине навредят обмену заключенными из России

    В США испугались последствий участия Рида в боях на Украине
    @ кадр RT

    Tекст: Ольга Никитина

    Американская сторона опасается, что участие бывшего морпеха Тревора Рида, ранее обменянного на российского летчика Константина Ярошенко, в боях на Украине приведет к срыву диалога с Москвой по обмену заключенными, сообщают СМИ США.

    Источник телеканала CNN в администрации США сообщил, что американскую сторону, в частности, беспокоят перспективы возвращения в США Эвана Гершковича и Пола Уилана.

    Чиновник подчеркнул, что Рид действовал по собственному желанию, а потому, считает американская сторона, его действия должны рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Эвана Гершковича и Пола Уилана, передает РИА «Новости».

    Госдепартамент США ранее подтвердил, что Рид был ранен в боях на Украине.

    Напомним, в апреле 2022 года американца Рида обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.

    Коментарии (19)
    26 июля 2023, 12:25
    Стало известно об обострении ситуации на фронте в Запорожской области

    Врио губернатора Запорожской области Балицкий сообщил о попытках ВСУ прорвать оборону в регионе

    Стало известно об обострении ситуации на фронте в Запорожской области
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Алина Власенко

    Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки предприняли 36 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области на Пологовском, Токмакском и Васильевском направлениях, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    Балицкий добавил в Telegram, что обстановка в районе Работино, Новоданиловки и Новопокровки обострилась, поскольку украинские военные с утра пытаются прорвать российскую оборону. В то же время врио губернатора уточнил, что российские войска дают жесткий отпор противнику, который несет значительные потери.

    Ранее Балицкий сообщил, что украинские военнослужащие после начала контрнаступления начали сдаваться в плен группами, вплоть до взводов.

    Коментарии (0)
    26 июля 2023, 07:55
    В Китае предупредили Украину о «кошмарном» решении США

    CGTN: Поставка американских кассетных боеприпасов станет для ВСУ ночным кошмаром

    В Китае предупредили Украину о «кошмарном» решении США
    @ UK Ministry of Defence/ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Решение Вашингтона поставить Украине кассетные боеприпасы выпустило «дьявола из ящика Пандоры», пишут китайские СМИ.

    Обозреватель Синь Пин в статье на портале CGTN пишет, что использование такого опасного вида оружия будет преследовать украинских граждан еще долгие годы и станет для них «ночным кошмаром». Американских политиков, подчеркнул автор публикации, не волнуют жизни гражданского населения и мирное урегулирование конфликта.

    Синь Пин подчеркивает, что кассетные бомбы могут стать не последним дьяволом из ящика Пандоры. Поставки американского оружия приведут к нарастанию конфликта на Украине и еще больше отдалят эту страну от надежды на мир, передает РИА «Новости».

    Военно-промышленный комплекс США не позволит так легко закончить бои на Украине, заключил автор статьи.

    20 июля сообщалось, что Украина начала использовать поставленные США кассетные боеприпасы.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что поставку на Украину кассетных боеприпасов и их использование следует считать преступлением.

    Коментарии (11)
    26 июля 2023, 16:35
    Названо самое опасное российское оружие для ВСУ

    SVT: Украина оказалась не готова к противостоянию с беспилотниками «Ланцет»

    Названо самое опасное российское оружие для ВСУ
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия уязвима для ударов российских беспилотников «Ланцет», заявил обозреватель Эрик Нурдберг в своем материале для издания SVT.

    «Ланцет» стал одной из главных угроз для Украины во время контрнаступления, заявил Нурдберг в статье для SVT, передает РИА «Новости».

    Этот беспилотник позволяет бить вглубь украинской территории, где находятся ракетные комплексы и комплексы РЛС. У киевского режима же нет систем ПВО, которые могут сбивать такие дроны.

    Ранее источник сообщил, что ВС России уничтожили под Херсоном с помощью «Ланцетов» три американских 155-миллиметровых гаубицы М777.

    Коментарии (25)
    26 июля 2023, 20:25
    В Киеве прозвучал мощный взрыв
    В Киеве прозвучал мощный взрыв
    @ REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    Мощный взрыв прозвучал в Киеве, причины пока не известны, сообщили очевидцы.

    Они рассказали ТАСС, что взрывная волна ощущалась на северо-западе украинской столицы.

    Воздушная тревога в Киеве длится уже два часа, в настоящее время она объявлена на всей территории страны.

    Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области в западной части Украины в среду вечером произошли взрывы. Кроме того, поступили сообщения о взрывах в Днепропетровской и Кировоградской областях.

    Коментарии (21)
    26 июля 2023, 06:47
    Британский наемник рассказал о перестрелке с российскими военными на Украине

    Times: Британский наемник после перестрелки с российскими военными на Украине был готов сдаться в плен

    Британский наемник рассказал о перестрелке с российскими военными на Украине
    @ Capt. Tobias Cukale/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Британский наемник Гарри Роу, воюющий на стороне украинских националистов, рассказал о перестрелке с российскими военными.

    Роу рассказал газете Times, что российские военные застигли врасплох часть разведывательной группы, состоящую из британских, американских и австралийских наемников. Все произошло на одном из островов на реке Днепр, передает РИА «Новости».

    Российские солдаты, по словам британца, бросили в дом, в котором укрывались «солдаты удачи», газовые и дымовые гранаты. Задыхаясь, наемники покидали помещение через крышу и отступали к побережью. Раненых доставляли в больницу на катерах. «Дымовые и газовые гранаты запороли им легкие», – отметил Роу.

    Один из британских наемников, как пишет Times, во время перестрелки свернулся калачиком и приготовился сдаться российским солдатам, в итоге его отправили домой.

    Ранее ирландский наемник Рис Брин с позывным «Рэмбо» рассказал, что решил покинуть Украину после того, как попал под обстрел российского танка Т-72.

    Коментарии (20)
    26 июля 2023, 17:56
    Россия отказалась выступать на Совбезе ООН по зерновой сделке

    Россия решила не выступать на Совбезе ООН из-за отказа допустить докладчика по преследованию УПЦ

    Россия отказалась выступать на Совбезе ООН по зерновой сделке
    @ MAXIM SHIPENKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия отказалась от выступления на Совбезе ООН по зерновой сделке, так как председательство Британии заблокировало выступление докладчика епископа Гедеона по ситуации вокруг канонической УПЦ, заявил первый заместитель российского постпреда при Организации Дмитрий Полянский.

    Россия отказалась выступать в знак протеста против попытки Британии отсечь докладчика Гедеона, кандидат полностью соответствует критериям Организации, заявил Полянский, передает ТАСС. Он подчеркнул, что епископ обладает компетенцией по вопросу повестки заседания.

    В среду в СБ ООН проходит два заседания по Украине, первое созвано по запросу России из-за преследований УПЦ. Позднее пройдет запрошенное киевским режимом заседание по зерновой сделке.

    Коментарии (11)
    26 июля 2023, 10:12
    В Госдуме предложили создать аналоги HIMARS и Storm Shadow

    Депутат Госдумы Шеремет предложил создать аналоги HIMARS и Storm Shadow для ударов по украинским войскам

    В Госдуме предложили создать аналоги HIMARS и Storm Shadow
    @ AFLO/Global Look Press

    Tекст: Алина Власенко

    Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет выступил с предложением создать аналоги западных ракет HIMARS и Storm Shadow для нанесения ударов по Вооруженным силам Украины.

    Шеремет рассказал о случаях захвата трофейных американских ракет HIMARS и англо-французских Storm Shadow. Он предложил российскому военно-промышленному комплексу «скопировать» эти ракеты, чтобы ударить ими по украинским войскам, передает РИА «Новости».

    Депутат подчеркнул, что у России высокий военный технологический потенциал и есть возможность создать аналоги западных ракет, чтобы добиться более высокой степени их нейтрализации.

    В начале июля российская армия получила в свои руки ценнейший трофей – франко-британскую ракету Storm Shadow, с помощью которой противник наносит удары по тыловым объектам с дальних дистанций. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключаются особенности этой ракеты и как анализ ее «начинки» повлияет на тактику противодействия подобным комплексам.

    Коментарии (91)
    26 июля 2023, 15:42
    ВС России уничтожили 22 танка ВСУ на Ореховском направлении

    ВС России отбили наступление трех батальонов с танками на Ореховском направлении

    ВС России уничтожили 22 танка ВСУ на Ореховском направлении
    @ РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные с утра в среду продолжили наступление на Ореховском направлении, в нем участвовали три батальона, усиленные танками, все атаки отбиты, сообщило Минобороны России.

    Атаки удалось отбить благодаря профессиональным действиям подразделений 810-й бригады морской пехоты и 71-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    В ходе боя были уничтожены 22 украинских танка, 10 БМП, одна боевая бронированная машина, ВСУ потеряли более 100 военнослужащих.

    До этого глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что ВС России отразили начавшуюся утром атаку ВСУ у поселка Работино в Запорожской области.

    Коментарии (8)
    26 июля 2023, 12:34
    СК завел дело на публиковавшую фейки о ВС России украинскую журналистку Соколовскую
    СК завел дело на публиковавшую фейки о ВС России украинскую журналистку Соколовскую
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На украинскую журналистку Янину Соколовскую завели уголовное дело за распространение ложной информации о российской армии, сообщили в пресс-службе московского ГСУ СК.

    Соколовская обвиняется по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации», передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

    По данным Telegram-канала Shot, Соколовская с марта по май 2022 года публиковала недостоверную информацию о действиях ВС России в отношении мирного населения Украины.

    Проводится расследование, в квартире Соколовской в Москве прошли обыски.

    Коментарии (38)
    26 июля 2023, 15:56
    ВС России прошли вглубь обороны ВСУ на Краснолиманском направлении
    ВС России прошли вглубь обороны ВСУ на Краснолиманском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские силы продвинулись на несколько километров на Краснолиманском направлении у поселка Сергеевка в ЛНР, сообщило министерство обороны России в среду.

    Продвижение здесь составило до трех километров по фронту и 2,7 километра вглубь обороны ВСУ, указало министерство в своем Telegram-канале.

    У поселков Червоная Диброва и Райгородка (ЛНР) и Серебрянского лесничества отражены четыре атаки ВСУ. Нанесено поражение живой силе и технике у населенных пунктов Нововодяное (ЛНР), Торское, Ямполовка и Григоровка (ДНР).

    На Донецком направлении отражены четыре атаки ВСУ у Белогоровки, Северного, Марьинки и Водяного (ДНР). Поражены подразделения ВСУ у поселков Богдановка, Спорное и Авдеевка (ДНР).

    У Дылеевки и Авдеевки (ДНР) уничтожены два склада боеприпасов 28-й и 110-й механизированных бригад ВСУ. За сутки украинская сторона на этом направлении потеряла до 210 человек, семь боевых бронированных машин, две американские артиллерийские системы М777, три польских САУ Krab, орудия Д-20 и Д-30 и американскую гаубицу М119.

    У поселка Терны (ДНР) пресечена деятельность украинской ДРГ. У населенного пункта Новолюбовка (ЛНР) уничтожен склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ.

    За сутки украинская сторона на этом направлении потеряла до 190 человек, пять боевых бронированных машин, гаубицы Д-20 и Д-30, три САУ «Гвоздика», и американскую станцию РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила атаку ВСУ в направлении поселка Никольское (Запорожская область).

    Коментарии (14)
    26 июля 2023, 05:32
    Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ под Купянском

    Минобороны: Российский Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ на Купянском направлении

    Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ под Купянском
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Истребитель-бомбардировщик Су-34 группировки войск «Запад» на Купянском направлении нанес два авиаудара по силам и средствам подразделений 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, сообщил руководитель пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.

    Зыбинский уточнил, что Су-34 действовал в районе населенных пунктов Кучеровка и Павловка Купянского направления. Удары нанесены по сосредоточению живой силы и огневых средств подразделений украинских националистов, передает РИА «Новости».

    Кроме того, на этом же направлении, в районе населенного пункта Стельмаховка, танки и гаубицы группировки войск «Запад» уничтожили до взвода живой силы ВСУ и бронеавтомобили Hummer.

    В районе Песчаного в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия уничтожила французскую самоходную артустановку «Цезарь» ВСУ. Кроме того, возле Крахмального уничтожен пункт боепитания.

    Накануне Минобороны сообщило, что поселок городского типа Сергеевка был освобожден российскими военными.

    Коментарии (6)
    26 июля 2023, 12:34
    Эксперт: Американец Рид мог заниматься шпионажем на Украине

    Американист Дудаков: Тревор Рид на Украине вел разведывательную деятельность в прифронтовой зоне

    Эксперт: Американец Рид мог заниматься шпионажем на Украине
    @ Patrick Semansky/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Волкова

    Тот факт, что американец Тревор Рид оказался на Украине, ставит под вопрос возможность дальнейшего диалога по обмену заключенными. Сам он, скорее всего, занимался инструктированием ВСУ или шпионажем. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог-американист Малек Дудаков. Ранее обменянный на летчика Ярошенко американец Тревор Рид был ранен в боях на Украине.

    «Я вполне допускаю, что Тревор Рид не просто решил «отомстить» России за заключение, а отправился на Украину в роли какого-то военного инструктора или разведчика. Заявления о том, что он находился там самовольно – это типичная легенда для всех американских наемников, находящихся в горячих точках неофициально, но имеющих контракт с Пентагоном», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.

    «Это связано с тем, что нахождение регулярных американских частей на Украине – для США вопрос довольно болезненный. Вашингтон не афиширует их пребывание там, но отправляет в частном порядке. Можно предположить, что Рид либо тренировал украинских солдат, либо вел разведывательную деятельность в прифронтовой зоне», – продолжает собеседник.

    «Ведь и в России его поймали не просто из-за того, что он на кого-то напал. Были явные подозрения в его шпионской деятельности. Теперь этот инцидент действительно может ударить по дальнейшим контактам между Москвой и Вашингтоном в вопросе обмена заключенными. А как мы знаем, для американского президента Джо Байдена этот аспект крайне важен», – добавил Дудаков.

    «Он сейчас активно пытается вернуть американского журналиста Эвана Гершковича, который был задержан в этом году в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. Идут переговоры о том, чтобы обменять его на кого-то из россиян, находящихся в тюрьмах США или Европы. Но теперь, вероятно, Россия будет требовать от Штатов каких-то весомых гарантий того, что обменянные американцы не будут отправляться на Украину», – заключил он.

    Ранее стало известно, что обменянный на летчика Константина Ярошенко американец Тревор Рид ранен в боях на Украине. Представитель Госдепартамента США Ведант Патель сообщил, что ведомство знает о ранении Рида на Украине, его он получил в ходе боевых действий. Представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Госдеп и ранее предупреждал сограждан о рисках посещения Украины, в свете ситуации с Ридом повторяет эти рекомендации,

    В свою очередь американское издание The Messenger со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что Рид самовольно отправился на Украину, где около двух недель назад получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине. В статье утверждается, что в оборонном ведомстве «в частном порядке» выражают недовольство «приключениями» Рида, так как для его освобождения были приложены огромные усилия.

    По одной из версий, сейчас Рид проходит лечение в одной из больниц Киева, но просит, чтобы его перевели в военный американский госпиталь в Германии или Польше. Телеканал CNN в свою очередь сообщает со ссылкой на информированный источник, что Рид был эвакуирован из киевской больницы на лечение в Германию. Представитель Госдепа пояснил, что Рид якобы не участвовал в какой-либо активности от имени правительства США. Он также отметил, что правительственные структуры Соединенных Штатов не уполномочены эвакуировать частных лиц с Украины, помощь в доставке Рида в Германию осуществляла неправительственная организация.

    Позднее СМИ США со ссылкой на источники в администрации сообщили, что американская сторона опасается, что участие Рида в боях на Украине приведет к срыву диалога с Москвой по обмену заключенными. В частности, американских чиновников беспокоят перспективы возвращения в США Эвана Гершковича и Пола Уилана. Источник подчеркнул, что Рид действовал по собственному желанию, а потому, считает американская сторона, его действия должны рассматриваться в отрыве от диалога по возвращению Эвана Гершковича и Пола Уилана. Напомним, в августе 2022 года Второй кассационный суд общей юрисдикции не стал отменять приговор американцу Тревору Риду, осужденному в России на девять лет за нападение на полицейских. В апреле 2022 года американца обменяли на российского летчика Константина Ярошенко.

    Коментарии (3)
    26 июля 2023, 02:28
    Австрийский офицер объяснил провал первой фазы контрнаступления ВСУ

    Австрийский полковник Райснер заявил о больших потерях в ВСУ из-за неопытности командиров

    Австрийский офицер объяснил провал первой фазы контрнаступления ВСУ
    @ Mihir Melwani/Keystone/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Первая фаза украинского контрнаступления провалилась, произошло это в том числе из-за неопытности командиров ВСУ, заявил военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер.

    Райснер в интервью N-TV отметил, что многих украинских военнослужащих, которые проходили в НАТО шестимесячную подготовку, уже нет в живых.

    Со ссылкой на своего «украинского товарища» он рассказал о случае в одном из подразделений, когда 47-летний командир из резервистов по неопытности приказал солдатам отправиться прямо на минные поля. «Вернулось чуть больше половины», – передает РИА «Новости» слова Райснера.

    Такая ошибка, добавил он, сильно ударила по моральному духу украинских военных.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, как тренировки НАТО мешают ВСУ воевать с армией России.

    Коментарии (16)
    26 июля 2023, 21:45
    В Сети появился высмеивающий траты Германии на поддержку Украины ролик
    В Сети появился высмеивающий траты Германии на поддержку Украины ролик
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появился немецкоязычный юмористический ролик, он высмеивает траты Берлина на помощь ВСУ.

    В ролике солдаты НАТО заходят в дом к немецкой семье и выносят все ценные вещи, вынимая даже сережки из ушей женщины и объясняя это нуждами Украины. Женщина в форме на стену вешает портрет президента Украины Владимира Зеленского, а затем заставляет семью приветствовать его в манере фашисткой Германии – «хайль, Зеленский», передает РИА «Новости».

    «Ваш дом в НАТО? Смиритесь с НАТО в вашем доме», – таким финальным слоганом заканчивается ролик. В видео обращают внимание на то, что Германия передала Украине 2 млрд евро.

    Ранее Кильский институт мировой экономики в Германии сообщил, что Запад весной поставил Киеву значительно меньше военной техники, чем обещал, уровень западных обязательств по поддержке Украины также снизился по сравнению с предыдущими периодами.

    Коментарии (15)
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