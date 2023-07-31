Выборы на Украине пугают Зеленского

  • Песков: Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН
  • Все новости часа
  • Лента новостей
  • Новости
    •
    В США предсказали смену власти на Украине после спецоперации
    Украина предложила Западу стать полигоном для испытаний оружия
    Мать маньяка из Челябинской области считала его жертву сожительницей
    Украина решила использовать порты Хорватии для экспорта зерна
    Китай ограничил экспорт беспилотников
    Молдавия расторгла соглашение о партнерстве с ФСБ
    Турецкий пляж закрыли из-за морских мин
    В Германии потребовали увеличить цену на бензин до 100 евро за литр
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Африка дает России повод задуматься

    Россия может использовать открывшиеся возможности на Африканском континенте, но думать о возвращении к советским формам присутствия в Африке было бы совершенно не реалистично. Особенно если учитывать, что никто Россию там в таком качестве и не ждет.

    4 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Война Маска с Цукербергом как отражение гражданской войны в США

    Между Маском и Цукербергом есть существенное различие. Маск – личность. Он играет в свою игру, часто совершая неожиданные поступки. Цукерберг – функция, созданная сильными мира сего для достижения определенных целей.

    14 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Помощь нашим ребятам – такая же естественная потребность, как дышать

    Судьбы плетем вместе с сетью. Прочно связываем и молимся за своих. В каждую маскировочную сеть, в каждый нашлемник, в каждый костюм лешего вплетена молитва. Руки – плетут, душа – молится.

    7 комментариев
    Новости
    22:02США решили передать Украине другие танки вместо обещанных

    Боевые танки Abrams будут переданы на Украину в ближайшее время, но поставка будет состоять из других моделей техники в более легкой комплектации, сообщили американские СМИ.

    21:59Кадыров сообщил об ударе по позициям ВСУ под Харьковом

    Солдаты чеченских подразделений нанесли «упреждающий удар» по позициям ВСУ в Харьковской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

    21:54Госдеп не стал осуждать Киев за удар украинских БПЛА по Москве

    Украина самостоятельно принимает решения в выборе целей для ударов против России, заявил на регулярном брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, комментируя атаки украинских беспилотников на Москву.

    21:48За полгода на Украине родилось меньше 100 тысяч детей

    Рождаемость на Украине достигла самого низкого уровня за все годы независимости, сообщает в понедельник аналитический ресурс «Опендатабот», который занимается агрегацией официальных данных в стране.

    21:37Мексика отказалась участвовать в переговорах по Украине без России

    Мексика не будет вносить свой вклад в инициативы по урегулированию конфликта на Украине без участия Москвы, заявил президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

    21:29Гражданам трех стран разрешили въезд в Россию по электронной визе

    Россия расширила список стран, граждане которых смогут въехать в страну по единой электронной визе, включив в него Камбоджу, Вьетнам и Мьянму, сообщили в пресс-службе кабмина.

    21:21Политолог: США будут против планов Зеленского отменить выборы на Украине

    Президент Украины Владимир Зеленский боится выборов и будет пытаться отменить их под предлогом военного положения. Но такие планы будут противоречить позиции США, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее на Украине началась дискуссия о целесообразности проведения выборов в Раду осенью и президентских выборов весной.

    21:20В Германии потребовали увеличить цену на бензин до 100 евро за литр

    Когда бензин в Германии будет стоить 100 евро за литр, люди откажутся от автомобилей, что благосклонно повлияет на климат, считает профессор берлинского университета Грегор Бахманн.

    21:11Путин поручил продлить навигацию между Каспийским и Азовским морями

    Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить навигацию на направлении Каспий – Азов через Волго-Донской судоходный канал.

    21:02Три человека погибли в результате обстрела села в Запорожской области

    Три человека погибли и 15 получили ранения в результате обстрела ВСУ села Басань Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

    20:54В ООН прокомментировали атаку дронов ВСУ на Москву

    ООН выступает за прекращение ударов по гражданским объектам, заявил заместитель постоянного представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

    20:46Путин поручил проработать обнуление НДС на перевозки пассажиров по воде

    По поручению президента России Владимира Путина до 15 октября кабмин должен проработать обнуление НДС на перевозки пассажиров водным транспортом по городским и пригородным маршрутам.

    20:38Политолог назвал причины повышения уровня законотворческой деятельности в России

    «В Госдуме у нас представлен широкий спектр общественно-политических партий, у каждой из них свой формационный вектор. Но в условиях внешнеполитического давления они сплотились для решения важнейших общенациональных задач», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рудаков. В понедельник Путин провел рабочую встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, где выразил благодарность всем депутатам парламента за совместную работу в ходе весенней сессии.

    20:37Китай ограничил экспорт беспилотников

    Власти Китая с 1 августа вводят ограничения на экспорт гражданских беспилотников дальнего радиуса действия, сообщает Associated Press.

    20:28Песков: Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН

    Президент России Владимир Путин пока не планирует участвовать в Генассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    31 июля 2023, 21:30

    Выборы на Украине пугают Зеленского

    Выборы на Украине пугают Зеленского
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    На Украине не утихает дискуссия о целесообразности проведения парламентских и президентских выборов в период военного положения. Их проведения может потребовать Запад, чтобы показать легитимность и демократичность киевских властей. Однако в самом Киеве выборов побаиваются даже в офисе Зеленского. Сумеет ли он убедить Запад не проводить голосование в нынешних условиях?

    На прошлой неделе спикер Рады Руслан Стефанчук сделал неожиданное заявление – по его словам, власти Украины допускают проведение выборов в период военного положения. Об этом сообщает «РИА Новости». При этом Стефанчук отмечает, что конституцией это «не запрещено», запрет имеется лишь в законе «О военном положении». Так что оснований для обязательной отмены выборов нет.

    Это допущение в корне противоречит тому, что говорил тот же Стефанчук в июне («выборы разорвут страну»), и главное – идет вразрез с позицией Владимира Зеленского. Месяц назад президент Украины подчеркнул, что, «согласно законодательству Украины, выборы должны проходить в мирное время, когда нет боевых действий». В целом же парламентские выборы, согласно законодательству, должны состояться на Украине осенью 2023 года, а президентские – в марте 2024 года.

    Офис Зеленского до последнего времени выступал категорически против голосования. Но это было связано не с тем, что на Банковой переживают о безопасности людей (ведь в XXI веке появилась масса вариантов организации дистанционного голосования), а с неспособностью офиса обеспечить комфортный результат для переизбрания как правящей партии «Слуга народа», так и самого Зеленского.

    Однако США и страны ЕС еще с конца прошлого года намекают на то, что Украина все-таки должна проводить выборы, коль скоро она стремится вступить в семью «демократических стран». Офис Зеленского парирует этот призыв традиционно: «Які вибори? Війне іде, дайте грошей та зброю».

    Но Запад такой вариант не устраивает, поэтому, как полагают аналитики, Стефанчук мог публично допустить проведение выборов лишь для того, чтобы успокоить внешних партнеров Украины и держать в тонусе внутренних игроков. Кроме того, по данным украинского издания «Страна», юристы на Банковой якобы рассматривают возможность внесения изменений в закон «О военном положении» и в избирательный кодекс, если проведение выборов все же потребуется.

    «Ни Зеленский, ни его команда, конечно, выборов не хотят. Более того, в Киеве даже не очень понимают, как и на каких территориях их проводить. А что делать с уехавшими? Кроме того, стоит вспомнить: как только украинская власть заговорила о том, что голосование в условиях военного положения невозможно, тут же раздались гневные голоса на Западе», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Они же там вроде как за демократию и свободные выборы, а тут в Киеве сидят Рада и президент, чьи полномочия в скором времени истекают. Более того,

    Зеленский оказался в таких условиях, когда даже преврати он «Слугу народа» в «Партию мира», люди не стали бы за нее голосовать»,

    – полагает он.

    «Оценку ситуации усложняет и полное отсутствие социологии в стране. Да и в целом в нынешних условиях даже пародию на демократический процесс организовать невозможно. Самый главный вопрос – как украинцы могут проголосовать, если миллионы из них покинули страну?» – риторически спрашивает эксперт.

    «По некоторым данным, партия «Слуга народа» планирует переименоваться в «Партию Зеленского». Но она уже физически не сможет получить тот фантастический результат, которого добилась на предыдущих выборах. Тогда огромную роль сыграл сериал, в котором Зеленский сформировал образ справедливого главы государства», – добавила политолог Лариса Шеслер.

    «Сейчас этот образ развеян. Всем стало понятно – во главе страны находится обычное коррумпированное руководство, которое ничем не отличается от своих предшественников. Также Зеленский не сможет вернуть себе образ инициатора хоть какой-то деэскалации в отношения между Западом и Россией. Он слишком долго и настойчиво представлял себя в роли «ястреба», – полагает собеседница.

    «Не стоит забывать и о том, что Зеленский полностью подконтролен США. Я полагаю, что выборы были бы выгодны Вашингтону. Белый дом получил бы возможность снести местную элиту более-менее легитимным путем. Все ведь видят, что власти в Киеве охамели, постоянно выдвигают какие-то требования и обвинения в недостаточной поддержке», – обращает внимание эксперт.


    «Еще одна особенность возможных выборов в Раду и выборов президента заключается в том, что их могут назначить, а потом под предлогом военного положения отменить. А еще, если результат кого-либо не устроит, выборы могут признать недействительными и недемократичными, поскольку миллионы украинцев находятся за пределами страны», – заключила она.

    В свою очередь киевский политолог Алексей Нечаев скептически относится к заявлению Стефанчука о возможности проведения выборов. «Сейчас ничего нельзя сказать на 100%, но я сомневаюсь в том, что офис Зеленского согласится на проведение выборов. И проблема тут не в боевых действиях. У разных стран есть подобный опыт проведения избирательных кампаний, было бы желание. России ведь ничего не мешает провести ЕДГ на территории новых регионов. И Израилю ничего не мешает проводить выборы», – считает Нечаев.

    «Другое дело, что для Зеленского пока не просматривается выгодной стратегии переизбрания. Это же касается правящей партии. Успехов на фронте нет. Успехов во внешней политике тоже нет, ведь Украину так и не приняли в НАТО. Что предложить избирателю, кроме коррупции и серого кардинальства Андрея Ермака? «Перемогу», отложенную в будущее? Сомнительно», – рассуждает эксперт.

    «Идти по пути еще большей эскалации Зеленский не сможет – на этом фланге он проиграет Петру Порошенко.

    Сценарий деэскалации тоже перечеркнут: националисты и Запад просто снесут его в течение короткого времени, если он заикнется о перемирии на линии фронта с Россией», – добавляет политолог.

    «Другое дело, что значительная доля граждан Украины, по моим ощущениям, поддержала бы если не «Партию мира», то «Партию перемирия, электричества, тепла и урожая». Иными словами, запрос на антимилитаризм внутри Украины постепенно растет, но публично он никак не оформлен и не институализирован, а значит, политиков-выразителей подобного мнения мы пока не увидим», – продолжил эксперт.

    «В такой ситуации Зеленскому, учитывая его склонность к диктатуре, проще убедить Запад в том, что выборы в Раду сейчас проводить нельзя, иначе «Россия этим воспользуется в своих интересах». И я сомневаюсь в том, что Запад будет активничать на этом направлении – им ведь очень хочется демонстрировать единство, а не разногласия. А что касается выборов президента – до них еще дожить надо», – заключил Нечаев.

    Главное
    Мексика отказалась участвовать в переговорах по Украине без России
    Полянский: Киев заимствовал у ИГ тактику «живого щита»
    СМИ: В России арестованы активы Ахметова
    Путин поручил выделить средства на 200 пассажирских судов
    В Татарстане отменили коронавирусные ограничения
    Эксперт объяснила причины «скрытой безотцовщины» в России
    Экс-чиновник осужден за передачу данных иностранной разведке

    Как Россия обыграла Запад уходом из зерновой сделки

    Россия начинает пожинать первые плоды важнейшего политического решения последнего времени – отказа продолжать участие в так называемой зерновой сделке. О том, как это происходит, рассказал, в частности, Владимир Путин в рамках российско-африканского саммита. А в число проигравших вошла не только Украина, но и крупнейшие западные сельскохозяйственные игроки. Подробности

    Перейти в раздел

    Кристель Нэан: Для борьбы с украинской пропагандой надо говорить правду

    Есть немало иностранных журналистов, которые готовы говорить правду о ситуации на Украине и бороться с тем потоком дезинформации, которая идет со стороны Запада и киевских властей. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала корреспондент из Франции Кристель Нэан. Ранее стало известно, что военкоры из Канады и Франции, освещающие события в Донбассе, хотели бы получить российское гражданство. Подробности

    Перейти в раздел

    Как громили фашистов советские летчики-торпедоносцы

    30 июля Россия отмечает День Военно-морского флота, чествует и наших моряков, и их боевые корабли. Однако за кадром порой остается род сил, ставший одним из главных ударных инструментов морских сражений – авиация. Свой потенциал морская авиация ВМФ СССР стала раскрывать во времена Великой Отечественной – и ярким воплощением этого стали подвиги торпедоносцев Северного флота. Подробности

    Перейти в раздел

    Геронтократию в США больше невозможно скрывать

    Один из наиболее влиятельных политиков в США Митч Макконнелл стал вести себя на публике, как президент Джо Байден. Выступая перед журналистами, потерял ориентацию в пространстве и «завис», пока его не увели помощники. Похожий случай произошел с 90-летней сенаторшей Файнстайн. До чего доведут Америку старики, из рук которых выпадает все, кроме власти? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Геронтократия в США

      С каждым месяцем становится все более очевидным одряхление ключевых игроков американской политической системы. Проблема не только в президенте Джо Байдене, чье поведение является предметом постоянных источников шуток и опасений. Проблема и в альтернативе в лице Республиканской партии: среди американских консерваторов тоже заправляют «динозавры».

    • Польша готовится к войне

      Серый кардинал польской политики и глава силового блока правительства Ярослав Качиньский заявил о грядущем увеличении польской армии до шести дивизий и 300 тыс. человек, то есть почти вдвое. При этом он намекнул, что это связано с передислокацией в Белоруссию ЧВК «Вагнер». Но на самом деле это очень плохие новости прежде всего для Украины.

    • В Африке свергли врага России

      Одной из немногих африканских стран, бойкотировавших саммит Россия – Африка по требованию Запада, стал Нигер, до сих пор ориентирующийся на Францию и обеспечивающий ее ураном. Но в день открытия саммита президент Нигера Мохамед Базум был свергнут, что стало для французов неприятным сюрпризом. Какое отношение к этому имеет Россия?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Нацпроект «Культура»
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............