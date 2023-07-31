Выборы на Украине пугают Зеленского

Tекст: Олег Исайченко

На прошлой неделе спикер Рады Руслан Стефанчук сделал неожиданное заявление – по его словам, власти Украины допускают проведение выборов в период военного положения. Об этом сообщает «РИА Новости». При этом Стефанчук отмечает, что конституцией это «не запрещено», запрет имеется лишь в законе «О военном положении». Так что оснований для обязательной отмены выборов нет.

Это допущение в корне противоречит тому, что говорил тот же Стефанчук в июне («выборы разорвут страну»), и главное – идет вразрез с позицией Владимира Зеленского. Месяц назад президент Украины подчеркнул, что, «согласно законодательству Украины, выборы должны проходить в мирное время, когда нет боевых действий». В целом же парламентские выборы, согласно законодательству, должны состояться на Украине осенью 2023 года, а президентские – в марте 2024 года.

Офис Зеленского до последнего времени выступал категорически против голосования. Но это было связано не с тем, что на Банковой переживают о безопасности людей (ведь в XXI веке появилась масса вариантов организации дистанционного голосования), а с неспособностью офиса обеспечить комфортный результат для переизбрания как правящей партии «Слуга народа», так и самого Зеленского.

Однако США и страны ЕС еще с конца прошлого года намекают на то, что Украина все-таки должна проводить выборы, коль скоро она стремится вступить в семью «демократических стран». Офис Зеленского парирует этот призыв традиционно: «Які вибори? Війне іде, дайте грошей та зброю».

Но Запад такой вариант не устраивает, поэтому, как полагают аналитики, Стефанчук мог публично допустить проведение выборов лишь для того, чтобы успокоить внешних партнеров Украины и держать в тонусе внутренних игроков. Кроме того, по данным украинского издания «Страна», юристы на Банковой якобы рассматривают возможность внесения изменений в закон «О военном положении» и в избирательный кодекс, если проведение выборов все же потребуется.

«Ни Зеленский, ни его команда, конечно, выборов не хотят. Более того, в Киеве даже не очень понимают, как и на каких территориях их проводить. А что делать с уехавшими? Кроме того, стоит вспомнить: как только украинская власть заговорила о том, что голосование в условиях военного положения невозможно, тут же раздались гневные голоса на Западе», – сказал политолог Владимир Корнилов.

«Они же там вроде как за демократию и свободные выборы, а тут в Киеве сидят Рада и президент, чьи полномочия в скором времени истекают. Более того,

Зеленский оказался в таких условиях, когда даже преврати он «Слугу народа» в «Партию мира», люди не стали бы за нее голосовать»,

– полагает он.

«Оценку ситуации усложняет и полное отсутствие социологии в стране. Да и в целом в нынешних условиях даже пародию на демократический процесс организовать невозможно. Самый главный вопрос – как украинцы могут проголосовать, если миллионы из них покинули страну?» – риторически спрашивает эксперт.

«По некоторым данным, партия «Слуга народа» планирует переименоваться в «Партию Зеленского». Но она уже физически не сможет получить тот фантастический результат, которого добилась на предыдущих выборах. Тогда огромную роль сыграл сериал, в котором Зеленский сформировал образ справедливого главы государства», – добавила политолог Лариса Шеслер.

«Сейчас этот образ развеян. Всем стало понятно – во главе страны находится обычное коррумпированное руководство, которое ничем не отличается от своих предшественников. Также Зеленский не сможет вернуть себе образ инициатора хоть какой-то деэскалации в отношения между Западом и Россией. Он слишком долго и настойчиво представлял себя в роли «ястреба», – полагает собеседница.

«Не стоит забывать и о том, что Зеленский полностью подконтролен США. Я полагаю, что выборы были бы выгодны Вашингтону. Белый дом получил бы возможность снести местную элиту более-менее легитимным путем. Все ведь видят, что власти в Киеве охамели, постоянно выдвигают какие-то требования и обвинения в недостаточной поддержке», – обращает внимание эксперт.







«Еще одна особенность возможных выборов в Раду и выборов президента заключается в том, что их могут назначить, а потом под предлогом военного положения отменить. А еще, если результат кого-либо не устроит, выборы могут признать недействительными и недемократичными, поскольку миллионы украинцев находятся за пределами страны», – заключила она.

В свою очередь киевский политолог Алексей Нечаев скептически относится к заявлению Стефанчука о возможности проведения выборов. «Сейчас ничего нельзя сказать на 100%, но я сомневаюсь в том, что офис Зеленского согласится на проведение выборов. И проблема тут не в боевых действиях. У разных стран есть подобный опыт проведения избирательных кампаний, было бы желание. России ведь ничего не мешает провести ЕДГ на территории новых регионов. И Израилю ничего не мешает проводить выборы», – считает Нечаев.

«Другое дело, что для Зеленского пока не просматривается выгодной стратегии переизбрания. Это же касается правящей партии. Успехов на фронте нет. Успехов во внешней политике тоже нет, ведь Украину так и не приняли в НАТО. Что предложить избирателю, кроме коррупции и серого кардинальства Андрея Ермака? «Перемогу», отложенную в будущее? Сомнительно», – рассуждает эксперт.

«Идти по пути еще большей эскалации Зеленский не сможет – на этом фланге он проиграет Петру Порошенко.

Сценарий деэскалации тоже перечеркнут: националисты и Запад просто снесут его в течение короткого времени, если он заикнется о перемирии на линии фронта с Россией», – добавляет политолог.

«Другое дело, что значительная доля граждан Украины, по моим ощущениям, поддержала бы если не «Партию мира», то «Партию перемирия, электричества, тепла и урожая». Иными словами, запрос на антимилитаризм внутри Украины постепенно растет, но публично он никак не оформлен и не институализирован, а значит, политиков-выразителей подобного мнения мы пока не увидим», – продолжил эксперт.

«В такой ситуации Зеленскому, учитывая его склонность к диктатуре, проще убедить Запад в том, что выборы в Раду сейчас проводить нельзя, иначе «Россия этим воспользуется в своих интересах». И я сомневаюсь в том, что Запад будет активничать на этом направлении – им ведь очень хочется демонстрировать единство, а не разногласия. А что касается выборов президента – до них еще дожить надо», – заключил Нечаев.