«Квартал 95» превратился в фабрику по производству ненависти

18-23 июля в результате ракетных ударов по Одессе пострадало несколько зданий в русском центре города, в том числе Одесский дом учёных (особняк графа Толстого) и кафедральный Спасо-Преображенский собор, принадлежащий Украинской Православной церкви. Знаменитая Касперская икона Божьей Матери, считавшаяся покровительницей Одессы, была найдена в завалах…

Согласно заявлению МО РФ, «с учетом опубликованных местными жителями видеокадров из Спасо-Преображенского храма, наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты в результате безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах населённых пунктов, в том числе в городе Одессе».

Разумеется, ни собор, ни другие гражданские объекты не являлись целями российских высокоточных ракет. Так же понятно, что противник высказал противоположную точку зрения. Попытался максимально раскрутить «очередное преступление России против культуры и цивилизации» в национальной и мировой прессе, обвинив нашу страну во всех возможных и невозможных смертных грехах. Привлёк на свою сторону ООН, ЮНЕСКО и другие международные организации, с 2022 года полностью утратившие даже тень объективности. Никто не потрудился изучить обломки ракет, – зачем нужно международное расследование, если оно не выгодно Украине?

Что поделать – война есть война, она несёт беду и разрушения, а у военной пропаганды своя неотменяемая логика. К этому давно уже пора было бы привыкнуть. Но удивляет другое. Скорость, с которой украинские власти и пропагандисты переобулись и перекрасились.

Ведь это те же самые люди, которые ещё совсем недавно громили святыни Киево-Печерской лавры, снесли экскаватором действующую православную церковь во Львове, устраивали погромы в кафедральных соборах Львова и Ивано-Франковска, а почти за десятилетие боевых действий сравняли с землёй больше ста православных храмов на востоке своей бывшей страны, аргументируя тем, что донецкие повстанцы, а затем и русская армия, там прятали оружие. Да, это именно они ратовали за полное уничтожение «имперской памяти» и «имперского наследия», объявили войну памятникам 19 и 20 веков и историческим названиям в той же самой Одессе, да и по всему государству 404.

И тут такие перемены. Украинские лидеры дружно взялись защищать православную церковь и русский имперский центр русского города Одессы. Даже сам министр Кулеба, и тот с высокой трибуны заявил, что «Россия – единственная угроза украинскому православию».

И ведь совершенно не поперхнулся. Спокойно объявил это в стране, где под арестом находится наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, Черкасский митрополит Феодосий, многие другие священнослужители и миряне. А вся каноническая Украинская Православная Церковь испытывает постоянное давление власти и вынуждена подчиняться жесточайшей внутренней цензуре, чтоб как-то выжить в откровенно враждебном государстве.

…Скоро они договорятся до того, что и АТО в Донбассе тоже устроила Россия. Они не раз уже были близки к подобного рода заявлениям, так что им не впервой.

На самом же деле, у Зеленского и К, совокупно со скопищем симпатизантов, подпевал и пропагандистов, исключительно ситуативная логика. Они используют всё, что годится – пусть в перевранном и фрагментарном виде – для возбуждения ненависти против России. Ни другого идеологического фундамента, ну другой программы у них попросту нет.

А в деле русофобии у постсоветской Украины богатые традиции. С самого начала это государство стремилось воспринять и понять себя как «не-Россию». «Не-Россия» быстро стала «анти-Россией». Ничто так не скрепляло и не скрепляет украинскую власть, как сперва отторжение, а потом и ненависть к нашей стране. Тут у них полный консенсус.

Итогом этого процесса и стал «Квартал 95», который, оказавшись у власти, на удивление легко переплавил умение производить юмор в умение производить ненависть. Вероятно, это единственные способности, которые ещё остались у господина Зеленского и его приспешников. Ими он кормит и свою Украину, и вожделенный Запад.





…Разрушение Спасо-Преображенского собора – ещё один удобнейший предлог, чтоб раздуть чёрное пламя ненависти, рядясь в одежды невинных жертв «агрессии». Но правда как раз в том, что не будь этой постоянно подогреваемой ненависти, никогда б не случилось и самого русско-украинского конфликта, и тем более обстрелов русских городов, оказавшихся волей истории на территории вражеского государства.

Однако киевские «юмористы» никогда не расскажут такой правды своим согражданам. Так же, как никогда не сознаются, по чьим лекалам они ведут эту войну и чьи ракеты разрушили центр Одессы. Ведь для них, потерявших последние ориентиры, даже икона – покровительница города, найденная под завалами в кафедральном соборе – не суровый знак, а только повод всё дальше и дальше отчуждать друг от друга людей и народы, некогда жившие в доверии, любви и согласии. Изменить родовую память, заставить ненавидеть. Но всё не так просто. Есть одно важное обстоятельство, проявляющее, кто в этих событиях «мы», а кто «они». Для нас трагедия Спасо-Преображенского собора – в полноте наша боль, наша беда, совершенно внятный для нас ужас братоубийственной войны. Для них – очередной повод для ненависти к России. Однако всё проходит на этой земле, и сеятели ненависти исчезнут, как исчезает дым от лица огня…

…Итальянская премьерша Мелони заявила на днях, что Италия поможет Украине восстановить храм. Надеюсь, этой помощи не потребуется. Мы восстановим русский Спасо-Преображенский собор в русской Одессе гораздо раньше, чем синьора вспомнит о нём в следующий раз.