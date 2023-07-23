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Вассерман: Зенитные ракеты ВСУ уничтожают русскую историю Одессы
Вассерман назвал разрушения Спасо-Преображенского собора ответственностью Киева
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Украинским властям выгодно, чтобы в результате попыток отразить российские обстрелы их ЗРК разрушали объекты культурного наследия, так или иначе связанные с русской историей. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Ранее стало известно, что в результате некорректной работы украинской ПВО повреждения получил Спасо-Преображенский кафедральный собор.
«Спасо-Преображенский кафедральный собор, конечно, жаль, он очень сильно пострадал. В постсоветское время его очень хорошо восстановили. Но Вооруженные силы России не причастны к его сегодняшнему разрушению», – сказал депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
«Всему виной стали украинские зенитно-ракетные комплексы, расположенные посреди жилой застройки. Такая дислокация создает серьезные помехи для радиолокации, искажается сигнал, и ракета меняет траекторию. Кроме того, техническое состояние украинских ЗРК вызывает большие вопросы», – отметил он.
«Поэтому ответственность за любые повреждения храма при таких обстоятельствах всецело лежит на вооруженных силах Украины, а также совести украинской власти и ее союзников из НАТО», – акцентировал собеседник.
«Украина всеми способами уничтожает культурное наследие, причем русское. Это одна из целей, стоящих перед Киевом. Я напомню, что в 1864 польский политики и историк Валериан Калинка, разбирая причины провала польского мятежа, выразил своеобразную мысль. Ее суть сводилась к тому, что раз уж полякам не удалось добиться, чтобы русские, несколько веков проживающие под польской властью, стали поляками, то необходимо хотя бы сделать так, чтобы они перестали быть русскими», – отметил депутат.
«Соответственно и сегодня, спустя много лет, любая попытка воплотить в жизнь польскую концепцию «Украина – не Россия», неизбежно сопровождается не только террором против русского большинства, проживающего на этих территориях, но и уничтожением русского культурного наследия. Поэтому совершенно очевидно, что произошедшее в Одессе – это не эксцесс исполнителя, а ключевая часть преступного замысла по уничтожению культуры и культурного наследия, связанного с российской историей», – заключил парламентарий.
Ранее стало известно, что в Одессе после обстрелов поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор. Об этом сообщили очевидцы с места событий. Украинские Telegram-каналы публикуют фотографии, на которых видна и крыша собора, через которую зашла зенитная ракета и разлет поражающих элементов зенитной ракеты внутри. Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале предположил, что речь может идти о ракетах комплекса С-300.
В ночь на воскресенье стало известно о серии взрывов в Одессе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское издание «Думская». По данным украинского телеканала ТСН, в нескольких районах Одессы вспыхнул пожар.
Это далеко не первый случай, когда украинские зенитно-ракетные комплексы, расположенные в жилых кварталах, поражают здания по соседству. В частности, до этого сообщалось, что в Запорожье ракета ПВО Украины попала в многоэтажку, погибли несколько человек. В центре Харькова ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом. В результате падения ракеты на девятиэтажку в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 жильца дома.
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович тогда заявил, что произошедшее было вызвано некорректной работой систем ПВО.
Напомним, представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что ВСУ не располагают достаточным количеством систем противовоздушной обороны (ПВО), поэтому для прикрытия важных объектов не распределяют их в позиционных районах, а концентрируют в городах.
Польша получила надлежащий ответ на претензии из-за слов Путина
Российский посол Андреев: МИД Польши получил надлежащий ответ на претензии к выступлению Путина
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МИД Польши получил надлежащий отпор в ответ на претензии Варшавы из-за слов президента России Владимира Путина о польской истории и подарке Сталина, сообщил посол Сергей Андреев после визита в польское внешнеполитическое ведомство.
Андреев заявил, что заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский предъявил претензии из-за заявлений Путина о Польше.
По словам посла, польский дипломат получил надлежащий отпор, разъяснения видения России истории ХХ века, и поведения польских властей в связи с конфликтом на Украине, передает ТАСС.
Андреев отметил, что было зафиксировано полное отсутствие взаимопонимания и совершенно разные подходы и к вопросам современной политики, и к вопросам истории. Он также сказал, что никакой ноты вручено не было, ему высказали устное неудовольствие.
Посол обратил внимание, что польская сторона зациклилась на словах российского лидера о том, что Польша получила свои западные земли благодаря позиции Иосифа Сталина на Ялтинской и Потсдамской конференциях, остальное сказанное Владимиром Путиным не вызвало у них возражений и протестов.
Ранее российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в министерство иностранных дел Польши после слов президента Владимира Путина о том, что республика благодаря решению Иосифа Сталина получила значительную часть своих западных земель.
Напомним, президент Путин в пятницу заявил, что власти Польши рассчитывают под «зонтиком» Североатлантического альянса сформировать коалицию, чтобы вмешаться в конфликт на Украине и «оторвать кусок пожирнее», вернуть себе якобы исторические территории.
При этом российский лидер напомнил, что Польша получила значительную часть своих западных земель благодаря решению Иосифа Сталина. По словам президента, Варшава подзабыла об этом, но Россия готова напомнить.
В США сказали, что ждет ВСУ под Харьковом
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Россия летом уничтожит последние резервы ВСУ под Харьковом
Последние резервы украинских военнослужащих вскоре будут уничтожены под Харьковом, заявил бывший советник шефа Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Макгрегор в своем блоге на YouTube признался, что его не удивит, что уже в августе российские силы окружат Харьков. По его словам, сразу после этого ВС России укрепятся под городом и будут дожидаться атаки последних резервов ВСУ, которые «будут перемолоты русскими точно так же, как и на южном направлении фронта», передает РИА «Новости».
Украинский конфликт, по его словам, завершится, как только НАТО покинет республику и перестанет оказывать дестабилизирующее влияние у российских рубежей. Украина в таком случае, уверен эксперт, должна стать нейтральным дружественным России государством, которое не примыкает к какому-либо военному блоку.
В середине июля бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о своей уверенности в том, что ВС России смогут освободить Днепропетровск, Одессу и Харьков.
Военкоры показали «мясные штурмы» ВСУ
Украинские окопы у поселка Клещеевка рядом с Артемовском завалены телами, видео с беспилотника показали российские военные корреспонденты.
ВСУ каждый день пытаются бросить своих бойцов в «мясные штурмы», чтобы прорвать южный фланг Артемовска, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».
На одном из участков противника уничтожает батальон «Призрак» 4 бригады ЛНР. При корректировке с беспилотников бойцы батальона накрывают идущих украинских военных, а также их окопы.
Захарова заявила о спланированной атаке на журналистов, при которой погиб военкор Журавлев
Захарова: Обстрел журналистов, при котором погиб военкор Журавлев, произошел не случайно
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Все указывает, что атака на российских журналистов, в ходе которой погиб военкор Ростислав Журавлев, произошла не случайно, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Корреспонденты собирали материалы для репортажа об обстрелах ВСУ населенных пунктов в Запорожской области кассетными боеприпасами, напомнила Захарова. Ее слова приводятся в Telegram-канале МИД.
Поставляющие киевскому режиму ракеты дальнего действия Вашингтон, Лондон и Париж лишь на словах выражают обеспокоенность безопасностью сотрудников СМИ, а на деле же они – «спонсоры террористов», указала Захарова.
У Москвы нет иллюзий в отношении того, что профильные международные структуры закроют глаза на это преступление, это делает их «соучастниками террористического беспредела Киева», подчеркнула дипломат.
Она добавила, что виновные в смерти Журавлева понесут заслуженное наказание, меру ответственности разделят и те, кто «поставлял своим киевским протеже кассетные боеприпасы».
Украинские военные обстреляли кассетными боеприпасами в субботу российских журналистов, погиб корреспондент Ростислав Журавлев.
Американский адмирал призвал открывать огонь по кораблям ВМФ России
Отставной адмирал Ставридис: НАТО должно открыть огонь при атаке России на грузы с зерном
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Соединенные Штаты и НАТО могли бы сопровождать в Черном море корабли, которые вывозят украинское зерно, и в случае угрозы открывать огонь по ВМФ России, считает бывший командующий войсками НАТО в Европе, отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис.
Ставридис, слова которого приводит журнал Foreign Policy, отметил, что США и НАТО обладают достаточными возможностями, чтобы сделать это, объединившись с тремя крупными странами НАТО в Черном море – Болгарией, Румынией и Турцией, передает РИА «Новости».
Адмирал предложил повторить в Черном море операцию «Твердые намерения» по конвоированию нефтяных танкеров в Персидском заливе во время ирано-иракской войны, в которой он принимал участие.
Ставридис призвал НАТО выступить с «предупреждением» в адрес Черноморского флота России, а в случае атаки на корабли с зерном «открывать ответный огонь».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к генеральному секретарю Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу с предложением незамедлительно созвать Совет Украина – НАТО по вопросу прекращения действия зерновой сделки.
Напомним, Минобороны России на фоне решения об отказе от продления зерновой сделки объявило все идущие на Украину суда перевозчиками военных грузов. Россия намерена досматривать суда в Черном море.
В Киевской области устроили драку из-за песни на русском языке
«Страна.ua»: В Киевской области произошла драка из-за песни на русском языке
В Белой Церкви в Киевской области произошла драка из-за прослушивания песни на русском языке, сообщают украинские СМИ.
Конфликт произошел из-за того, что компания людей слушала песню «На теплоходе музыка играет», передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Страна.ua».
Некоторые участники драки, по информации издания «Клименко тайм», получили телесные повреждения средней тяжести, передает ТАСС.
В середине июля киевский горсовет запретил публичную демонстрацию и исполнение русскоязычной музыки и книг, а также проведение концертов на русском языке.
В Турции объяснили цель убийства военкора Журавлева
Профсоюз турецких журналистов назвал убийство военкора Журавлева попыткой скрыть истину о конфликте
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Убийство российского военного корреспондента Ростислава Журавлева, работавшего в зоне спецоперации, является примером попытки заставить СМИ замолчать и скрыть факты об украинском конфликте, заявил глава профсоюза турецких журналистов Гекхан Дурмуш.
Дурмуш заявил РИА «Новости», что военные корреспонденты в любой зоне конфликта работают, чтобы передавать истину. По его словам, их работу необходимо облегчать, однако зачастую, когда передают истинные факты, они становятся целями.
Он подчеркнул важность обеспечения безопасных условий работы военкоров и передал соболезнования от имени турецких журналистов семье Журавлева.
Напомним, четверо российских журналистов получили ранения при ударе украинских националистов с использованием кассетных боеприпасов по Запорожской области. Журавлев погиб во время эвакуации.
Москва подчеркивала, что эта атака произошла не случайно. Военкоры показали, как украинские националисты охотились на российских журналистов.
Балицкий рассказал об обстоятельствах гибели военкора Журавлева
Врио губернатора Балицкий: Военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев погиб при обстреле гражданской машины
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Военный корреспондент РИА «Новости» Константин Михальчевский получил ранения в Запорожской области во время обстрела со стороны ВС Украины, в ходе которого погиб другой военкор агентства Ростислав Журавлев, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
По словам Балицкого, ВСУ обстреляли гражданскую машину с журналистами на пути из Васильевки к селу Владимировка. Погиб военкор РИА «Новости» Ростислав Журавлев, фотограф агентства Константин Михальчевский получил ранения, он находится в больнице, передает ТАСС.
В свою очередь, председатель СЖР Владимир Соловьев заявил, что погибшего военкора следует наградить орденом Мужества, и пообещал помощь семье, а также ходатайствовать перед верховным главнокомандующим о награде для Журавлева.
Ранее в Минобороны сообщили, что украинские военные ударили по группе журналистов «Известий» и РИА «Новости», готовивших материалы об обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами поселков в Запорожской области, погиб корреспондент Ростислав Журавлев.
Военкоры рассказали, как ВСУ охотились на российских журналистов
Украинские военные смогли выследить российских журналистов, снимавших репортажи про применение кассетных боеприпасов, с помощью беспилотников, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».
Украинский дрон выследил российских журналистов, по местонахождению группы и сопровождавших бойцов на стыке Пологовского и Васильевского районов Запорожской области был нанесен удар, сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры русской весны».
По предварительным данным, удар нанесли из РСЗО типа HIMARS. По прибытию эвакуационной группы «все были накрыты кассетными боеприпасами».
Напомним, украинские военные в субботу обстреляли кассетными боеприпасами российских журналистов, погиб корреспондент Ростислав Журавлев. Ранения также получили журналист РИА «Новости» Константин Михальчевский, военкор и оператор «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков.
Посольство России в США указывало, что заявления Вашингтона в применении киевским режимом кассетных боеприпасов «избирательно и ответственно» ничтожны.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что атака на российских журналистов произошла не случайно.
Раскрыто тайное послание Зеленскому от западных лидеров
FT: Зеленскому тайно сообщили на форуме по безопасности, что Запад не верит в победу Киева
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Лидеры западных государств, вопреки публичным заявлениям, в частных беседах на форуме по безопасности в Аспене (штат Колорадо, США) многие признавались, что не верят в победу вооруженных сил Украины на поле боя, пишут британские СМИ.
Как пишет Financial Times, президент Украины Владимир Зеленский присутствовал на мероприятии не физически, а общался с лидерами союзных стран по видеосвязи и заверял партнеров, что украинское контрнаступление «вот-вот наберет обороты», передает РИА «Новости».
При этом американский экс-дипломат Филипп Зеликов заявил, что зимой Киев ждут «плохие новости», поскольку в лагере западных государств начнутся серьезные разногласия по вопросу помощи Украине. Он указал на экономические последствия конфликта и на то, что США несут слишком большие убытки для поддержания киевского режима на плаву.
Ранее бывший сотрудник Пентагона Дуглас Маккиннон заявил, что американская сторона все больше обеспокоена непрозрачностью в вопросе оказания помощи Киеву, а также неблагодарностью Зеленского, который ведет себя «как избалованный ребенок».
В офисе генсека ООН отреагировали на гибель военкора Журавлева
В офисе генсека ООН выразили сожаления в связи с гибелью военкора Журавлева
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ООН выражает сожаления в связи с гибелью в ходе украинского конфликта еще одного журналиста, заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик по поводу гибели российского военного корреспондента Ростислава Журавлева.
Дюжаррик сообщил, что офис генсека ООН выражает глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам погибшего, передает ТАСС.
Между тем журналиста Константина Михаильчевского, который получил ранение во время украинского обстрела, доставили в больницу Симферополя.
Ранее Дюжаррик выражал беспокойство применением ВСУ кассетных боеприпасов и говорил, что такой тип вооружений должен остаться в прошлом.
Напомним, четверо российских журналистов были ранены при ударе украинских националистов с использованием кассетных боеприпасов по Запорожской области. Журавлев погиб во время эвакуации.
Москва при этом подчеркивала, что эта атака произошла не случайно. Военкоры показали, как украинские националисты охотились на российских журналистов.
Беженка с Украины потребовала убрать надписи на русском в Праге
Lidovky: Беженку с Украины возмутила надпись на русском языке в пражском метро
Русскоязычные надписи и советская символика на одной из самых загруженных в Праге станций метро «Андел» возмутила украинскую беженку, которая потребовала от местных властей избавиться от них, пишут чешские СМИ.
Станцию украшают серп и молот, флаг Советского Союза, а также надписи на русском о советско-чехословацкой дружбе, пишет газета Lidovky.
Издание приводит высказывания 35-летней украинки Ольги, прибывшей в Чехию из Одессы вместе с дочерью. Она призналась, что надписи и символика вызвали у нее «шок» и «непонимание». «Ведь чешские политики утверждают, что Чехия против России», – сказала она, задавшись вопросом, почему власти не уберут символику на станции «подальше от глаз детей», передает РИА «Новости».
В Пражском транспортном предприятии назвали надписи неотъемлемой частью интерьера станции, которая отражает часть истории не только пражского метро, но всего города и республики. Как пояснила пресс-секретарь предприятия Анета Ржегкова, пражцы не являются сторонниками культуры остракизма.
Аналогичным образом отреагировали и в пражской мэрии. При этом ряд бывших и действующих чешских политиков поддержали требования украинки.
Ранее СМИ писали, как украинские беженцы из европейских стран возвращаются на родину «в отпуск» и как это шокировало европейцев.
Взрывы прогремели в Одессе
«Думская»: В Одессе прозвучали взрывы
Серия взрывов в ночь на воскресенье, 23 июля, прозвучала в Одессе, пишут украинские СМИ.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городское издание «Думская».
По данным украинского телеканала ТСН, в нескольких районах Одессы вспыхнул пожар.
Воздушная тревога ранее объявлялась в Николаевской и Одесской областях Украины, а также в районах Херсонской области, которые находятся под контролем киевского режима. К 1.36 мск воздушную тревогу отменили, свидетельствуют данные на официальном украинском сайте для оповещения населения.
Прошлой ночью взрывы звучали в городе Кропивницком (ранее – Кировоград), Кировоградской и Днепропетровской областях Украины.
Посол Украины в Берлине возглавил колонну на марше ЛГБТ
Посол Украины в Берлине Макеев возглавил колонну на марше ЛГБТ
Украинский посол в Германии Алексей Макеев встал во главе украинской колонны на параде ЛГБТ в немецкой столице, пишут СМИ.
Участники шествия из украинской колонны пошли с изображением герба страны, ее флагами и в национальных костюмах, пишет Telegram-канал «Сигнал».
Они идут по улице с нацистским лозунгом «Слава Украине, героям – слава», отмечает Telegram-канал «Выпускайте Кракена!».
Ранее в России задержали ЛГБТ-активиста и трансгендера, финансировавшего ВСУ.
Российский сапер рассказал о новых минах ВСУ
Российский сапер: ВСУ применяют новые термобарические мины, устанавливая их с дронов
Украинские националисты применяют новые мины на основе термобарического боеприпаса, они устанавливаются с помощью беспилотников и реагируют на движения, рассказал сапер с позывным «Рахматулла» из отряда «Хопер» сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса.
Рахматулла рассказал РИА «Новости», что украинские боевики дорабатывают штатные боеприпасы. Так, на тыльной части боеприпаса устанавливают чувствительное к движению – человека или техники – оборудование.
Для изготовления устройства ВСУ, по его словам, используют термобарический боеприпас от советского гранатомета РПГ-7. Российские саперы с ним уже знакомы и научились работать, сказал боец.
Ранее начальник инженерной службы полка группировки российских войск «Юг» с позывным «Кирпич» рассказал, что украинские мобилизованные иногда не до конца активируют мины и оставляют дружественные послания.