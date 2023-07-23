Эксперт назвал оружие поражения Спасо-Преображенского собора в Одессе

Эксперт Рожин: Спасо-Преображенский кафедральный собор в Одессе повредила С-300

В Одессе поврежден Спасо-Преображенский кафедральный собор, сообщают очевидцы с места событий.

Ночью в городе дважды объявлялась воздушная тревога. Власти сообщали о работе ПВО.

Украинские Telegram-каналы публикуют фотографии, на которых видна и крыша собора, через которую зашла зенитная ракета и разлет поражающих элементов зенитной ракеты внутри. Военный эксперт Борис Рожин полагает, что речь может идти о С-300.

По данным украинского телеканала ТСН, серия взрывов в ночь на воскресенье, 23 июля, прозвучала в Одессе, в нескольких районах Одессы вспыхнул пожар.

Это далеко не первый случай, когда украинские зенитно-ракетные комплексы, расположенные в жилых кварталах, поражают здания по соседству. В частности, до этого сообщалось, что в Запорожье ракета ПВО Украины попала в многоэтажку, погибли несколько человек. В центре Харькова ракета комплекса ПВО С-300 попала в жилой дом. В результате падения ракеты на девятиэтажку в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек, пострадали 73 жильца дома.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович тогда заявил, что произошедшее было вызвано некорректной работой систем ПВО.

Напомним, представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат заявил, что ВСУ не располагают достаточным количеством систем противовоздушной обороны (ПВО), поэтому для прикрытия важных объектов не распределяют их в позиционных районах, а концентрируют в городах.