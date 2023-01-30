Харьковские власти сообщили о попадании ракеты ПВО С-300 в жилой дом

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30 января, понедельник | Последнее обновление — 01:00 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Конгрессу США предложили установить бюст Зеленского в Капитолии
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Россия – это отдельная цивилизация, стоящая на границе циничного Запада и лукавого Востока, на границе Леса и Степи. Именно наше пограничное положение позволило нам впитать в себя от Запада и Востока то, что нам нужно, отторгнув нам несвойственное.
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Запад ощущает и формулирует внутренний кризис в своем отношении к войне и нащупывает новые объяснительные конструкции «на второй год». Надежды на скорое прекращение конфликта на условиях Украины нет.
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170 лет назад в Москве родился Владимир Сергеевич Соловьев – философ, поэт и публицист. Фактически вся русская религиозная философия вышла из его книг.
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На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Харьковские власти сообщили о попадании ракеты ПВО С-300 в жилой дом
Глава Харьковской ВГА Синегубов сообщил о попадании ракеты ПВО С-300 в жилой дом
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В центре Харькова ракета попала в жилой дом, предположительно, речь идет о ракете комплекса ПВО С-300, сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации Олег Синегубов.
В нескольких областях Украины, в том числе в Харьковской, была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в Харькове, передает ТАСС.
Напомним, ракеты украинских ПВО уже неоднократно становились причинами разрушений жилых домов и гибели мирных жителей на самой Украине. Более того, украинские ракеты падают на территории соседних стран, например Молдавии и Белоруссии. В Польше в результате подения украинской ракеты погибли два человека.
Кадыров ответил на угрозу украинского националиста Карася
Кадыров прокомментировал слова украинского националиста Карася о якобы угрожающих главе Чечни ракетах
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Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на угрозу лидера украинской праворадикальной организации «C14» (запрещена в России) Евгения Карася.
Карась заявил, что не исключает прилета ракет «к Рамзану Кадырову» в его «центр принятия решений», пишет «Московский комсомолец».
Кадыров заявил в видеообращении, опубликованном в Telegram, что прочитал «заявление какого-то шнурка», угрожавшего ракетами, которые «долетят до Грозного». «Так испугался, что не знаю, куда себя деть. Уже бункер себе ищу», – приводит его слова РИА «Новости».
Кадыров посмеялся и заявил, что российские войска будут и дальше «находить и уничтожать нацистов на Украине». «Это наши снаряды долетят до вас. А ваши останутся дома. И вы погибнете из-за своих снарядов и ракет, если они у вас есть», – сказал он.
Напомним, в ноябре Росфинмониторинг внес в перечень террористических украинскую организацию «СИЧ С-14». Ее название отсылает к популярному среди правых экстремистов лозунгу американского нациста Дэвида Лейна из 14 слов. В 2017 году «С14» включили в список международных террористических организаций по версии Terrorism Research & Analysis Consortium TRAC.
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Во Франции ответили на угрозы Украины бойкотировать Олимпиаду в Париже
Лидер движения «Патриоты» Филиппо: Мировой спорт переживет бойкот Украины ОИ в Париже
Возглавляющий французское движение «Патриоты» Флориан Филиппо ответил на заявления Украины, пригрозившей бойкотом Олимпийских игр 2024 года в случае участия в них спортсменов из России.
По его словам, мировой спорт переживет, если Украина будет бойкотировать Олимпиаду в Париже в случае допуска российских спортсменов, передает «Чемпионат».
Президент МОК Томас Бах сказал, что россияне могли бы участвовать в ОИ в нейтральном статусе.
Напомним, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Верховной рады Жан Беленюк сообщил, что в феврале Генассамблея НОК Украины обсудит возможность бойкота Олимпийских игр, которые должны пройти в Париже в 2024 году.
Глава минобороны Украины признал тяжелую военную ситуацию на востоке
Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил в интервью канадскому телеканалу CBC, что военная ситуация на востоке тяжелая.
В интервью Резников сослался на украинских генералов, он отметил, что военная ситуация «сложная, но находится под контролем», передает РИА «Новости».
Глава ведомства также отметил, что на получение обещанных Западом танков и обучение их использованию уйдет некоторое время.
Напомним, после нескольких недель колебаний Германия согласилась передать Украине свои танки Leopard 2, а также не препятствовать их поставкам со стороны других государств.
Газета ВЗГЛЯД писала, что западные танки несут ядерную угрозу Украине.
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В США предрекли Украине печальное будущее из-за сговора в НАТО
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Запад намеренно растягивает поставки техники НАТО Украине, чтобы создать видимость поддержки Киева, при этом страны осознают неизбежность поражения ВСУ, заявил отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он подчеркнул, что некоторые страны НАТО открыто говорят о невмешательстве в украинский конфликт, при этом другие страны участвуют на фарсовом уровне, то есть предоставляют оборудование, которое не будет работать. При этом, подчеркнул Риттер, никто из них не верит, что Украина может выиграть в конфликте, сообщает РИА «Новости».
По словам военного, такой вывод можно сделать из того, что Запад не предоставляет вооружения в том объеме, который якобы необходим для победы ВСУ.
«Кроме того, поставки будут осуществлять постепенно в соответствии с определенным графиком, который говорит о том, что обещанное вооружение никогда не будет передано в полном объеме, военные не получат должной подготовки для их использования, а также не стоит забывать и про логистические проблемы. Все это гарантирует поражение Украины», – считает полковник.
Напомним, после нескольких недель колебаний Германия согласилась передать Украине свои танки Leopard 2, а также не препятствовать их поставкам со стороны других государств.
Газета ВЗГЛЯД писала, что западные танки несут ядерную угрозу Украине.
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В Госдуме заявили о прямом участии США в боевых действиях на Украине
Володин назвал поставки оружия на Украину свидетельством участия США в боевых действиях
Поставки тяжелых вооружений киевскому режиму свидетельствуют о прямом участии США в боевых действиях на Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин в своем Telegram-канале написал, что сегодня Украина – полигон Вашингтона и НАТО для испытания своего оружия и обкатки новых способов ведения войны. «С потерями они не считаются: украинцы используются как расходный материал. Там находятся американские инструкторы, наемники. Для спасения киевского режима начали поставлять тяжелые вооружения», – указал он.
«Все это говорит о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию», – подчеркнул Володин.
В среду США подтвердили готовность передать Украине танки M1 Abrams.
Ранее президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью до 2,5 млрд долларов.
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В США план Зеленского по захвату Крыма назвали безумием
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План президента Украины Владимира Зеленского по захвату Крыма невыполним, но может спровоцировать Третью мировую войну, написал старший редактор журнала American Conservative Род Дрехер.
Он подчеркнул, что «Россия никогда не отпустит ни Крым, ни Донбасс. Безумие для Киева – думать, что он сможет их вернуть», передает РИА «Новости».
Кроме того, именно Соединенные Штаты нарушили красные линии, объявив о намерении принять Украину в НАТО в 2008 году, напомнил обозреватель.
По словам журналиста, киевский режим страдает от нехватки солдат, поэтому нельзя исключать, что Вашингтон решится на отправку американского контингента для помощи ВСУ. При этом автор полагает, что результатом такого решения станет официальное объявление войны России.
Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина в ускоренном режиме ведет переговоры с западными коллегами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет для ударов по Крыму.
Напомним, Пентагон заявил о праве Украины «провести операцию» в Крыму. При этом координатор по страткоммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Киев сам решит, по каким частям Украины, к числу которых США относят и Крым, ВСУ будут наносить удары.
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Российские войска на пяти направлениях уничтожили 350 украинских военных
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За последние сутки на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком, Южно-Донецком и Запорожском направлениях ликвидировано 350 военнослужащих ВСУ, сообщило Минобороны России.
На Купянском направлении штурмовой, армейской авиацией и артиллерией «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение живой силе и технике 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Табаевка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики, говорится в Telegram-канале Минобороны России.
В районах населенных пунктов Лиман Первый, Ольшана и Крахмальное Харьковской области пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, бронетранспортер и самоходная гаубица «Акация».
На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» нанесено поражение скоплениям живой силы 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 27-ой бригады национальной гвардии в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Ямполовка, Торское и Серебрянка Донецкой Народной Республики.
Потери противника на данном направлении за сутки составили до 110-ти украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, самоходное орудие «Нона С» и боевая машина РСЗО «Град».
На Донецком направлении потери противника на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевых бронированных машины, 14 автомобилей, две самоходных гаубицы «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30 и две установки РСЗО «Ольха» и «Смерч».
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой Народной Республики уничтожены два склада артиллерийских боеприпасов 68-й егерской и 72-ой механизированной бригад ВСУ. Потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили до 100 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля и две самоходные гаубицы «Акация».
Ранее сообщалось, что на Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий подразделениями «Южной» группировки войск заняты более выгодные рубежи и позиции.
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Украинцев разозлил пост Стивена Кинга в поддержку Киева
В Twitter пользователи раскритиковали писателя Стивена Кинга, им показалось, что он пренебрежительно относится к украинцам, так как неправильно использовал артикль перед названием страны.
В своем посте в поддержку Киева Кинг написал the Ukraine, что противоречит официальному названию страны на английском языке, которое отстаивает Киев, сообщает РИА «Новости».
«Обращение the Ukraine унизительно для нации», – написал пользователь Павел в комментариях.
«Спасибо, конечно, но правильно писать Ukraine, а не the Ukraine», – также ответила Татьяна.
«Только это Ukraine (страна), а не the Ukraine (регион). Мы не говорим the England или the Finland – the относится к региону или нескольким регионам, объединенным вместе, например the Untied Kingdom», – добавила Анна.
Название Украины на протяжении многих десятков лет периодически употреблялось с определенным артиклем. Есть теория, что артикль попал в название Украины из прежнего названия УССР – республики в составе СССР, в сложном названии которой артикль должен присутствовать (The Ukrainian Soviet Socialist Republic).
Аргентина заявила о нежелании Латинской Америки снабжать Украину оружием
Президент Аргентины Фернандес заверил в отсутствии у Латинской Америки планов снабжать Украину оружием
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Аргентина и страны Латинской Америки не собираются отправлять на Украину оружие, заявил аргентинский президент Альберто Фернандес.
Фернандес на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем сообщил, что страны региона «не рассматривают» возможность отправки оружия в какую-либо зону конфликта, включая Украину, передает РИА «Новости».
При этом Фернандес осудил специальную военную операцию России на Украине. Однако он заявил, что не будет оценивать действия Европы: «Я не могу излагать свою точку зрения на то, какие решения принимают государства». По словам Фернандеса, он «поделился» с канцлером Германии мыслями о путях урегулирования ситуации на Украине. «Я и канцлер больше всего хотим восстановления мира, как можно скорее, и в этом наши мнения совпадают», – приводит его слова ТАСС.
Во вторник президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что США уговаривали Колумбию передать Украине вооружения российского и советского производства, но его страна отказалась. Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался удовлетворить запрос Германии о поставке боекомплектов для танков на Украине, чтобы «не провоцировать россиян».
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СМИ: Более 40% территории Украины заминировано
Sky News: Более 40% всей территории Украины заминировано в результате боевых действий
Свыше 40% всей территории Украины заминировано в результате боевых действий, сообщил британский телеканал Sky News со ссылкой на подсчеты экспертов.
Как заявила представитель неправительственной организации Mines Advisory Group Катерина Темплтон, Украина является самой заминированной страной в мире, а степень заминированности различными типами боеприпасов даже невозможно сравнить с Афганистаном и Сирией, передает ТАСС.
Согласно данным Mines Advisory Group, с 24 февраля 2022 года по 10 января на Украине от мин пострадали по меньшей мере 611 человек. В организации подчеркнули, что на разминирование украинской территории потребуются годы.
Ранее губернатор региона Виталий Коваль заявил, что весь пограничный периметр заминирован в граничащей с Белоруссией Ровненской области Украины.
Помощь Украине привела войска Германии в плачевное состояние
Economist объяснил плачевное состояние войск Германии помощью Украине
Вооруженные силы Германии оказались в «более плачевном состоянии, чем когда-либо» из-за помощи Украине, заявили британские СМИ.
Так, оружия и снарядов у немецких войск осталось на несколько дней, хотя в соответствии со стандартами НАТО рекомендуется иметь запас на месяц, передает РИА «Новости» со ссылкой на Economist.
Кроме того, журнал указывает, что немецкие военные используют радиотехническое оборудование, которому «уже более 40 лет». При этом, как отмечает Economist, оборудование является «аналоговым, то есть его сигналы легко перехватить». Также указывается, что из 350 БМП Puma лишь 150 остаются «в рабочем состоянии». Economist отметил, что год назад говорилось о намерении провести в Германии реформы, но они так и не начались.
Напомним, после нескольких недель колебаний Германия согласилась передать Украине свои танки Leopard 2, а также не препятствовать их поставкам со стороны других государств.
Американские СМИ назвали выгоду США от поддержки Украины
Newsweek: США поддерживают Киев из-за больших запасов титана на Украине
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США продолжают поддерживать киевский режим из-за крупных запасов титана на Украине, сообщили СМИ.
Newsweek пишет, что сейчас в США и союзных странах предпринимаются усилия по выявлению, исследованию и использованию огромных ресурсов Украины в виде металла, имеющего решающее значение для разработки самых передовых военных технологий, которые сформируют основу будущего сдерживания России и Китая, передает РИА «Новости».
Отмечается, что Министерство внутренних дел США рассматривает титан как один из 35 полезных ископаемых, жизненно важных для экономической и национальной безопасности страны. При этом более 90 процентов титановой руды Соединенные Штаты импортируют.
«Поскольку на Западе все чаще ведутся споры о том, почему в наших интересах продолжать поддерживать Украину, я думаю, что это один из аргументов, который вы начнете слышать чаще всего», – сообщил источник.
Ранее президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью до 2,5 млрд долларов.
Напомним, что российские разработчики создали технологию переработки руд для получения диоксида титана, она должна заменить применяющиеся в российской промышленности зарубежные технологии.
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Politico узнала о тайной кампании в Пентагоне в поддержку передачи F-16 Киеву
Politico сообщила о попытках военных представителей «незаметно склонить» Пентагон к поддержке поставок F-16 Киеву
Группа военных представителей «незаметно склоняет» Пентагон к одобрению отправки истребителей F-16 на Украину, сообщают СМИ.
Решение пока не принято. Ожидается, что на принятие решения могут уйти недели. Речь идет либо об отправке собственных воздушных судов американской армии, либо об их реэкспорте из третьих стран. Киев должен заявить о том, что данный тип вооружений является для украинских властей наивысшим приоритетом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
Издание пишет, что идея передачи Киеву F-16 набирает все большую поддержку внутри Пентагона. Высокопоставленный представитель Пентагона заявил: «Я не думаю, что мы встречаем сопротивление», – передает ТАСС.
Напомним, на Западе заговорили о передаче Украине истребителей F-15 и F-16, причем конкретные договоренности возможны в течение нескольких недель.
Суд на Украине отказал в конфискации комбината российского бизнесмена Шелкова
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины отказал в конфискации принадлежащего российскому бизнесмену Михаилу Шелкову Демуринского горно-обогатительного комбината, пишет украинское издание «Страна.ua».
Комбинат производит ильменитовый концентрат, необходимый для получения титана и титановых сплавов, сообщает РИА «Новости».
Одновременно с этим были арестованы принадлежащие Шелкову квартиры, счета и даже трактор.
Санкции в отношении Шелкова были введены указом президента Украины Владимира Зеленского в июне 2021 года.
Ранее ВАКС конфисковал все имущество экс-президента страны Виктора Януковича, включая пушку XIX века.
Конгрессу США предложили установить бюст Зеленского в Капитолии
Американский конгрессмен Уилсон представил проект резолюции об установке бюста Зеленского в Капитолии
На рассмотрение Палаты представителей Конгресса США конгрессменом Джо Уилсоном вынесен проект резолюции об установке в здании Капитолия бюста украинского президента Владимира Зеленского.
Конгрессмен-республиканец из Южной Каролины выступил за то, чтобы совет по изящным искусствам приобрел бюст Зеленского, который, по мнению законодателя, следует установить для «демонстрации в подходящей для этого постоянной локации в крыле Палаты представителей». Сейчас документ находится на рассмотрении в профильном комитете по управлению палатой, передает РИА «Новости».
Напомним, в декабре Зеленский посетил Вашингтон и выступил в Конгрессе США. Одним из самых запомнившихся эпизодов стал тот, в котором покидавшая пост спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, принимая от Зеленского украинский флаг, поцеловала ему руки.
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