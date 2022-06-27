ПВО Украины разрушают Киев «дружественным огнем»

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27 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 20:55  |  vz.ru
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Российский газ заставил Латвию нарушить обещания

Латвия снова нуждается в российском газе TOMS KALNINS/EPA/ТАСС
«Мы больше не собираемся покупать» российский газ, заявляли руководители Латвии еще недавно. И вдруг внезапно выяснилось, что эти закупки начались вновь. Почему эта прибалтийская страна оказалась вынуждена отречься от своих громогласных обещаний, предать свои политические идеалы – и снова «финансировать российскую спецоперацию» на Украине? Подробности...
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Польша нашла новый повод для «цивилизационной» обиды на Россию

На мемориальном комплексе в Катыни сняли польский флаг из-за антироссийской политики Варшавы vk.com/borisov_sml
С памятника в Катыни снят польский флаг – руководство комплекса приняло такое решение из-за враждебных действий Варшавы. В МИД Польши выразили протест, связали произошедшее со спецоперацией на Украине и даже обвинили Россию в нецивилизованности. В Москве в ответ призвали снести вообще все польские памятники. К чему приведет война с историческими символами между Россией и Польшей? Подробности...
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Какие технологии получит Россия от трофейных французских «Цезарей»

Натовские вооружения начали попадать в руки российских специалистов в качестве трофеев Cover Images/Keystone Press
Agency/Global Look Press
Захваченные в боях с ВСУ французские САУ «Цезарь», вполне вероятно, были отправлены на российский «Уралвагонзавод» для изучения. Это признали в самой Франции и подтвердили уральские оружейники. Благодаря массированной и разнообразной помощи Украине на поле боя может оказаться достаточно натовской тяжелой артиллерии. Если эти системы также станут трофеями, что полезного оттуда могут извлечь наши специалисты? Подробности...
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Новый президент Колумбии выгоден и Москве, и Вашингтону

Густаво Петро празднует победу на президентских выборах Mauricio Duenas Castaneda/EPA/ТАСС
Впервые за всю историю Колумбии руководителем этой страны становится человек, воевавший против Соединенных Штатов Америки. Объединенный кандидат от левых сил Густаво Петро признан победителем президентских выборов – и это стало новым примером того, как в Латинской Америке приходят к власти противники США. Однако почему Вашингтон на редкость спокоен в такой ситуации? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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У России есть шанс исправить историческую судьбу Одессы

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Фактически решение одесских властей – это манифест об отказе от Одессы. Они как бы заявляют: нам не нужен живой и подлинный город, нам нужны только территория и ее население, лишенное собственной культуры и исторической памяти. Подробности...
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Немецкие «Зеленые» – тоталитарная секта

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Все политические лозунги про «зеленую энергетику», «защиту климата» и весь тот навоз, которым кормили с лопаты публику, разводились только ради манипуляции электоратом и служили не более чем инструментом захвата власти в Германии. Подробности...
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Ненависть к России лишает уехавших разума

Владислав Шурыгин
Владислав Шурыгин, военный эксперт, член "Изборского клуба"
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Сотни поклонников пришли проститься с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище Москвы прощаются с бывшим солистом группы «Ласковый май» Юрием Шатуновым. Сотни поклонников, близких и знакомых артиста выстроились в длинную очередь к траурному залу, пришедшие хором пели песни любимого певца. Шатунова кремируют и похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 28 июня
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В Петербурге состоялось одно из самых красочных шоу в мире – юбилейный, 30-й праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади и акватории Невы выступили тысячи артистов. Главным зрелищем стали салют и проход брига «Россия» под алыми парусами
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Под Рязанью после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой в Дягилево. В результате аварии четыре человека погибли, еще пятеро ранены
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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    ПВО Украины разрушают Киев «дружественным огнем»

    На жилой дом в Киеве упала ракета украинской С-300
    		   27 июня 2022, 20:55
    Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency.Global Look Press
    Текст: Алена Задорожная,
    Рафаэль Фахрутдинов,
    Дарья Волкова

    Украинские военные разрушили жилой дом в центре Киева собственными ракетами. Как сообщило Минобороны России, при отражении атаки России по военному заводу, одна система ПВО Украины сбила ракеты другой системы. В результате одна из них упала на жилой дом и взорвалась. Все российские ракеты попали в цель. Почему тактика защиты военных объектов приводит к таким ошибкам подразделений ПВО ВСУ?

    В воскресенье мэр Виталий Кличко сообщил о попадании ракеты в один из домов на Лукьяновке – это известная историческая местность, расположенная близко к центру города в Шевченском районе Киева. В результате разрушений большинство местных жителей были эвакуированы.   

    Также украинские СМИ сообщили о гибели одного мужчины и тяжелых ранениях его жены – гражданки России Тамары Зайцевой (имя и фамилия изменены – прим. газеты ВЗГЛЯД). Более того, фотографии паспорта россиянки, которые широко разошлись по социальным сетям, стали основанием для обвинений в адрес Москвы: «Россия бьет ракетами по своим же гражданам на Украине».

    Однако еще накануне стало понятно, что многоэтажный дом был разрушен не из-за попадания российской ракеты, а в результате некорректной работы украинских систем ПВО. «Именно за этим домом находится оборонный завод «Артем», на котором производят авиационные управляемые ракеты класса «воздух – воздух» и снаряды для артиллерии. На фото видно, что прилетело по цехам завода», – пишет Telegram-канал «Война с фейками».

    Уже в понедельник эти соображения подтвердились в ходе брифинга официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова. Он заявил, что ВСУ по ошибке сбили «Буками» две собственные зенитные ракеты С-300. Одна из них, предположительно, упала на жилой дом.

    «26 июня Воздушно-космическими силами России нанесен удар четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации «Артем» в Шевченковском районе города Киева. На данном предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня», – говорится в сообщении Минобороны.

    «Киевским режимом предпринимались попытки перехвата российских высокоточных ракет зенитными средствами, размещенными в городе. Украинскими расчетами зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук М1» было применено более 10 зенитных ракет. Из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств, две зенитные ракеты С-300 были сбиты в воздухе украинскими «Буками». Предположительно, одна из сбитых зенитных ракет упала на жилой дом», – подытожили в Минобороны.

    Вместе с тем, это не первый случай, когда из-за работы украинских ПВО ракеты или обломки ракет попадают в жилые дома Киева. В конце февраля СМИ сообщали о том, что якобы российские военные нанесли удар по многоэтажному дому на проспекте Лобановского. В Минобороны России обратили внимание на характер повреждений здания, который свидетельствует о попадании в него зенитной ракеты и тем самым опровергли причастность ВС РФ к данному инциденту.

    Схожие случаи также фиксировались в районах Дарницы и Куреневки. Кроме того, в марте и апреле ракетные удары также наносились по все тому же заводу «Артем», в результате чего Минобороны сообщало об уничтожении высокоточным оружием большой дальности некоторых производственных корпусов предприятия. То есть эта цель хорошо известна российским военным, равно как и объекты, находящиеся вокруг нее.

    «Что касается действий украинских систем ПВО, то отсутствие сопряжения, о котором заявили в Минобороны РФ, – это огромная проблема и риск прежде всего для самих киевлян. Это все равно, что пытаться подключить аналоговый телевизор к цифровому вещанию. Без специальной приставки сделать этого не получится», – сказал в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов.

    «С-300 бывают нескольких модификаций. И если одни предназначены для защиты войск, то другие – для защиты стационарных объектов. Между ними нет прямой совместимости, они не могут стыковаться в автоматическом режиме. Это можно сделать только в ручном режиме. А если сделать неправильно – тогда возможны серьезные ошибки, которые приводят к неправильному захвату и обстрелу целей», – уточнил эксперт. 

    Помимо этого, ВСУ давно сконцентрировали силы ПВО не по периметру Киева, чтобы защищать гражданскую инфраструктуру, а внутри районов города с целью защиты конкретных военных объектов, заводов и предприятий. «Проблема в том, что они находятся именно в жилой зоне. И в случае с «Буками» ракета сначала выстреливается в определенный квадрат, а уже потом включается полуактивная головка самонаведения. И до момента активации головки ракета не управляется, поэтому она легко может попасть в жилой дом», – рассуждает собеседник. Стоит отметить, что ситуация, когда войкса ведут ошибочный обстрел по своим, в военной среде называется «дружественным огнем». Одной из его причин является ошибка прицеливания. 

    Цель ВСУ «в данном случае очевидна», уверяет эксперт. «Официальный Киев, как это ни парадоксально, использует киевлян в качестве живого щита. Украинское руководство делает это специально, чтобы при поражении гражданской инфраструктуры обвинить в разрушениях Россию. Это же касается истории с россиянкой, которая стала жертвой непрофессиональных действий украинских военных», – пояснил он. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты также полагают, что

    военнослужащие Украины не в полной мере понимают ключевые принципы работы систем ПВО.

    «Так, оперативный дежурный полка, дивизии или корпуса ПВО, имеющий право давать приказ о стрельбе в отсутствие командира бригады, при выходе на боевое дежурство принимает рабочую карту. На ней обозначены точки в границах ответственности данного соединения, поражения которых нельзя допустить», – поясняет бывший начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС России Сергей Хатылев.

    «Эти данные непременно должны учитываться при стрельбе боевыми ракетами. А в войсках ПВО ВСУ такой задачи не ставится – они стреляют куда попало. Им безразлично, что находится на земле – спецобъект или гражданский квартал», – отмечает Хатылев. Кроме того, по его словам, «при боевой стрельбе все соседние с данным соединением полки и части должны общаться между собой через оперативную службу».

    «Таким образом все понимают, о какой цели идет речь. Также эти данные передаются на вышестоящий командный пункт. Именно так работает единая система оповещения. С ее помощью можно принять меры о минимизации вероятности попадания обломков ракеты на жилые районы или заранее оповестить население о возможной угрозе. У ВСУ ничего этого уже нет», – посетовал собеседник.

    «Также ВСУ давно используют неадекватную тактику защиты военных объектов, находящихся среди гражданской инфраструктуры. В связи с чем возникает вопрос: что ВС России могли бы этому противопоставить?», – задается вопросом эксперт.

    «Здесь, помимо точечных ударов по силам ПВО противника, необходима диверсионная работа, благодаря которой украинские системы ПВО можно вывести из строя. Также важна очень тонкая работа разведки, с помощью которой мы могли бы отслеживать перемещение техники противника, нейтрализовав ее подальше от жилых домов. К сожалению, осуществить подобные операции без потерь едва ли возможно, но решение таких задач нам вполне по силам», – резюмировал Хатылев.

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