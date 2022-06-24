«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать?

В пятницу военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области из-за неисправности двигателя. Об этом сообщили в Минобороны. «В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт», – сообщили в ведомстве. Пострадавших членов экипажа доставили в больницы.

Позже в оперштабе Рязанской области сообщили, что при крушении самолета погибли четыре человека. Источник в экстренных службах уточнил, что самолет упал из-за внезапного воспламенения двигателя. Борт совершал полет по маршруту Белгород – Оренбург, в Дягилево останавливался на дозаправку.

«Пять человек с травмами различной степени тяжести находятся в лечебных учреждениях города Рязани. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние пострадавших стабильное. Информация будет уточняться», – добавили в опергруппе.

При этом летчики Ил-76 во время снижения отводили самолет от жилых районов, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Павел Малков. «Особые слова благодарности экипажу: пилоты до последнего отводили неисправную машину от жилых районов. Самолет удалось приземлить в поле, что позволило избежать разрушений и жертв среди мирного населения», – написал Малков в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, оперативные службы региона сработали оперативно, что позволило спасти выживших. Сейчас медики оказывают помощь пяти пострадавшим в результате падения, их состояние оценивается как стабильное, но тяжелое. По данным источника ТАСС в экстренных службах, один из пострадавших находится в реанимации. Эту информацию также подтвердил главный врач Рязанской ОКБ Андрей Карпунин.

«В настоящий момент в Областной клинической больнице в травмцентре первого уровня проходят лечение трое пострадавших. Состояние одного расценивается как крайне тяжелое. Пациент поступал с тяжелой сочетанной травмой. Проводится интенсивная терапия, искусственная вентиляция легких. Состояние двух пациентов расценивается как тяжелое. Пациентам проведен необходимый комплекс лечебно-диагностических мероприятий, продолжается интенсивная терапия, решается вопрос о переводе пациентов в военный госпиталь в Москву», – сказал он.

Ил-76, напомним, советский, позднее – российский турбореактивный транспортный самолет военной и гражданской авиации, а также один из основных транспортных самолетов Военно-воздушных сил СССР. Эксплуатантами Ил-76 в разное время выступали военно-воздушные силы и десятки транспортных авиакомпаний более чем 40 стран, а также Организация Объединенных Наций. Крупнейший эксплуатант самолетов этого типа – Минобороны РФ. Также Ил-76 – основной самолет военно-транспортной авиации ВКС России.

«Причина произошедшей авиакатастрофы очевидна и, в общем-то, это одна из тех авиакатастроф, где причина как раз налицо – это пожар двигателя. А вот первопричину, почему этот пожар произошел – будет устанавливать следствие. Возможно, была техническая неисправность», – рассказал газете ВЗГЛЯД главный редактор портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

«Есть информация о том, что экипаж якобы пытался посадить самолет на грунт. Но, честно говоря, посадить Ил-76 на грунт, да еще и если с небольшим грузом, практически невозможно. К сожалению, шансы на спасение были минимальными», – отметил собеседник.

«Вместе с тем, это могла быть не попытка посадки, а потеря управления. Судя по видео, пожар был очень интенсивным. От пожара могла быть повреждена несущая поверхность крыла, а дальше, соответственно, теряется и управление самолетом», – рассказал авиационный эксперт. «С другой стороны, можно допустить, что самолет был управляем. Но мы достоверно этого знать не можем, поэтому стоит дождаться результатов следствия», – заключил он.

«Ил-76 действительно способен продолжать полет и на трех двигателях. Но, вероятно, сейчас возгорание создало угрозу безопасности дальнейшего полета. Также очевидно, что средства пожаротушения, которыми оборудован каждый из четырех двигателей, попросту не сработали. К счастью, подобные ситуации с Ил-76 возникают не часто. В целом же, это надежная и проверенная годами машина», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

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В свою очередь летчик-инструктор, майор ВВС России Андрей Касноперов отмечает, что «даже один загоревшийся двигатель – критичная ситуация в воздухе». Аналогичная катастрофа произошла в августе прошлого года, когда после возгорания правого двигателя упал Ил-112В, летевший в Кубинку», – сказал Красноперов в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

«Бывают случаи, когда система пожаротушения отработала, но погасить пламя не удалось. Это занимает несколько минут даже в экстренных условиях, именно по этой причине ситуация успевает серьезно ухудшиться», – пояснил собеседник.

«На моей памяти у Ил-76 никогда не было проблем с двигателями и системами пожаротушения. Это вполне надежные самолеты. Однако, у них были проблемы с перегрузами, по крайней мере два таких случая в истории зафиксированы», – заверил Красноперов.

Красноперов также назвал летчиков героями, потому что им удалось отвести самолет от жилых домов. «Конечно, в случае возгорания одного из двигателей можно долететь на оставшихся трех. Но если пламя перекинулось на крыло и вышли из строя системы управления, то сделать это практически невозможно», – подчеркнул летчик.