Какие технологии получит Россия от трофейных французских «Цезарей»

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24 июня, пятница  |  Последнее обновление — 17:52  |  vz.ru
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Европа начала готовиться к самой суровой зиме

Германия загоняет Европу в энергетическую ловушку Zuma/ТАСС
Германия объявила второй уровень режима ЧС на фоне снижения поставок газа по «Северному потоку – 1». Уже 12 европейских стран получают меньше российского газа, чем раньше. Ирония в том, что разрешить опасную ситуацию способны только немецкие власти. Но вместо этого они обвиняют Газпром и заставляют собственную промышленность и население экономить энергию. Какими последствиями это грозит Европе? Подробности...
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Развал США обещают начать с Техаса

Каждый пятый солдат армии США – техасец REUTERS/Richard Rodriguez
Республиканцы, как правящая в Техасе партия, призвали провести в 2023 году референдум об отделении штата от США. То, что процесс развала США запущен техасцами именно сейчас, довольно неожиданно, несмотря на все антирекорды экономики при Байдене. Каковы шансы на то, что некогда независимая Республика Техас станет американским аналогом ДНР?  Подробности...
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Полная денацификация Украины невозможна без помощи казаков

В добровольческие отряды принимают казаков с опытом, полученным в горячих точках Гавриил Григоров/ТАСС
В боях с группировкой ВСУ на Луганщине активно проявили себя российские добровольцы из казачьего отряда «Дон» – одного из четырех подразделений, участвующих в спецоперации. На счету казаков, в частности, разгром группы польских наемников. Сколько представителей воинского сословия сейчас находится на фронте, какие задачи перед ними стоят и что для казаков стало главным мотивом для участия в СВО? Подробности...
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Почему Евросоюз отрекся от планов блокады Калининграда

Сотни фур застряли на литовско-российской границе AP/TASS
Острый политический кризис, возникший между Россией и Евросоюзом из-за блокады Калининградской области, похоже, преодолен. По крайней мере, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявляет, что соответствующие санкционные директивы будут пересмотрены. Что заставило Европу пойти на попятную и какие выводы из этого должна сделать Россия? Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Чехия готовит новые антироссийские выходки

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Страной-председателем Евросоюза с 1 июля станет Чехия. Учитывая, что у власти в этой стране находятся фанатики-русофобы, полностью провалившие экономическую политику, ожидания от этого события самые мрачные. Подробности...

Русское золото как звено новой системы международных расчетов

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Война за контроль над новой системой мировых финансовых расчетов уже ведется. И западные санкции против золота как универсальной меры стоимости и одной из весомых составляющих корзины валют играют немалую роль. Подробности...

Запад искусственно создает угрозу голода

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
В чем смысл массового голода для Запада? Всё то же самое: контроль, подавление, подчинение, политика, власть. Запад хочет, чтобы обладание продовольствием стало привилегией, доступной только избранным. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Подарок Макрона для русской армии

Болгары сменили власть из-за России

«Страшная месть» Украины для Грузии

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Под Рязанью упал Ил-76 с горящим двигателем

Под Рязанью после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой в Дягилево. В результате аварии четыре человека погибли, еще пятеро ранены
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Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов

Популярный певец Юрий Шатунов, знаменитый по работе в группе «Ласковый май», скончался на 49-м году жизни. Широкую известность ему принесли хиты «Белые розы», «Лето», «Седая ночь». Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. У Шатунова остались жена и двое детей
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Жара в Европе привела к сильным лесным пожарам

Аномально жаркая погода в Европе вызвала сильнейшие пожары в Испании. В северо-западной части испанского региона Сьерра-де-ла-Кулебра уже уничтожено почти 9 тыс. га леса. Около 200 человек были вынуждены покинуть свои дома. Огонь бушует в центральной части Испании и на севере-востоке в провинции Наварра
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
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Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
  • Донбасс

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  • Донбасс, юго-восток и центральную Украину

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    Какие технологии получит Россия от трофейных французских «Цезарей»

    Натовские вооружения начали попадать в руки российских специалистов в качестве трофеев
    		   24 июня 2022, 16:45
    Фото: Cover Images/Keystone Press
    Agency/Global Look Press
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Артур Приймак

    Захваченные в боях с ВСУ французские САУ «Цезарь», вполне вероятно, были отправлены на российский «Уралвагонзавод» для изучения. Это признали в самой Франции и подтвердили уральские оружейники. Благодаря массированной и разнообразной помощи Украине на поле боя может оказаться достаточно натовской тяжелой артиллерии. Если эти системы также станут трофеями, что полезного оттуда могут извлечь наши специалисты?

    Российский концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ), который производит в том числе танки «Армата» и самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-С», иронически поблагодарил французского президента Эммануэля Макрона за переданные Украине самоходки CAESAR.

    Соответствующую запись концерн оставил в комментариях в Telegram-канале французского политика Режиса де Кастельно. В своем посте он посетовал, что поставленные его страной орудия были захвачены российскими военными в хорошем состоянии и отправлены на УВЗ для изучения. Оказывается, французские налоги финансируют российские исследования в области военной промышленности, делая российские Вооруженные силы еще сильнее, возмутился де Кастельно.

    «Добрый день, господин Режис, – написал сотрудник «Уралвагонзавода». – Просим вас передать слова благодарности президенту Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе. Не то, что наша «Мста-С». Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще – разберем».

    Где именно и при каких обстоятельствах могли быть захвачены французские самоходные артиллерийские установки, Кастельно не уточнил. Однако известно, что эти САУ находились в том числе в распоряжении солдат 55-й артиллерийской бригады ВСУ.

    В общей сложности Париж обещался передать Киеву 18 таких систем, то есть четверть своего запаса САУ. Первая обещанная партия составляла 12 единиц. Другие аналогичные системы, такие как американские гаубицы М777, которые также получила Украина, необходимо буксировать.

    Самоходные установки CAESAR (что расшифровывается как Camion équipé d'un système d'artillerie – грузовик, оборудованный артиллерийской системой, но также можно прочитать, как «Цезарь») производятся французской компанией Nexter, которая входит в немецко-французский оборонный концерн KNDS. «Цезарь» представляет собой 155-мм гаубицу, установленную на шасси шестиколесного грузовика. Орудие находится на вооружении французской армии с 2007 года и высоко ценится экспертами за свою точность. Установка предназначена для уничтожения артиллерийских батарей, укреплений и другой техники противника. Дальность стрельбы составляет от 4,5 до 42 км. Скорострельность – шесть выстрелов в минуту. В боезапас входит 18 снарядов.

    Полковник Сергей Хатылев, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС России, полагает: если инженеры «Уралвагонзавода» или другие наши специалисты разберут CAESAR до винтика, то их могут заинтересовать только отдельные части и узлы, их технологическое исполнение. «Какие-то узлы и системы «Цезаря» можно апробировать для наших вооружений. Например, с целью упрощения создания сложных конструкций, – сказал Хатылев газете ВЗГЛЯД. – Возможно, в «Цезарях» есть технические решения, которые мы исполняем по-другому, это тоже интересно. Например, западные системы определения координат цели имеют несколько другие решения».

    «Электронная система наведения и управления «Цезаря» позволяет управлять гаубицей через сенсорный дисплей в кабине. Такой же дисплей есть около казенной части орудия. Когда машина заняла боевое положение, с этих двух рабочих мест можно вводить соответствующие координаты цели»,

    – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Исследование электронной начинки «Цезаря» может позволить изучить сетевую систему связи всего блока НАТО, полагает собеседник. «Информация о цели идет по закрытым шифрованным каналам. Экипаж машины получает данные, вводит их в компьютер, после чего орудие наводится точно на цель, а расчету остается только произвести выстрел. И все это делается с высоким рабочим уровнем автоматизации и технологии», – объяснил Кнутов.

    Эксперт указал, что в России есть прямые аналоги «Цезаря» – очень похожие технологии используются в САУ «Коалиция-СВ», которые производятся с 2013 года на заводе «Уралтрансмаш». Правда, о применении «Коалиции-СВ» на Украине не сообщалось, тем более что данные установки только недавно и в небольшом количестве поступили на вооружение российской армии. Тем не менее для разработчиков всегда важно посмотреть продукцию конкурентов и то, как они решили определенные технологические задачи, отметил Кнутов.

    «Кроме того, данная машина представляет интерес с точки зрения безопасности, поскольку защищена противоосколочной броней, – указал эксперт. – Также нужно обратить внимание на особый упор на задней стенке кабины, который позволяет быстро занять боевое положение и открывать стрельбу».

    Основное же внимание наших разработчиков должно быть приковано к снарядам, особенно – к их метательной части, отметил Кнутов. «У CAESAR новое поколение боеприпасов, когда фактически в автоматическом режиме можно формировать размер заряда для того, чтобы задать ту или иную дальность. Такая же технология применяется в немецкой САУ Panzerhaubitze», – объяснил специалист.

    Кроме того, добавил эксперт, для служб, которые занимаются разработкой систем радиоэлектронной борьбы, полезно посмотреть, что представляют собой закрытые каналы обмена информацией, чтобы создать соответствующую систему радиоэлектронных помех.

    Как в свою очередь отмечает Хатылев, французская самоходка «не является суперновым оружием», равно как и другие поставляемые Украине тяжелые вооружения стран НАТО. «Ни в «Цезаре», ни в британско-американской гаубице М777, ни в немецкой САУ Panzerhaubitze я не вижу ничего, что мы могли бы скопировать, – полагает эксперт. – У России достаточно своих артиллерийских систем высокого качества меньшей, средней и большой дальности, разных видов назначения. Они обладают всеми необходимыми и современными характеристиками».

    Впрочем, добавил Кнутов,

    для российского ОПК было бы полезно изучить новую немецкую САУ на базе танка Leopard.

    «Она имеет хромированный ствол, в отличие от кованых российских, и способна вести стрельбу в режиме шквального огня. Представляет интерес и ее системы наведения и получения информации о цели», – продолжил собеседник.

    Мнения экспертов о том, будет ли интересен нашим специалистам такой трофей, как американские ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые уже начала получать Украина, – разошлись. По мнению Хатылева, HIMARS тоже не расскажут нашим оружейникам ничего принципиально нового. По словам эксперта, американцы выступали в роли догоняющих и модернизировали свои комплексы в ответ на российские разработки.

    «РСЗО HIMARS разрабатывалась в 1970–1980-х годах для борьбы против танковых армий СССР и стран Варшавского договора. Эти армии были сильнее задействованных в Европе контингентов НАТО. В 1975 году мы разработали тактический ракетный комплекс «Точка-У», а в конце 1980-х начали разрабатывать оперативно-тактические ракетные комплексы, сейчас известные как семейство «Искандеров». В Штатах в ответ на это принялись за модернизацию HIMARS», – рассказал Хатылев.

    HIMARS – интересная система, со своей стороны отметил Кнутов. «В ней используются две кассеты из шести ракет семейства ATACMS тактической дальности – каждая способна поражать цели на расстоянии до 300 км в экспортном варианте и до 500 км – в варианте для армии США. Возможно, Штаты поставят Украине снаряды GMLRS М30 с дальностью 70 км. В любом случае у каждого снаряда для HIMARS есть возможность наведения по системе GPS, поэтому каждая ракета будет попадать точно в цель», – рассказал аналитик.

    «Все военные новинки, которые сейчас есть на Украине, для нас имеют важное военно-стратегическое значение – они позволяют понять тенденции развития того или иного вида вооружения в НАТО. К тому же, возможно, изучая их, мы бы поняли, что наши решения в каком-то вооружении более технологичные и эффективные», – резюмировал Кнутов.

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