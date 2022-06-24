Какие технологии получит Россия от трофейных французских «Цезарей»

Захваченные в боях с ВСУ французские САУ «Цезарь», вполне вероятно, были отправлены на российский «Уралвагонзавод» для изучения. Это признали в самой Франции и подтвердили уральские оружейники. Благодаря массированной и разнообразной помощи Украине на поле боя может оказаться достаточно натовской тяжелой артиллерии. Если эти системы также станут трофеями, что полезного оттуда могут извлечь наши специалисты?

Российский концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ), который производит в том числе танки «Армата» и самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-С», иронически поблагодарил французского президента Эммануэля Макрона за переданные Украине самоходки CAESAR.

Соответствующую запись концерн оставил в комментариях в Telegram-канале французского политика Режиса де Кастельно. В своем посте он посетовал, что поставленные его страной орудия были захвачены российскими военными в хорошем состоянии и отправлены на УВЗ для изучения. Оказывается, французские налоги финансируют российские исследования в области военной промышленности, делая российские Вооруженные силы еще сильнее, возмутился де Кастельно.

«Добрый день, господин Режис, – написал сотрудник «Уралвагонзавода». – Просим вас передать слова благодарности президенту Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе. Не то, что наша «Мста-С». Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще – разберем».

Где именно и при каких обстоятельствах могли быть захвачены французские самоходные артиллерийские установки, Кастельно не уточнил. Однако известно, что эти САУ находились в том числе в распоряжении солдат 55-й артиллерийской бригады ВСУ.

В общей сложности Париж обещался передать Киеву 18 таких систем, то есть четверть своего запаса САУ. Первая обещанная партия составляла 12 единиц. Другие аналогичные системы, такие как американские гаубицы М777, которые также получила Украина, необходимо буксировать.

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Самоходные установки CAESAR (что расшифровывается как Camion équipé d'un système d'artillerie – грузовик, оборудованный артиллерийской системой, но также можно прочитать, как «Цезарь») производятся французской компанией Nexter, которая входит в немецко-французский оборонный концерн KNDS. «Цезарь» представляет собой 155-мм гаубицу, установленную на шасси шестиколесного грузовика. Орудие находится на вооружении французской армии с 2007 года и высоко ценится экспертами за свою точность. Установка предназначена для уничтожения артиллерийских батарей, укреплений и другой техники противника. Дальность стрельбы составляет от 4,5 до 42 км. Скорострельность – шесть выстрелов в минуту. В боезапас входит 18 снарядов.

Полковник Сергей Хатылев, бывший начальник зенитно-ракетных войск командования спецназначения ВВС России, полагает: если инженеры «Уралвагонзавода» или другие наши специалисты разберут CAESAR до винтика, то их могут заинтересовать только отдельные части и узлы, их технологическое исполнение. «Какие-то узлы и системы «Цезаря» можно апробировать для наших вооружений. Например, с целью упрощения создания сложных конструкций, – сказал Хатылев газете ВЗГЛЯД. – Возможно, в «Цезарях» есть технические решения, которые мы исполняем по-другому, это тоже интересно. Например, западные системы определения координат цели имеют несколько другие решения».

«Электронная система наведения и управления «Цезаря» позволяет управлять гаубицей через сенсорный дисплей в кабине. Такой же дисплей есть около казенной части орудия. Когда машина заняла боевое положение, с этих двух рабочих мест можно вводить соответствующие координаты цели»,

– отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

Исследование электронной начинки «Цезаря» может позволить изучить сетевую систему связи всего блока НАТО, полагает собеседник. «Информация о цели идет по закрытым шифрованным каналам. Экипаж машины получает данные, вводит их в компьютер, после чего орудие наводится точно на цель, а расчету остается только произвести выстрел. И все это делается с высоким рабочим уровнем автоматизации и технологии», – объяснил Кнутов.

Эксперт указал, что в России есть прямые аналоги «Цезаря» – очень похожие технологии используются в САУ «Коалиция-СВ», которые производятся с 2013 года на заводе «Уралтрансмаш». Правда, о применении «Коалиции-СВ» на Украине не сообщалось, тем более что данные установки только недавно и в небольшом количестве поступили на вооружение российской армии. Тем не менее для разработчиков всегда важно посмотреть продукцию конкурентов и то, как они решили определенные технологические задачи, отметил Кнутов.

«Кроме того, данная машина представляет интерес с точки зрения безопасности, поскольку защищена противоосколочной броней, – указал эксперт. – Также нужно обратить внимание на особый упор на задней стенке кабины, который позволяет быстро занять боевое положение и открывать стрельбу».

Основное же внимание наших разработчиков должно быть приковано к снарядам, особенно – к их метательной части, отметил Кнутов. «У CAESAR новое поколение боеприпасов, когда фактически в автоматическом режиме можно формировать размер заряда для того, чтобы задать ту или иную дальность. Такая же технология применяется в немецкой САУ Panzerhaubitze», – объяснил специалист.

Кроме того, добавил эксперт, для служб, которые занимаются разработкой систем радиоэлектронной борьбы, полезно посмотреть, что представляют собой закрытые каналы обмена информацией, чтобы создать соответствующую систему радиоэлектронных помех.

Как в свою очередь отмечает Хатылев, французская самоходка «не является суперновым оружием», равно как и другие поставляемые Украине тяжелые вооружения стран НАТО. «Ни в «Цезаре», ни в британско-американской гаубице М777, ни в немецкой САУ Panzerhaubitze я не вижу ничего, что мы могли бы скопировать, – полагает эксперт. – У России достаточно своих артиллерийских систем высокого качества меньшей, средней и большой дальности, разных видов назначения. Они обладают всеми необходимыми и современными характеристиками».

Впрочем, добавил Кнутов,

для российского ОПК было бы полезно изучить новую немецкую САУ на базе танка Leopard.

«Она имеет хромированный ствол, в отличие от кованых российских, и способна вести стрельбу в режиме шквального огня. Представляет интерес и ее системы наведения и получения информации о цели», – продолжил собеседник.

Мнения экспертов о том, будет ли интересен нашим специалистам такой трофей, как американские ракетные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которые уже начала получать Украина, – разошлись. По мнению Хатылева, HIMARS тоже не расскажут нашим оружейникам ничего принципиально нового. По словам эксперта, американцы выступали в роли догоняющих и модернизировали свои комплексы в ответ на российские разработки.

«РСЗО HIMARS разрабатывалась в 1970–1980-х годах для борьбы против танковых армий СССР и стран Варшавского договора. Эти армии были сильнее задействованных в Европе контингентов НАТО. В 1975 году мы разработали тактический ракетный комплекс «Точка-У», а в конце 1980-х начали разрабатывать оперативно-тактические ракетные комплексы, сейчас известные как семейство «Искандеров». В Штатах в ответ на это принялись за модернизацию HIMARS», – рассказал Хатылев.

HIMARS – интересная система, со своей стороны отметил Кнутов. «В ней используются две кассеты из шести ракет семейства ATACMS тактической дальности – каждая способна поражать цели на расстоянии до 300 км в экспортном варианте и до 500 км – в варианте для армии США. Возможно, Штаты поставят Украине снаряды GMLRS М30 с дальностью 70 км. В любом случае у каждого снаряда для HIMARS есть возможность наведения по системе GPS, поэтому каждая ракета будет попадать точно в цель», – рассказал аналитик.

«Все военные новинки, которые сейчас есть на Украине, для нас имеют важное военно-стратегическое значение – они позволяют понять тенденции развития того или иного вида вооружения в НАТО. К тому же, возможно, изучая их, мы бы поняли, что наши решения в каком-то вооружении более технологичные и эффективные», – резюмировал Кнутов.

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