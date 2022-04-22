Эксперт объяснил решение Макрона о поставках гаубиц Украине

Французское общество в большинстве своем сейчас настроено в пользу Украины и против России. Чтобы подыграть таким настроениям в самый канун президентских выборов, Макрон решил объявить, что отправляет Украине гаубицы. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров. Ранее лидер Франции Макрон сообщил о начале поставок Киеву французской артиллерии.

«Сознание рядовых французов формируют медиа, в которых сейчас буквально свирепствует русофобия. По телевидению постоянно транслируются сюжеты про «зверства в Буче» и тому подобное. Любая альтернативная точка зрения удалена из медийного пространства», – поясняет ведущий сотрудник Центра социальный проблем Европы Института РАН Сергей Федоров.

«На этом фоне перед воскресными выборами президента Макрону выгодно показать решительную позицию Франции по отношению к так называемой «российской агрессии». Так Макрону легче противопоставить себя фигуре своей соперницы Марин Ле Пен, на которую он пытается навесить ярлык «пропутинского кандидата», политика, который якобы находится на содержании Москвы», – сказал политолог. «Такое заявление больше подходило бы для риторики времен Холодной войны, но французского лидера это не смущает. Опросы показывают, что большинство французов уже отдают предпочтение ему», – считает Федоров.

Франция решила направить Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar, сообщил в пятницу президент Эммануэль Макрон. Он сделал это заявление за два дня до решающего, второго тура президентских выборов. Как пишет RT со ссылкой на Ouest-France, из вооруженных сил Франции для Украины будут изъяты 12 орудий, что заодно, вероятно, ускорит замену армейского парка на более современные САУ Caesar NG. Макрон признался, что стремится вооружать Украину, «не пересекая красную линию», которая состоит в том, «чтобы не оказаться стороной конфликта».

До сих пор, насколько известно, Париж не поставлял Киеву тяжелую бронетехнику. Он ограничивался передачей легкого вооружения – противотанковыми комплексами типа «Мilan» и «Javelin», а также переносными зенитно-ракетные комплексами «Мистраль».

САУ Caesar поступили на вооружение французской армии в 2008 году. Представляют из себя 155-мм гаубицу на ходу колесного шасси. Бронированная кабина защищена от пуль калибром до 7,62 мм и осколков снарядов. Колесую формулу САУ (по типу 6x6, то есть шесть ведущих колес) французские аналитики оценивают как оптимальный вариант для украинского рельефа с его частым бездорожьем. По мнению еженедельника «Звезда», российскими аналогами Caesar считаются межвидовой артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ» и самоходная гаубица «Мста-СМ».

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