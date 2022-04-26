Гаубицы Запада подставляют Киев под новые удары Москвы

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26 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 23:54  |  vz.ru
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Что китайцы сделают с АвтоВАЗом

Решается вопрос, кому достанется контроль над «АвтоВАЗом» Илья Питалев/РИА Новости
Доля французского Renault в АвтоВАЗе может быть продана, по неофициальной информации, китайскому автопроизводителю. Двадцать лет назад такое даже представить было невозможно. Тогда российские власти дали зеленый свет западным концернам, оставив китайский автопром за бортом российского рынка. Однако теперь ситуация кардинально изменилась. Подробности...
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Зачем Приднестровье втягивают в украинский конфликт

Совбез Приднестровья подтвердил три террористические атаки Пресс-центр МВД ПМР
На территории Приднестровья в течение суток произошло три теракта, за которыми, предположительно, стоят украинские спецслужбы. В республике введен «красный» уровень террористической опасности и отменен военный парад 9 мая. Почему Приднестровье стало объектом атак, к каким последствиям они могут привести и что это значит для России? Подробности...
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К отключению GPS Россия давно подготовилась

Отключение GPS над Россией не лишит жителей страны навигации Oriental Image/Reuters
Новым этапом антироссийских санкций может оказаться отключение жителей нашей страны от американской системы спутниковой навигации GPS. А ведь к ней подключен едва ли не каждый мобильный телефон, и все мы по сути пользуемся ее услугами. Насколько реальна эта угроза – и почему в таком случае США навредят гораздо больше себе самим? Подробности...
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Разгром Ле Пен изменит политику Макрона

Эммануэль Макрон переизбрался с результатом в 58,55% голосов Gonzalo Fuentes/REUTERS
Результаты второго тура президентских выборов во Франции оказались для Марин Ле Пен катастрофическими: она получила гораздо больше голосов, чем пять лет назад, но гораздо меньше, чем ей сулили. Кто обеспечил Эммануэлю Макрону столь легкую победу? И почему стоит ожидать того, что его политика теперь изменится, в том числе и в отношении России? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Россияне могут позволить себе расточительность

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Россия – едва ли не единственная страна в мире, которая многое может себе позволить. Практически всё! При этом России не нужно обделять, дурить, обманывать весь остальной мир. Мы живем в абсолютно самодостаточной стране. Подробности...
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История будет такой, какой мы ее сделаем

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Только за счет мобилизации убежденных людей, не высчитывающих собственную выгоду на фоне исторической драмы, а поступающих так, потому что не могут поступить иначе, можно добиться победы. Подробности...
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Выбрать путь любви, а не ненависти

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы можем принять прощение и простить тех, кто ненавидит нас. От этого мир не перестанет пузыриться яростью и местью. Он будет лежать во зле до самого возвращения Христа во славе. Но мы уже не будем частью этого. Подробности...
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Кто взрывает Приднестровье

«Донбасский котел» как новый Сталинград

Антироссийская цензура от киргизов

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Выборы во Франции привели к массовым протестам

Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Гаубицы Запада подставляют Киев под новые удары Москвы

    Запад наращивает поставки Украине дальнобойной артиллерии
    		   26 апреля 2022, 23:15
    Фото: United States Marine
    Текст: Андрей Резчиков,
    Михаил Мошкин

    Соединенные Штаты и их ближайшие союзники готовы исполнить просьбу Киева – поставить ему тяжелую артиллерию. На Украину отправляется уже не только советская техника из арсеналов Восточной Европы, а современные вооружения НАТО. Причем, альянс не скрывает, что разрешит ВСУ наносить этим оружием удары по России. В Москве пообещали «пропорциональный ответ», который может затронуть советников Запада в Киеве.

    Украинская армия перейдет в контрнаступление, как только Запад предоставит ей тяжелые вооружения, заявил во вторник в эфире одного из киевских телеканалов советник офиса президента Зеленского Алексей Арестович. «У нас тяжелого оружия нет. Нам оно нужно. Запад его нам предоставит... Не будет никаких оттягиваний», – цитировало Арестовича агентство УНИАН.

    Очевидно, что Запад готов пойти навстречу пожеланиям Киева. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте в понедельник, заявил – союзники по НАТО должны действовать быстро, чтобы снабдить Украину тяжелой артиллерией, способной, по крайней мере, сравниться с российскими аналогами.  «Следующие три недели являются ключевыми, – цитирует Уоллеса портал Defense News. – Украине нужно больше дальнобойной артиллерии, и боеприпасов как российского, так и натовского калибра. Украина также испытывает потребность в противокорабельных ракетах для противодействия российским кораблям, способным обстреливать украинские города».

    Уоллес опроверг появившиеся в выходные сообщения о том, что правительство Бориса Джонсона санкционировало отправку на Украину 155-мм гусеничных гаубиц AS90 (стоящих на вооружении британской армии). Но глава военного ведомства Британии сказал, что рассматривается возможность отправки в Украину армейских 105-мм буксируемых легких орудий. Отвечая на вопросы законодателей, Уоллес сказал, что основные усилия первоначально были сосредоточены на закупке вооружений «российского» (возможно, имелось в виду советского) образца, но теперь речь идет о высокомобильных орудиях западного производства калибра 155 мм.

    Заявление военного министра Уоллеса звучит особенно важно в свете уточнения, которое сделал его зам Джеймс Хиппи. Тот, напомним, заявил: Лондон  считает «абсолютно законным» для Украины наносить удары по целям на территории России. Кроме того, в минобороны Соединенного королевства не видят проблемы в том, чтобы для этого использовалось оружие, которое поставляет Киеву британская сторона.

    Массированные поставки артиллерии западными союзниками Украины призваны «предоставить украинскому руководству возможность для нанесения ударов по территории России», сказал газете ВЗГЛЯД член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош. США, как главный инициатор эскалации конфликта на Украине, втягивают в кампанию поставок современных тяжелых вооружений максимально большее число своих стран-союзниц, указал собеседник.

    Отметим, что во вторник DW сообщила о том, что германская компания Krauss-Maffei Wegmann согласна поставить Украине сто самоходных гусеничных гаубиц своего производства PzH 2000, способных поражать цели на расстоянии до 40 километров. Отметим, что речь идет о сравнительно новом вооружении – гаубицы были приняты на вооружение бундесвера в конце 1990-х и прошли «обкатку» во время миссии в Афганистане. К слову, правительство ФРГ пока обещает украинской стороне только помощь в обучении экипажей и в поставках боеприпасов, в то время как сами PzH 2000 может передать другая страна ЕС – Нидерланды, чья армия пользуется этими немецкими артиллерийскими машинами.

    Немцев и британцев опередили США, Франция и Канада, которые уже договорились вооружить Украину современными буксируемыми или устанавливаемыми на грузовиках гаубичными артиллерийскими системами. Так, Канада на днях передала Киеву четыре сверхлегкие британские гаубицы М-777 – полевые буксируемые орудия калибра 155 мм. Подобные орудия применялись в боях  в Ираке, Афганистане и Сирии (в кампании западной коалиции), а также в Йемене (в операции, которую Саудовская Аравия ведет против повстанцев-хуситов). Отметим, что это еще более современное вооружение, чем немецкая PzH 2000. Орудия M-777 стоят на вооружении армий и корпусов морской пехоты США, Канады и Австралии с 2005 года.

    Власти Франции проинформировали, что передадут двенадцать 155-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) собственного производства CAESAR дальностью стрельбы до 40 километров. Эти машины находятся в эксплуатации армиями Франции и Саудовской Аравии с 2008 года. Во Францию уже прибыли 40 артиллеристов ВСУ для прохождения курса ускоренного обучения.

    Наконец, Соединенные Штаты выражали готовность передать Украине 90 гаубиц M-777, а также некоторого количества реактивных систем залпового огня на колесном шасси M142 HIMARS калибра 227 мм. Системы HIMARS – разработка компании Lockheed Martin, которая с 2005 года стоит на вооружении армии Соединенных Штатов, их союзников по НАТО (Канады, Польши, Румынии), а также ОАЭ, Иордании и Сингапура.

    Переданные Соединенными Штатами гаубицы M777 уже находятся на украинской территории,

    заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе недавнего визита в Киев. «Завершена подготовка 50 украинских артиллеристов, – сообщил министр обороны США. – Скоро начнется шестидневный курс для следующих 50 человек. 18 гаубиц уже на Украине. Сейчас готовится еще семь и еще 72 скоро будут готовы».

    «Отметим, что одновременно с этими поставками подразумевается передача Украине беспилотных летательных аппаратов для наведения артиллерии. Также ВСУ используют для этих целей данные космической разведки США. Правда, эффективность использования остается под вопросом», – сказал газете ВЗГЛЯД вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

    Как указывал британский военный министр Уоллес, ранее западные поставки предполагали передачу ВСУ артиллерийских систем советского образца. Например, сообщалось о том, что Чехия поставляла 122-мм гаубицы «Гвоздика» харьковской сборки (которые стояли на вооружении стран Варшавского договора с 1971 года) и чехословацких 152-мм САУ «Дана» – аналога советской «Акации», который производился в 1980-89 годах. Теперь же очевидно, что речь идет уже не о социалистических раритетах, а о современных натовских вооружениях.

    «Если произойдет массовая поставка артиллерийских систем – больше сотни – особенно крупных калибров 175 и 155 мм вкупе с реактивными и управляемыми боеприпасами, это может стать серьезной угрозой для российских наступающих войск», – сказал газете ВЗГЛЯД белорусский военный эксперт Александр Алесин. Но, по его мнению, эти поставки не смогут кардинально изменить ситуацию на ТВД (театре военных действий). «Российская Федерация имеет подавляющее преимущество в пилотируемой и беспилотной авиации, а также высокоточных системах оружия. Поэтому решающего влияния такие поставки оказать не могут», – пояснил собеседник. 

    По оценке Алесина, решающую роль в предстоящих сражениях по-прежнему будут играть находящиеся на вооружении Украины советские артиллерийские системы калибра 152, 122 мм и боекомплекты к ним. «Эти вооружения создавались максимально простыми для тяжелых территориальных и климатических условий, когда нет возможности поддерживать их в боеготовом состоянии. А западные системы более капризные, их конструкция намного сложнее», – указал эксперт.

    Более того, у ВСУ возникнут колоссальные сложности из-за существенных отличий между поставляемыми системами и необходимости готовить персонал,

    что невозможно в короткие сроки, отмечает белорусский военный аналитик. По оценке Алесина, с учетом масштаба ТВД будет затруднен подвоз боеприпасов и чреваты сложности с ремонтом, потому что для каждого типа артсистем нужны свои запчасти. «Натовские артиллерийские системы гораздо сложнее советских, к которым украинцы привыкли. У буксируемых систем разные тягачи, которых может просто не быть в украинской армии. Самоходные артиллерийские системы производились в разные годы и несмотря на единые стандарты НАТО французские и американские системы, например, чрезвычайно разнятся. Поэтому эффект от таких поставок во многом будет смазан», – предупредил Алесин. 

    Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов проблему логистики, в свою очередь заметил Сивков. Доставка тяжелых вооружений требует серьезных усилий и будет длительной. «А железнодорожные пути сейчас перебивают, бьют по станциям, лишают возможности нанесения удара», – напомнил российский военный эксперт. Недавние ракетные удары по тяговым электроподстанциям украинских железных дорог к западу от Киева упомянул и Алесин. «Затем будут бить по локомотивным депо, чтобы парализовать уже не только электровозы, но и тепловозы «и даже паровозы, которые могут быть в резерве», – считает собеседник.

    Россия, уверен белорусский эксперт, должна усиливать разведку и активно задействовать беспилотники на территориях Западной Украины, чтобы своевременно уничтожать поступающую с запада артиллерию. «У России есть средства радиоэлектронной разведки и агентура, – напомнил Алесин. – Необходимо определять эшелоны, которые повезут эту технику, места разгрузки и сосредоточения, чтобы подвергнуть их удару. Понятно, что с мест разгрузки эта артиллерия на боевые позиции по воздуху не полетит и будет двигаться по дорогам и окольным путям. Здесь должна действовать армейская авиация – боевые вертолеты и штурмовики, которые должны накрыть эти артсистемы в процессе их движения. Российской армии вполне по силам справиться с этим, потому что она полностью господствует в воздухе». 

    Добавим, что в Минобороны России уже напомнили о возможности пропорционального ответа в случае ударов ВСУ западным оружием по нашей территории.  «Как мы предупреждали, российские вооруженные силы находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве», – цитирует РИА «Новости» заявление оборонного ведомства. При этом в Минобороны добавили, что «находящиеся в украинских центрах принятия решений в Киеве советники из числа подданных одной из западных стран, «не обязательно будут проблемой» при принятии Россией решений на ответные действия».

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