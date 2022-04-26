Лондон одобрил использование Украиной британских вооружений для ударов по территории России

Лондон поддерживает украинские войска, которые наносят удары по территории России, а использование ВСУ оружия, поставляемого британцами, «не обязательно является проблемой», заявил министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хеппи.

Хеппи заявил, что Британия считает «абсолютно законным» для Украины наносить удары по целям на территории России. Кроме того, он не видит проблемы в том, чтобы для этого использовалось оружие, которое поставляет Киеву британская сторона, пишет The Guardian.

По мнению министра, есть «все шансы», что украинцы смогут отразить дальнейшие атаки ВС России. Так, по его словам, на востоке Украины конфликт будет между силами, которые «гораздо более сбалансированы», при этом ВСУ имеют «преимущество в оборонительных позициях, которые были подготовлены за последние восемь лет». Вместе с тем Киев продолжает получать военную помощь со всего мира.

Отметим, что должность Хеппи отличается от министра обороны – он отвечает за оперативную деятельность британской армии.

Ранее ВСУ обстреляли село Головчино в Белгородской области. До этого при обстреле села Журавлевка под Белгородом пострадали два человека. Кроме того, в понедельник от обстрелов со стороны Украины вновь пострадал поселок Нехотеевка.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела Нехотеевки и села Отрадное Белгородской области со стороны Украины.

Кроме того, 19 апреля три человека пострадали в результате обстрела со стороны Украины села Головчино. 14 апреля приграничный район Брянской области также подвергся обстрелу: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, в результате были повреждены жилые дома, восемь человек пострадали.

В начале апреля вследствие авиаудара с двух вертолетов ВС Украины произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. Он охватил резервуары с топливом, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. По информации главы региона, в результате пожара пострадали два человека.