Приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины

Снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, повреждены жилые дома, есть пострадавшие, сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе района. Кроме того, был обстрелян из миномета районный пограничный пункт.

«Сейчас [снаряды] не летают. Два выстрела было и все», – передает сообщение ТАСС. Местные жители публиковали в соцсетях фото снарядов и их осколков.

По данным Telegram-канала Mash, снаряды попали в жилые дома. Пострадали семь человек, одному из пострадавших оторвало ногу. В районе прекращены занятия в школах.

«Семь человек поступило [после обстрела]. Из них ребенок в тяжелом состоянии с матерью беременной направлены в Новозыбковскую ЦРБ. Двое взрослых в тяжелом состоянии, и еще трое в среднем состоянии», – сообщили в приемном отделении Климовской центральной районной больницы.

Между тем погрануправление ФСБ России по Брянской области сообщило об обстреле пограничного пункта.

«Тринадцатого апреля 2022 года подвергнут минометному обстрелу с территории Украины автомобильный пункт пропуска Новые Юрковичи ПУ ФСБ России по Брянской области. В момент обстрела на территории пункта пропуска находилось более 30 следовавших в Российскую Федерацию украинских беженцев, которые принятыми мерами эвакуированы», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Повреждены два автомобиля, принадлежащие беженцам. Ответным огнем огневая точка была подавлена, пострадавших нет. Пункт пропуска продолжает функционировать.

В Минобороны предупреждали, что Вооруженные силы РФ нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, в случае попыток диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам в России.

Ранее в СКР сообщили, что Следственный комитет России установит всех причастных к подготовке атак на приграничные области РФ, данные о планируемых нападениях ВСУ передали правоохранительные органы Белоруссии.