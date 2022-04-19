Украинские укрепрайоны в Донбассе потребуют аккуратного штурма

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19 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 22:15  |  vz.ru
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Большое наступление в Донбассе началось с маленького городка

Российские части применят в Донбассе запутывающую ВСУ тактику REUTERS/Alexander Ermochenko
Украина заявила о потере небольшого городка в Луганской области – районного центра Кременная. И хотя власти ЛНР официально пока не подтвердили взятие города, эксперты говорят, что без контроля над Кременной крайне затруднительны дальнейшие действия по взятию в кольцо донбасской группировки ВСУ. Почему этот небольшой райцентр имеет столь важное стратегическое значение? Подробности...
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«Зеленые фуражки» могут отодвинуть опасность от российско-украинской границы

Пограничники способны принять участие в том числе в спецоперации на Украине Алексей Павлишак/ТАСС
Украина активно обстреливает территории российских приграничных областей – Воронежскую, Белгородскую, Курскую. 14 апреля ВСУ нанесли удар из вертолетов по поселку Климово в Брянской области. Бьют по мирным жителям, а еще по российским пограничникам. Бывший глава погранслужбы России генерал Николай Бордюжа рассказал газете ВЗГЛЯД, как обеспечить безопасность приграничных территорий нашей страны.  Подробности...
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Как будет выглядеть вторая фаза спецоперации на Украине

Российские РСЗО наносят удары по противнику Сергей Бобылев/ТАСС
Относительное затишье, продолжавшееся несколько недель во время спецоперации на Украине, подошло к концу. Официально объявлено о старте второй фазы боевых действий. Каким образом она началась, по каким направлениям будет вестись наступление – и какие силы противостоят натиску военных России и ЛДНР? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Игорь Караулов, поэт, публицист
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    Украинские укрепрайоны в Донбассе потребуют аккуратного штурма

    Российским «сухопутчикам» предстоит серьезная работа при освобождении Центрального Донбасса
    		   19 апреля 2022, 22:00
    Фото: РИА Новости
    Текст: Дарья Волкова,
    Алена Задорожная

    На Украине началась следующая стадия военной операции РФ, заявил глава МИД Сергей Лавров. Минобороны сообщило, что только за ночь ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 1260 военным объектам ВСУ. О начале «битвы за Донбасс» заявили и в Киеве. Но за восемь лет конфликта ВСУ превратили подконтрольную им часть Донбасса в настоящую крепость. Какие сложности ждут нашу армию при штурме этих укрепрайонов?

    Вооруженные силы России последовательно выполняют план освобождения ДНР и ЛНР, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу во вторник на коллегии военного ведомства. Только за прошедшие сутки высокоточные ракеты подавили 13 опорных пунктов украинских войск и места сосредоточения живой силы и техники противника.

    Целями атак стали сосредоточения живой силы и военной техники противника близ Славянска, а также в Барвенково на юге Харьковской области (южнее города Изюма) и в районе Попасной на северо-западе ЛНР. Сам город Попасная еще 15 апреля перешел под контроль Вооруженных сил России. Добавим, что в понедельник вечером украинская сторона признала потерю райцентра Кременная, также расположенного на северо-западе Луганщины. Одновременно поступили сообщения о российских авиационных и артиллерийских ударах по позициям группировки ВСУ в оккупированной украинскими силовиками центральной части ДНР – к западу и северо-западу от Донецка.  

    Отметим, что во вторник активизация боевых действий наблюдалась и к юго-западу от Донбасса – в районе Гуляйполя Запорожской области, где российские войска ликвидировали несколько установок «Бук-М1».

    «По всем признакам, либо мы подготовились к серьезному наступлению, либо оно уже действительно началось», – заявил по этому поводу газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, который сейчас находится в Мариуполе. «Однозначно есть активизация работы авиации. Она работает все более интенсивно», – констатировал Ходаковский. По его словам, активизация боевых действий наблюдается по всей линии фронта в Донбассе. «У нас в Мариуполе тоже ведутся переброски военных с направления на направление и их концентрация. Это действительно либо преддверие серьезного наступления, или мы уже в него вошли», – добавил собеседник.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, сообщения о боях высокой интенсивности в районе южнее Изюма и о перемещениях мобильных частей российских войск восточнее Гуляйполя, вкупе с интенсивной работой ВКС и массированной артподготовкой – свидетельствуют в пользу начала второй фазы операции по полному освобождению ДНР и ЛНР. Как предполагалось ранее, она подразумевает наступление с севера (от Изюма) и с юго-запада (от Гуляйполя на Курахово), с тем, чтобы взять донбасскую группировку противника в «клещи». По мнению экс-премьера ЛНР, политолога Марата Баширова, взятие Кременной в понедельник означает закрепление на одном из первых опорных пунктов на пути к формированию будущего котла для ВСУ и нацбатов.

    Украинская группировка в Донбассе, укрепившаяся в районе Славянска и Краматорска и агломерации Северодонецк – Лисичанск, может насчитывать, по некоторым оценкам, около 90 тысяч человек, считают аналитики. Кроме того, по их мнению, ВСУ во время оперативной паузы, продолжавшейся несколько недель, смогли перебросить восточнее Днепропетровска все имевшиеся в наличии силы из-под Киева и Чернигова. В результате в этом районе образовалась группировка в 20-25 тысяч человек с полным боекомплектом – и эти силы ВСУ, как предполагается, могут быть брошены на деблокирование донбасского котла, когда он образуется.

    Бывший депутат Верховной рады Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев предположил, что продвижение российских войск в Донбассе будет идти медленно, учитывая то, что города, занятые ВСУ еще в ходе кампании 2014-2015 годов, были превращены в настоящие укрепленные районы. «Власти Украины и их западные союзники прекрасно понимали, что будут делать российские войска. Они взвешивали ситуацию, считали количество наших, количество своих, количество техники, и приняли решение оставить свои войска там», – отметил собеседник. «Если бы ВСУ видели, что шансов у них нет, они бы отошли к Днепропетровску, к Запорожью, спрятались бы в большие города, как они это сделали в Харькове. Но они считают, что шансы есть. Они стягивают туда лучшее вооружение, которое им поставляют западные страны», – рассказал политик.

    Царев отметил, что вооруженные силы Украины и нацбаты в Донбассе хорошо подготовились. «За последние пару недель они укрепили свои линии обороны, которые в общем-то семь с половиной лет выстраивали. Они готовились к войне, поэтому легкой прогулки для нас не будет. Не нужно ругать наши войска за медленное продвижение, у них очень тяжелая задача», – добавил политик.

    «Прежде чем штурмовать укрепрайоны, проводится разведка – для того чтобы определить их фортификационные возможности, как и где располагаются силы и средства. Причем разведка не только воздушная, но и разведка боем», – пояснил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

    По словам собеседника, Вооруженные силы России должны будут обстрелять украинские укрепления, «считать» реакцию противника и выяснить расположение сил и средств. «После этого идет огневое подавление, с учетом того, что большинство фортификационных сооружений должно быть разрушено», – продолжил аналитик.

    Эксперт указал: поскольку большая часть укрепрайонов ВСУ находится в населенных пунктах или близ них, российские войска будут применять высокоточные комплексы, которые имеют минимальное отклонение от точки цели для высоковероятного поражения.

    «После того, как отработают огневые средства поражения, а время их атаки будет зависеть от состояния фортификационных сооружений, будут обрабатываются также подходы к ним, потому что они, как правило, всегда заминированы», – отметил он. 

    Затем – после подавления сопротивления – наступает наземная фаза, добавил Леонков. «Необходимо продвинуться, выяснить есть ли там силы и средства, которые могут нам противостоять. Для этого вызывается огневая поддержка, давится сопротивление – и войска продвигаются далее.

    У нас сейчас стоит задача не только захватить сооружения, а еще максимально сберечь личный состав, который и будет штурмовать эти укрепления

    и освобождать населенные пункты», – подытожил эксперт.

    Для того, чтобы взять украинские укрепрайоны, российским силам потребуются все виды обычных вооружений, считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

    «Долбить» по укрепрайонам ВСУ придется с расстояния, они строились последние восемь лет, просто так взять их не получится. Необходима массированная атака всеми видами оружия. Я говорю и о минометном огне, и об артиллерийском, и реактивном, а также ракетном и воздушно-бомбовом. Только после этого можно будет переходить к зачистке», – рассказал он.

    «При этом для нас важно сделать так, чтобы ВСУ не смогли получить дополнительную помощь – продовольствие, боеприпасы, оружие и личный состав», – заметил собеседник. «Совершенно точно можно сказать, что мы полностью контролируем воздух, так что здесь поддержка для ВСУ обрублена. Что касается дорог, то надо сделать так, чтобы они хорошо простреливались. Я даже не исключаю, что их придется заминировать», – подчеркнул военный эксперт.

    Перенджиев также обратил внимание на то, что часть укрепрайонов расположена в жилой зоне. «Там, где есть такая возможность, необходимо организовывать гуманитарные коридоры и выводить гражданских. Те же, кто там останутся, должны быть предупреждены, что дороги заминированы», – заключил собеседник.

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