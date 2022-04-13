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13 апреля, среда  |  Последнее обновление — 13:34  |  vz.ru
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Россия придумала, что делать с предприятиями западных компаний, которые после начала спецоперации России на Украине решили бросить и свой бизнес в России, и российских сотрудников. В Госдуму внесен законопроект, который определяет будущее таких предприятий: они либо найдут нового собственника, либо будут национализированы. Чем это обернется на практике, и как себя поведут западные собственники? Подробности...
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Массовая сдача в плен морпехов ВСУ приблизила освобождение Мариуполя

Лучший вариант для украинских военных выйти из трудного положения – сдаться российской армии Sladkov_plus/Telegram
За последние сутки в Мариуполе сдались в плен более тысячи украинских морпехов, из которых ранее киевская пропаганда пыталась сделать «несдающихся героев». Что ждет украинских военнослужащих в плену, какие процедуры им необходимо пройти, и как столь массовая сдача в плен повлияет на моральное состояние других военнослужащих Украины? Подробности...
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    		   13 апреля 2022, 13:14
    Фото: Sladkov_plus/Telegram
    Текст: Алёна Задорожная,
    Дарья Волкова

    За последние сутки в Мариуполе сдались в плен более тысячи украинских морпехов, из которых ранее киевская пропаганда пыталась сделать «несдающихся героев». Что ждет украинских военнослужащих в плену, какие процедуры им необходимо пройти, и как столь массовая сдача в плен повлияет на моральное состояние других военнослужащих Украины?

    «В городе Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича, в результате успешных наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений милиции Донецкой народной республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты», – сообщил в среду официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

    Конашенков уточнил, что среди сдавшихся – 162 офицера и 47 женщин-военнослужащих. «151 раненому украинскому военнослужащему 36-й бригады морской пехоты на месте была оказана первичная медицинская помощь, после чего все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения», – рассказал генерал.

    Ранее о рекордной сдаче в плен сообщали военкоры Александр Сладков и Семен Пегов. Кроме того, как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на понедельник группа украинских морпехов, занимавших позиции на «Азовмаше» (комбинат им. Ильича), предприняли попытку прорваться из окружения, нанеся на свою технику символику «Z». Однако маневр был вовремя замечен, колонна украинской техники была расстреляна артиллерий, военнослужащие ВСУ пытались скрыться бегством в полях, но были пойманы.

    Всего, по данным Минобороны России, в результате этого инцидента было уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен. Репортер Александр Сладков также публиковал видео общения с захваченными в плен украинскими военными после попытки прорыва из окружения.

    При этом в минувшее воскресенье глава Чечни Рамзан Кадыров призвал военных армии Украины не упускать возможность и сдаваться в плен Вооруженным силам России. В прошлую пятницу Кадыров заявил об освобождении Мариуполя от украинских националистов «на 98%».

    По его словам, остались только отдельные укрепрайоны бандеровцев, включая завод «Азовсталь», который переделали в «настоящую крепость». В тот же день войска ДНР взяли под контроль порт Мариуполя, освободив большое число пленных и заложников. Тогда же заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению.

    В Минобороны сообщали, что, согласно результатам радиоперехватов, кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников; радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках.

    «Нам изначально была поставлена задача готовиться к размещению на территории Донбасса порядка 35 тыс. военнопленных. Так что здесь не возникнет никаких трудностей», – рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Он также отметил, что каждого сдавшегося в плен солдата подвергнут «жесткой фильтрации».

    «Понятно, что установить, кто сколько патронов выпустил в нашу сторону, не получится. Такая задача перед нами и не стоит. Это военнослужащие, а значит к ним будут применяться те нормы, которые действуют в подобных ситуациях по отношению к комбатантам. Это воюющая сторона, так что их действия не расцениваются как уголовные преступления», – подчеркнул собеседник.

    Ходаковский также отметил, что из тысячи сдавшихся в плен более трети нуждаются в помощи врачей. «На данный момент мы имеем порядка 300 человек с ранениями, еще около 90 – неходячие. Им будет оказана вся необходимая медицинская помощь, ресурсы у нас на это есть. Ну и в случае необходимости специалисты продолжат с ними работу», – пояснил Ходаковский.

    Собеседник также отметил, что подобные ситуации оказывают серьезное моральное давление на противника, который до сих пор есть на территории Мариуполя. «Даже первые небольшие партии сдающихся оказывали серьезное влияние на боевые настроения украинских военных. И это хорошо понятно по тому, что партии выходящих становятся все больше. При этом стоит отметить, что противника в городе еще довольно много. Противник еще занимает некоторые городские кварталы и сопротивляется вытеснению в промзону. Они осознают, что там с ними будет легче работать с применением авиации», – подчеркнул Ходаковский.

    «В целом порт уже почти под нашим контролем, поэтому вывоз сил противника морским путем невозможен. То есть они оказались в ситуации, когда единственное, что можно сделать, – это перейти из одного окружения в другое, – пояснил Ходаковский. – 

    По большому счету у противника остается два варианта: либо биться до конца, либо сдаваться. А поскольку у них практически не осталось ни боеприпасов, ни питания, ни медикаментов, они закономерно выбирают второй путь». 

    В свою очередь, депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский заявил, что у местных военных не возникает проблем в работе с украинских пленными. Причем порой переговоры с ними начинаются в соцсетях. Ранее на это указывал и военкор Сладков. «За восемь лет у наших сотрудников появился достаточно большой опыт работы с украинскими военнопленными. Размещать их будут в наших учреждениях пенитенциарной системы. Будет фильтрация, допросы, чтобы выявить кто где был», – рассказал Бердичевский газете ВЗГЛЯД.

    «Причастные к преступлениям понесут наказания, а остальные, я так понимаю, будут обмениваться. Но если будет выяснено, что конкретный человек убивал гражданских, тогда никто ни по какому обмену его выдавать не будет», – отметил парламентарий.

    «Также есть мнение, что нам нужно разделять батальон «Азов» и военнослужащих ВСУ, но я так не считаю. За восемь лет там мозги промыли до такой степени, что принципиальных различий между ними нет. Они все шли служить по контракту. Они понимали, что идут убивать жителей Донбасса», – подчеркнул он. Собеседник также полагает, что еще достаточно много солдат ВСУ осталось на «Азовстали» и Заводе им. Ильича. Однако, по его словам, о сдаче в плен украинская сторона предпочитает умалчивать.

    «Если посмотреть украинские паблики, то там про сдачу в плен вообще никто не пишет. Эта информация умышленно скрывается, чтобы не деморализовать боевой дух. Им рассказывают, что «перемога» близко, скоро привезут массу оружия, всех победим и дойдем до Москвы. Тем не менее количество сдающихся в плен растет, что приближает нас к полному освобождению Мариуполя», – заключил Бердичевский.

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