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12 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 09:49  |  vz.ru
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Оставшихся в Мариуполе морпехов ВСУ принесли в жертву пропаганде

Солдаты 36-й бригады показали, что они такие же нацистские боевики, как и «Правый сектор» Министерство обороны Украины
На Украине создается новый миф – подвиг морпехов, «героев Мариуполя». По сути, это аналог фейка про остров Змеиный, от которого Киеву самому пришлось отказаться. Поводом для рождения новой легенды стало «обращение морпехов 36-й бригады», авторы которого в понедельник пообещали дать российским военным «крайний бой» и пойти врукопашную. Есть ли реальные основания считать их героями? Подробности...
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    Оставшихся в Мариуполе морпехов ВСУ принесли в жертву пропаганде

    Солдаты 36-й бригады показали, что они такие же нацистские боевики, как и «Правый сектор»
    		   12 апреля 2022, 08:30
    Фото: Министерство обороны Украины
    Текст: Рафаэль Фахрутдинов,
    Артур Приймак

    На Украине создается новый миф – подвиг морпехов, «героев Мариуполя». По сути, это аналог фейка про остров Змеиный, от которого Киеву самому пришлось отказаться. Поводом для рождения новой легенды стало «обращение морпехов 36-й бригады», авторы которого в понедельник пообещали дать российским военным «крайний бой» и пойти врукопашную. Есть ли реальные основания считать их героями?

    В понедельник 36-я бригада морской пехоты – одна из немногих частей ВСУ, которые продолжают сопротивляться в Мариуполе – выложила в Сеть сообщение о том, что подразделению грозит полное уничтожение, пишет «Военное обозрение». «Больше месяца морпехи воевали без пополнения боеприпасов, без еды, воды и погибали пачками. Мудрые генералы советуют отбирать боеприпасы у противника. Мы постепенно заканчиваемся. Гора раненых составляет почти половину бригады. У кого не оторваны конечности и могут ходить – возвращаются в строй», – говорится в заявлении бригады, появившемся в соцсетях.

    В течение 47 суток бригада находится под огнем авиации, артиллерии, танков. За это время она получила лишь 50 артиллерийских снарядов калибра 122-мм, два десятка мин, несколько британских противотанковых комплексов NLAW и систему спутниковой связи Starlink от Илона Маска. «Больше нам ничего не передали», – констатировали бойцы ВСУ. В итоге боекомплект закончился, и под напором наших военных украинские морпехи были оттеснены на площадку завода «Азовмаш».

    Ни президент Зеленский, ни командование ВСУ, с которыми общались бойцы, не приняли меры к тому, чтобы обеспечить выход из окружения – обещанные вертолеты так и не прибыли, и вопрос эвакуации решен не был. «Они говорили «держитесь, мы работаем». Без пополнения боеприпасов, без еды, без воды, чуть ли не хлебая из лужи, мы гибли пачками. Мы уже списаны», – говорится в тексте. По словам украинских военных, «вся пехота погибла», раненых – половина состава. Со стрелковым оружием воюют «артиллеристы, зенитчики, связисты, водители, повара и даже оркестр». «Сегодня будет, наверное, крайний бой, поскольку боекомплекта не осталось. Дальше – врукопашную. Далее для некоторых смерть, а для некоторых – плен», – указывается в сообщении.

    В Киеве поспешили исправить негативный эффект от слов бойцов, оставленных в Мариуполе. Оборона города продолжается, связь с военными есть, заверил главком ВСУ Валерий Залужный вскоре после появления обращения морпехов. «Мы делаем возможное и невозможное для победы и сохранения жизни личного состава и мирных жителей во всех направлениях. Верьте в Вооруженные силы Украины!» – заявил Залужный.

    Тем временем из брошенных в окружении солдат делают очередных героев Украины. Миф «куют» в том числе и на месте, усилиями националистов из полка «Азов». Замкомбата «азовцев» Святослав Паламар (более известный под прозвищем Калина) рассказал, как раненые офицеры ВСУ кричат «Слава Украине!» и подрывают себя гранатами, чтобы не сдаться в плен. А некоторые солдаты, несмотря на тяжелые ранения, бегут из госпиталя, потому что обещали своим друзьям помочь на передовой, добавил Калина. Правда, и сам Паламар проговорился, что уже больше двух недель не может дозвониться до Киева – там, со слов замкомбата, не берут трубку.

    Факты указывают на то, что оставшиеся в Мариуполе бойцы ВСУ не так уж торопятся умереть во славу Украины. Военкор ВГТРК Александр Сладков в эфире программы «60 минут» продемонстрировал видео, на котором запечатлены 160 сдавшихся морпехов, которые держали позиции в промзоне «Азовстали».

    А минувшей ночью в районе завода им. Ильича украинцы сформировали колонну из почти 30 единиц различной техники, нанесли российские опознавательные знаки и попытались выехать из города. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский, принимающий участие в мариупольской операции. Украинскими военными «не был учтен тот факт, что за ними велось практически круглосуточное наблюдение с воздуха», – уточнил собеседник. По его словам, сам факт того, что украинские морпехи предпринимают попытки прорваться из окружения, говорит о том, что они свое положение находят безнадежным.

    Ходаковский также рассказал, что при попытке выйти из города колонна была остановлена. «В результате весь личный состав разбежался, сейчас мы их отлавливаем. Сложно сказать, сколько там было человек, но под нашим контролем оказалась вся техника. Это и танки, и самоходные установки, и легкобронированная техника», – сказал военный.

    Военный эксперт Александр Перенджиев не исключает, что попытка прорыва, о которой рассказал Ходаковский, и «последнее обращение» морпехов к украинскому народу – дело рук одних и тех же людей.

    «Возможно, обращение было примером военной хитрости.

    Морпехи попытались с его помощью отвлечь внимание российского командования, а сами подготовили попытку прорыва под видом колонны российской бронетехники», – предположил эксперт.

    В целом проблемы, на которые жалуются авторы обращения, это естественный результат того, что российские войска и бойцы армии ДНР держат их в кольце, указывает Перенджиев. «Это азбучная истина военной теории. Чтобы противник не мог вырваться к своим, все возможности отхода подавляются по периметру блокады огнем. В условиях такого плотного котла – расчет на то, что у противника рано или поздно кончатся боеприпасы, пища, вода, медикаменты. Он лишится возможностей ведения боя и примет благоразумное решение сдаться», – сказал Перенджиев.

    «Судя по всему, сейчас морские пехотинцы из 36-й бригады – как загнанные в угол крысы. А загнанная в угол крыса – крайне опасный зверь, ей нечего терять. А ведь окруженным с самого начала предлагалось сложить оружие», – напоминает эксперт. «Многие военные додумались сдаться, а 36-я бригада отказалась. Они, скорее всего, фанатики – фанатики идеи превосходства украинской нации. Судя по тексту обращения, они готовы стрелять по российским военным до тех пор, пока есть боеприпасы. Когда боеприпасы кончатся, они обещают пойти врукопашную», – считает военный эксперт.

    «Раз под ружье в бригаде ставят хозобслугу – значит, все мотострелки там выбиты. Это и говорится в «послании к украинскому народу» морпехов», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Анатолий Вассерман. При этом он также указал на то, что 36-я бригада предпочитает не сдаваться. Своими преступными действиями в Мариуполе, а ранее действиями против ДНР и ЛНР офицеры и солдаты 36-й бригады показали, что они такие же нацистские боевики, как и «Правый сектор*» и «Азов», пояснил Вассерман.

    Нынешние ВСУ можно сравнить с гитлеровским вермахтом, а приданные к ВСУ соединения из нацистов – к СС, полагает депутат.

    Киевские идеологи сейчас постараются максимально героизировать 36-ю бригаду, полагает Вассерман. Технология отработанная. В 2015 году такую же героизацию произвели с украинскими военными и боевиками «Правого сектора», бившимися с войсками ДНР за аэропорт Донецка, и тогдашний президент Петр Порошенко называл участников операции «киборгами». «Вместо феномена массового героизма у украинской пропаганды, что в случае с «киборгами», что сейчас – с морпехами, получается не очень приятное для Киева сравнение.

    Их можно сравнить с 6-й армией фон Паулюса, чьи остатки сдались в Сталинграде в январе 1943 года,

    когда почти вся армия была уже уничтожена», – считает Вассерман. Депутат отметил, что киевская пропаганда заинтересована в появлении очередных новых героев Украины.

    Правда, отметим, что порой героизация завершается конфузом. Так, напомним, было с «пограничниками, погибшими при защите острова Змеиный». 25 февраля МВД Украины объявило, что после отказа сложить оружие 13 бойцов гарнизона были уничтожены артиллерийским огнем «русского военного корабля». О подвиге тринадцати героев Змеиного прочувственно сообщил Зеленский в одном из своих многочисленных «стендапов». Но вскоре выяснилось, что вся эта история – фейк от начала до конца. На острове находилось не 13, а 82 военнослужащих (бойцов погранохраны и все тех же морпехов), все сдались в плен – и были живыми и здоровыми доставлены в Севастополь.

    Так же должны поступить и морские пехотинцы, которые продолжают сопротивление в Мариуполе, уверен Вассерман. «Если морпехи хотят жить, им осталось надеяться только на человечное обращение с ними в плену. Кстати, возможно, только в плену эти морпехи наконец осознают, что они тоже – русские люди», – резюмирует депутат.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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