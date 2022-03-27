Российский флот готовился к крупному сражению с Западом

Спецоперация на Украине идет уже месяц. На слуху армейцы и лётчики, десант на Гостомель, бои ополчения и спецназа в Мариуполе. Роль Военно-морского флота остается за кадром – и совершенно напрасно. К каким битвам готовилась российская эскадра в Средиземном море и как она влияет на проходящую операцию прямо сейчас?

Российский флот начал своё развёртывание задолго до начала операции. Немного попугав НАТО у Ирландии и Британских берегов, корабли ушли в Средиземное море, на соединение с соединением ВМФ в Средиземном море. Туда же пришел отряд кораблей с Тихого океана. К двадцатым числам февраля у России в регионе было два ракетных крейсера – «Маршал Устинов» и «Варяг» («Москва» осталась в Черном море), фрегат «Адмирал Касатонов», два БПК, ряд кораблей послабее и несколько дизельных подлодок с «Калибрами».

Сдерживание в Средиземном море

НАТО не могло остаться безучастным. Навстречу нашим, весьма немаленьким силам, они вывели аж три авианосных группы, включая одну американскую. Некоторое время наш флот действовал несколькими отрядами – пока отряд Северного флота во главе с «Устиновым» маневрировал южнее Сицилии, тихоокеанцы вместе со Средиземноморской группировкой, сформировали мощный «кулак» в восточной части Средиземного моря, недалеко от Сирии. Корабельные группы НАТО, однако, держались вне дальности поражения наших ракетных комплексов, и удар по ним потребовал бы серьезных усилий.

За несколько дней до операции ряд российских кораблей прошел проливы на север, в Черное море. Но костяк группировки остался в «Средиземке», на случай какого-то неадеквата со стороны США и НАТО. Если бы вдруг эскалация конфликта привела к попытке Запада вмешаться, то пройти в Черное море корабли Запада так просто не смогли бы, им бы пришлось сначала выдержать сражение с российским флотом и авиацией с Хмеймима. В таком сражении у Запада было бы превосходство в силах, но цена любого успеха для США и НАТО оказалась бы очень высокой, а масштаб операций, который требовался бы для победы над российскими силами в регионе оказался бы просто огромным.

Запад не рискнул. И до операции, и после ее начала флоты НАТО ведут себя подчеркнуто не агрессивно.

В ночь с 23 на 24 февраля все корабли российской группировки собрались вместе восточнее Крита. Если бы пришлось принимать сражение, то лучше было бы делать это объединёнными силами, имея в тылу Хмеймим. А потом было выступление президента, то самое.

Ракетный удар

Ранним утром 24-го в западных военно-аналитических сетях и пабликах как пожар рапространилась аудиозапись радиообмена Черноморского флота на русском. Цифровые обозначения из таблицы условных сигналов голосом, кодированные позывные и вопрос: «кто еще работал?». Это выходило за рамки того, что являлось нормой в мирное время и стало понятно, что что-то происходит.

Президент примерно в это время объявлял о начале специальной военной операции. А через считанные минуты после того, как трансляция его речи закончилась, первые «Калибры» вошли в украинское воздушное пространство.

Несмотря на то, что авиацию в первом ударе использовали очень ограниченно, ущерб украинской ПВО был нанесен просто фатальный. У Украины остались лишь ошметки противовоздушной обороны, которым жить очень недолго и которые серьезного влияния на ход военных действий более не окажут.

Аналогичный решающий эффект был достигнут при ударе по штабам и командным центрам. Внимательные наблюдатели могут увидеть, что у Украины в действиях ее войск полностью «обнулился» оперативный уровень.

Украинские войска просто сопротивляются на месте, где находятся, единое управление ВСУ отсутствует, то, что принято называть словом «операция» ВСУ не проводят в принципе. И это не просто так. Это результат ракетного удара по штабам.

И роль флота в успехе этого удара была немалой. Да, не только «Калибры» применялись в первой волне крылатых и оперативно-тактических ракет, использованных против ВСУ, но «Калибры» в силу своего числа в залпе имели важное значение. Каспийская флотилия тоже участвовала в нанесении ударов, записав к себе в историю еще одну после Сирии военную операцию. В дальнейшем значение флота при нанесении ракетных ударов не снижалось. Сохраняется оно и сейчас.

Захват острова Змеиный и угроза морского десанта

В первый же день у единственного украинского острова в Черном море, острова Змеиный, появились российские корабли, в том числе ракетный крейсер «Москва». Нельзя сказать, чтобы Змеиный был как-то стратегически важен, но и не имеющим значения он не был.

На этом острове можно было бы расположить противокорабельные и зенитные ракеты. На нем можно было бы создать опорную базу для украинских ракетных и артиллерийских катеров, запас мин, которые могли бы потом ставиться со скоростных лодок. В общем, проблем могло быть немало. Еще остров могла бы захватить Румыния, де-факто аннексировав его и оборудовав все вышеупомянутое, но уже под защитой НАТО.

Этого не случилось, ВМФ РФ занял остров. Сначала с российских кораблей потребовали от украинских пограничников сдаться. Потом, когда последние отказались, по острову был нанесен удар, предположительно с Су-24М морской авиации. А когда украинские пограничники подняли свои головы, то обнаружили, что российские солдаты уже высадились на причал с катеров. Гарнизон Змеиного сдался в плен.

К истории с островом относится и озвученный генерал-майором Игорем Конашенковым эпизод с атакой украинских катеров против кораблей ВМФ у Змеиного. Атака была отбита, как указывается, украинские катера были уничтожены. Если так, то речь идет о первом морском бое, который был выигран нашим ВМФ с момента боя у острова Нерва в ночь с 19 на 20 июня 1944 года.

Серьезным успехом ВМФ являлась и демонстрация сил, регулярно и до сих пор предпринимаемая отрядом десантных кораблей, действующим на Черном море. Регулярная демонстрация готовности к высадке со стороны ВМФ задерживает украинские войска в Одессе, не давая перебросить их на другой участок, например под Николаев. Пользу этого трудно переоценить. Фактически здесь речь идет о том, что англосаксы называют fleet in beeing – эффект присутствия, когда флот оказывает немалое влияние на ход военных действий самим фактом своего существования.

В последнее время корабли ВМФ идут с тральщиками, что очень похоже на подготовку к реальной высадке, потому, что противник, если он компетентен, будет защищаться с помощью минных заграждений.

Противник и его действия

С самого начала было ясно, что определенный потенциал нанести России вред у Военно-морских сил Украины есть. К счастью, эти риски не были проигнорированы, и по базам ВМСУ в самом начале операции были нанесены сильные удары, как ракетным оружием, так и авиацией.

Потери ВМСУ в базах были существенными, хотя достоверно их список пока не определить. Так, точно известно, что катер «Славянск», полученный в подарок от США, был уничтожен с потерями в людях у ВМСУ. В целом, большинство украинских кораблей было уничтожено в базах, выйти в море смог только отряд, уничтоженный у Змеиного.

Дабы не допустить попадания своего флагмана «Гетман Сагайдачный» в руки ВС РФ, украинцы сами его затопили в Николаеве. Катера, стоявшие в Бердянске, так и не вышли в море. Заодно украинцы что-то подорвали в порту Мариуполя, возможно, тоже свои катера. Сейчас трофейные катера перегнаны в Новороссийск.

База в Очакове, которая обещала быть проблемой после развертывания на ней диверсионных сил, была разрушена в первые часы операции, а личный состав, видимо, сгинет в боях в качестве простой пехоты. В этом смысле демилитаризация ВМС Украины получилась полная – украинский флот уничтожен. Как заявил первый замначальника генштаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской, ВМС Украины «перестали существовать».

Война на суше и война на море

Не исключено, что в конце февраля российских флот провел секретную операцию, о которой никто ничего не сообщал. В частности, еще 26 февраля стало известно, что нацисты в Одессе обдумывают проведение теракта с применением отравляющих веществ, конкретно, подрыв емкостей с аммиаком.

Вечером 27 февраля ВМФ распространил на открытом канале требование ко всем торговым судам очистить акваторию вблизи Одессы, объясняя это проведением антитеррористической операции. Турецкие соцсети негодовали, задавая себе вопрос – с каких-это пор Черное море стало российским озером, но распоряжение было выполнено очень быстро, весь торговый трафик уже через несколько часов смещался на юг.

Вскоре, по заявлениям украинской стороны, флот задержал в море два судна – танкер «Афина» и сухогруз «Принцесса Николь». Оба судна шли под украинским флагом. Об их судьбе до сей поры ничего не известно, как и о том, какова вероятность теракта сейчас. Чуть позже, 1-2 марта отмечались интенсивные полеты десантных вертолетов ВКС РФ в окрестностях Одессы, есть и видео. После чего разговоры о потенциальном теракте стихли. Все это выглядит как сюжет боевика – но это реальность, и, возможно, Минобороны о ней однажды расскажет.

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Тем временем, ударные Су-24М и Су-30СМ флотского 43-го отдельного морского штурмового авиаполка включились в выполнение ударных задач над Украиной. Морские пехотинцы и бойцы Береговых войск сражаются на мариупольском направлении. И даже дамбу на пути воды в Крым подорвали флотские саперы.

Несколько дней назад, по сообщениям СМИ, корабли ВМФ РФ поддерживали наступление наземных частей в Мариуполе артиллерийским огнём с моря. Правда, с нашей стороны нет ни фото, ни видео, есть лишь иностранный спутниковый снимок.

Зато есть фото корабля, обстреливавшего украинские позиции в районе Одессы – это был фрегат проекта 11356, с высокой степенью вероятности, «Адмирал Макаров». И «Макаров» же ночью 22 марта недалеко от порта Ильичевск поразил зенитной ракетой (все морские зенитные комплексы могут поражать и надводные цели тоже) украинское водолазное судно «Нетешин», с которого пытались ставить мины. «Нетешин» выбросился на берег, чтобы не затонуть, минная постановка не состоялась.

Минобороны еще не объявляло полный список погибших военнослужащих береговых войск и морской пехоты, а также о наличии или отсутствии потерь в морской авиации. Пока же стала известна другая скорбная весть – в Мариуполе погиб заместитель командующего Черноморским флотом, капитан 1-го ранга Андрей Палий. Увы, избежать потерь невозможно.

А что делает противник? Было распространено предупреждение о том, что часть якорных мин, выставленных Украиной для недопущения российского десанта в Одессе, была сорвана с минрепов и сейчас дрейфует с морскими течениями. Худшего подарка от Украины просто нельзя было представить – теперь под угрозой всё судоходство в северо-западной части Черного моря, и со временем, мины могут оказаться очень далеко.

Операция продолжается. До тех пор, пока Турция держит проливы закрытыми, ни один корабль нечерноморской страны НАТО не окажется на театре военных действий и российский Военно-морской флот будет действовать свободно. И какими бы ни были его дальнейшие действия, свою важную роль в операции он уже сыграл. Действия ВМФ – отличный ответ критикам, любящим порассуждать о «континентальной державе». Даже если военные действия ведутся на земле, обойтись без сил на море просто не получается. Украина – яркий пример тому.

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