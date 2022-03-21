Эксперт: Погибший замкомандующего ЧФ был одним из лучших представителей военной профессии

«Это большая потеря. Его будут помнить севастопольцы. Уверен, что это имя будет увековечено. Один из новых кораблей ЧФ наверняка будет носить имя Андрея Палия», – заявил газете ВЗГЛЯД капитан I ранга Василий Дандыкин. Ранее стало известно, что замкомандующего Черноморским флотом Андрей Палий погиб в боях за Мариуполь.

«Обстоятельства гибели называются разные. Одни мои знакомые, которые находились недалеко от места событий, говорят, что это был выстрел снайпера, но другие – что Палий попал под минометный обстрел. В любом случае, сомневаюсь, что Андрей сидел в штабе, подальше от линии фронта. Ему это было несвойственно. Он всегда был с людьми. Именно за это его любили в Севастополе», – рассказал заместитель главного редактора журнала «Воин России», капитан I ранга Василий Дандыкин.

«Не могу причислить себя к друзьям Андрея, он был моложе меня. Но нам довелось встречаться, когда он был еще замполитом, начинал свою службу на корабле «Очаков» и затем, когда он стал замкомандующего по воспитательной работе флота», – сказал Дандыкин.

«Андрей был севастопольцем, он любил свой город, потомственный военный моряк. Видимо, поэтому у него сложились хорошие отношения и с руководством города, и лично – с губернатором Развожаевым. В большинстве своем коренные севастопольцы – это люди особой породы. Думаю, неслучайно именно они и моряки-черноморцы отправлены сейчас на напряженный участок операции – в Мариуполь. Насколько мне известно, флот участвует силами береговой составляющей – это и береговые ракетные комплексы «Бастион», и морская пехота, и корабли», – говорит эксперт.

«Палий – из тех, кого раньше называли «истинный комиссар». Он – из последних советских выпусков военно-морского училища в Киеве. Выпуск прошел уже после того, как Союз развалился, и он отказался принимать присягу Украины – это тоже был достойный шаг. Я в те времена служил в Севастополе – хорошо помню, как некоторые офицеры все же соглашались присягать Киеву. Как правило, это была слабость характера, корыстный шаг, чисто ради карьеры. Но Палий отказался – человек принял свое серьезное решение еще в молодом возрасте и отправился служить на российский Северный флот, не изменил своей специальности замполита, которая в те времена, кстати, подвергалась общественной обструкции», – напоминает собеседник. Вполне естественно, полагает он, что в 2014 году Палий активно участвовал в «крымской весне».

«Об Андрее у меня останутся самые хорошие впечатления. Он был доступен для всех людей, очень коммуникабельный, всегда готовый помочь. Настоящий флотский воспитатель, который никогда не боялся выходить к людям, откровенно говорить о проблемах. Так получилось, что Андрей погиб в бою – и этот случай доказывает, что он был одним из лучших представителей военной профессии со времен Великой Отечественной, Афганистана и других конфликтов. Это большая потеря. Его будут помнить севастопольцы. Уверен, что это имя будет увековечено. Один из новых кораблей ЧФ наверняка будет носить имя Андрея Палия», – сказал офицер.

Несмотря на гибель заместителя командующего, настроения на флоте боевые, добавил Дандыкин. «Моряки достойны памяти своего замкомандующего. Черноморский флот полностью выполняет свои задачи и на воде, и на суше. Он доказал, что остается хозяином Черного моря, – отметил эксперт. – Он также доказал, что выбор, сделанный крымчанами в 2014 году, тоже не случаен».

О том, что замкомандующего Черноморским флотом, капитан 1-го ранга Андрей Палий погиб в боях за Мариуполь, стало известно в воскресенье. Как сообщает издание ForPost, под Мариуполем Палий обеспечивал функционирование мирного коридора для выхода из города гражданских лиц.



«Я дружил с Андреем Николаевичем, <...> он был очень открытым и порядочным человеком», – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Политик добавил, что Палий пользовался большим авторитетом на флоте, умел найти подход к любому человеку. Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева также сообщила, что лично знала офицера. «Севастополь Андрей Николаевич любил всем сердцем. Городу-герою была посвящена вся его жизнь», – написала сенатор.

Известно, что на Черноморском флоте готовились документы для присвоения Палию звания контр-адмирала. Ожидается, что прощание с ним состоится в Севастополе 23 марта.

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