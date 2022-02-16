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16 февраля, среда  |  Последнее обновление — 18:28  |  vz.ru
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Как дрался насмерть русский броненосец «Полтава»

Броненосец «Полтава» вскоре после постройки Public domain
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

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    Грандиозные учения ВМФ России привлекли внимание всего мира

    Ракетный крейсер «Маршал Устинов» - один из самых мощных кораблей ВМФ РФ, принимающих участие в данных учениях
    		   16 февраля 2022, 18:00
    Фото: Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Александр Тимохин

    ВМФ России проводит крупнейшие учения за много последних лет. Российские корабли вызвали бурную реакцию в Швеции, Ирландии, Великобритании и, конечно же, на Украине. Каким способом российский Военно-морской флот заставил Запад поволноваться и почему эти учения показали, что есть повод тревожиться и за сам ВМФ России?

    Начать стоит с официальной информации («Интерфакс»): «Минобороны России объявило о начале серии маневров Военно-морского флота с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тыс. военных. Учения под общим руководством главкома ВМФ РФ Николая Евменова проходят в акваториях морей, прилегающих к российской территории, а также в оперативно важных районах Мирового океана»...

    Насчет 140 кораблей и судов, конечно, преувеличение. На всех четырех флотах России и у Каспийской флотилии вместе менее 40 ракетных, противолодочных и авианесущих кораблей, которые в силу конструкции не страшно выпустить в дальнюю морскую зону (ДМЗ). Из них значительная часть или в ремонте (как, например, единственный авианосец «Адмирал Кузнецов»), или ожидает списания.

    Всего в составе ВМФ РФ боевых единиц, включая подлодки всех типов, десантные корабли и корабли, решение о списании которых уже принято, способных действовать в ДМЗ – чуть больше 110. Цифра 140 близка к полному списочному составу боевых кораблей и катеров ВМФ. Их одновременный выход в море технически невозможен.

    Относительный масштаб

    Что же тогда особенного в учениях? Во-первых, ВМФ России действительно вывел в море почти все, что мог. Например, в составе Тихоокеанского флота имеется восемь надводных боевых кораблей, способных действовать в ДМЗ (эсминец «Быстрый» не в счет, так как ожидает списания). В море вышли все – ракетный крейсер «Варяг» и БПК «Адмирал Трибуц» ушли в Cредиземное море, фрегат «Маршал Шапошников», БПК «Адмирал Пантелеев» и все четыре корвета приняли участие в учениях на Тихом океане. Похожая статистика и по другим флотам – в море вышло большинство из того, что могло выйти.

    Второй особенностью является географический охват – учения проходят на всех потенциальных театрах военных действий. Учения затронули Баренцево и Норвежское моря, Северную Атлантику, Средиземное и Черное моря, Охотское море и прилегающие акватории вокруг Курильской гряды. Россия не так давно уже формировала мощные группировки ВМФ, но это обычно было где-то в одном месте. Так, есть основания считать, что как минимум один раз такая группировка не позволила США нанести ракетный удар по Сирии. Но это всегда было в каком-то одном месте, теперь же учения проходят везде.

    Третьим важным качеством новых учений стала их агрессивность. И вот это для нашего флота относительно новая вещь. Разберем на конкретных примерах.

    Флот наступает

    26 января из Североморска вышел отряд боевых кораблей Северного флота в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов», БПК «Вице-адмирал Кулаков», фрегата «Адмирал Касатонов» и судов обеспечения. Уже через несколько дней отряд оказался у берегов Ирландии. Не сильно далеко от тех районов, через которые на боевые службы ходят британские стратегические ракетные подлодки – единственное средство ядерного сдерживания, которое есть у этой страны. Там произошла в чем-то занятная история, когда ирландские рыбаки смогли договориться с российскими властями о переносе района учений напрямую, без решающего влияния ирландских же властей, показав нам интересный пример взаимодействия с западным населением напрямую.

    С началом февраля отряд начал учения. Но – не весь. «Кулаков» рывком совершил переход к британской военно-морской базе Клайд. Англичане потом выложили в интернет его фото издалека. Было бы забавно, если он не просто перешел в новый район, а еще и сделал это с отрывом от слежения. Тогда королевским ВМС нужно было бы записывать себе в историю громкий провал.

    Что особенного в базе Клайд? Это «домашняя» база для всего британского атомного подплава. Включая стратегический. И наличие рядом с ней такого противолодочника, как «Кулаков», не могло не доставить британцам массы неприятных минут. Они, конечно, никогда в этом не признаются – у джентльменов принято не показывать свои эмоции. Но когда пара Ту-142М морской авиации Северного флота выполняла перелет к району, в котором тренировались наши корабли, бритты подняли в воздух не дежурные перехватчики, как обычно, а немаленькую истребительную авиагруппу с заправщиком. Видно было, что нервничали.

    От морской авиации у России осталось еще меньше, чем от флота, но в этот раз штабы и экипажи не ударили в грязь лицом – Ту-142М выполнили тренировочные задачи в том же крайне чувствительном для Британии районе. А заодно отработали взаимодействие с надводными кораблями. Сейчас корабли уже осуществили переход в Средиземное море. Сегодня там оказалось аж два ракетных крейсера – «Устинов» и «Варяг».

    На 15 февраля, как доложил главком ВМФ Евменов министру обороны Шойгу, в Средиземном море находились два ракетных крейсера, два БПК – «Кулаков» с Северного флота и «Трибуц» с Тихого океана, новейший фрегат «Адмирал Касатонов» с Северного флота, фрегат «Адмирал Григорович» с Черноморского флота, а также авиация ВКС с авиабазы Хмеймим. В общем, «партнеров» неплохо так побеспокоили. Одновременно два балтийских корвета «Стойкий» и «Сообразительный» сменили в Северной Атлантике корабли Северного флота и продолжили учения, видимо, с противолодочным уклоном.

    А еще внимание всего мира привлек вояж шестерки десантных кораблей.

    Большие, десантные

    В середине января три больших десантных корабля Балтфлота «Королев», «Минск» и «Калининград» вышли в море и взяли курс на Датские проливы. Вместе с ними тот же курс взяли и три ранее пришедших на Балтику десантных корабля Северного флота: «Оленегорский горняк», «Георгий Победоносец» и «Петр Моргунов».

    Это вызвало почти что панику в Швеции. Там решили, что вот именно сейчас Россия наконец-то нападет на их страну и захватит остров Готланд. На улицах населенных пунктов на Готланде даже появилась бронетехника. Вторжения в Швецию, однако, не произошло. Десантные корабли взяли курс на Средиземное море.

    Надо сказать, что это, в общем, рядовое событие. Реально нет ничего особенного в таком походе, даже если учитывать, что корабли с грузом (предположительно, с боевой техникой и может быть морскими пехотинцами). Но политически момент таков, что пресса на Западе немедленно начала обсуждать возможности российской десантной операции на Украине. И действительно, на Черном море у России самая большая группировка десантных кораблей. Вместе с пришедшей шестеркой они в состоянии нанести любому противнику массу вреда – например, обеспечив доставку тяжелой техники в ходе совместной десантной операции с ВДВ, да и просто морской пехоты высадив немало.

    Сейчас корабли уже в Черном море, где Черноморский флот уже сформировал отряд боевых кораблей с ракетным крейсером «Москва» в составе. Россия объявила, что с 13 по 18 февраля в Черном море пройдут учения с боевыми стрельбами, и закрыла под этим предлогом прилегающие к берегам Украины акватории.

    Можно точно сказать – эта шестерка небольших десантных кораблей произвела на Западе психологический эффект, совершенно несоразмерный своим возможностям и той угрозе, которая от них реально может исходить. И все еще впереди – учения даже близко не закончены.

    ВМФ России показал, что он еще способен заставить Запад поволноваться. Это как раз и есть тот уровень агрессивности, который должен иметь уважающий себя флот. Да, она должна быть, что называется, подкреплена материально – кораблями и самолетами, матчасть должна быть исправна и проверена стрельбами, а еще экипажи должны на отлично знать свою работу. К сожалению, невозможно обойти вниманием и проблемы, которые эти большие учения вскрыли.

    Бочка дегтя

    Сразу же, что называется, режет глаз количество кораблей – их банально мало. В Средиземном море находится группировка из состава сил сразу трех флотов – Черноморского, Тихоокеанского и Северного. Если брать надводные боевые единицы, способные атаковать морские цели, то их там, вместе с такими же на Черноморском флоте, оказалось в итоге несколько меньше, нежели в ВМС отдельно взятой Турции (если не брать в расчет наши неходовые единицы и всякую «мелочь»). О сравнении с какими-то объединенными силами НАТО и речь вести нельзя.

    Второй момент – применение морской авиации. Вспомним еще раз доклад адмирала Евменова министру обороны – на 140 единиц кораблей и судов обеспечения (что, судя по всему, очень далеко от реальности) на всех флотах применяется 60 летательных аппаратов. В СССР на каждый боевой корабль их могло бы применяться до десяти единиц просто потому, что именно авиация – это главная ударная сила в морской войне.

    Авиация флота в этих учениях применяется скромно даже для своей малой численности. Например, ударные корабли флота в Средиземном море не взаимодействуют с морской штурмовой авиацией – ее самолеты остались в Крыму и на Балтике. Да, там они тоже пригодятся, но авиация – мобильный род сил, сегодня здесь, завтра там, а маневр ей – жизненно необходимое умение для флота. Стоило как минимум попрактиковаться.

    И, конечно, история с иностранной подлодкой. В ходе доклада Верховному главнокомандующему министр обороны С.К. Шойгу сообщил следующее (дословно): «В результате работы группы Тихоокеанского флота у нас была при отработке одной из части учений в районе Курильских островов обнаружена подводная лодка, скорей всего, США, и в результате действий почти трехчасовых лодка была выдворена с территории вод России, куда она зашла на достаточно большую глубину по меркам островов – это более четырех километров. В результате специальных действий по этой лодке, трехкратных действий, лодка была выдворена из вод России».

    То есть иностранную лодку вытесняли из территориальных вод России три часа – иначе эти слова сложно понять. Это значит, что американцы технически и тактически в силах внаглую играть в «кошки-мышки»  с нашими кораблями в российских территориальных водах, не боясь предупредительного бомбометания. Это никак не может быть свидетельством того, что у нас все хорошо и правильно.

    Дошло до того, что о проблемах заговорили сами военные, причем действующие, чего не было уже много лет.

    Слово агентству «Интерфакс»: «Россия способна эффективно противодействовать флоту США в Черном и Балтийском морях, но на Дальнем Востоке ей пока не хватает кораблей и авиации, сообщил заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба РФ Станислав Гаджимагомедов. «Если чисто по флоту взять, превосходство американцев по количеству кораблей и возможностям реагирования намного выше, чем у нас. Если Черное море и Балтийское мы можем полностью закрыть, то на Дальнем Востоке пока не хватает кораблей и авиации», – сказал Гаджимагомедов на круглом столе в Совфеде, отвечая на вопрос об инциденте с американской подлодкой, зашедшей в субботу в территориальные воды России».

    О том, как мы можем закрыть Черное море, состав корабельных группировок прямо на нем прямо сейчас говорит более чем показательно. Еще хуже смотрится Балтика, но скоро малые противолодочные корабли Балтфлота отправятся в утиль, им уже больше 30 лет. На оставшиеся корветы и два сторожевика лягут задачи в Атлантике и Средиземном море, и ситуация обострится еще сильнее.

    Флот в текущих учениях применяется стратегически верно и для правильно оправданной цели. Есть и позитивные результаты. Но и недостатки в военно-морском могуществе нашей страны уже стали такими, что скрывать их больше невозможно, и эти учения показали и это тоже.


     
     
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