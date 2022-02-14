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14 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 08:22  |  vz.ru
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Байден превратился в игрушку американских спецслужб

США намерены добиться полного подчинения Украины Celestino Arce/NurPhoto/Reuters
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Американская подлодка оставила в России сверхсекретное оборудование

Американские подводные лодки - частые гости у российских берегов U.S. Navy
Редчайшее событие прямо сейчас обсуждает Военно-морской флот - американская атомная подлодка не только вплотную подошла противолодочной эскадре России, но даже зашла в российские территориальные воды. Почему для подобной провокации требовалось личное разрешение президента США - и какое сверхсекретное оборудование оставила эта подлодка в российских водах? Подробности...
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Байден лишил Украину неба

Нидерландская KLM одной из первых отменила рейсы на Украину из-за «русского вторжения» Artur Widak/Reuters
Международные и украинские авиаперевозчики спешно и массово отменяют рейсы в Киев и Одессу. Британские страховщики отказываются покрывать риски для самолетов в небе Украины из-за риска «русского вторжения». Власти в Киеве бьют тревогу и считают ущерб, но у них нет шансов повлиять на главного заказчика психоза скорой войны. Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Куда Россия спрятала 100 тысяч солдат на границе с Украиной

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Игорь Лесев, писатель, журналист
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Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
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Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
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    Американская подлодка оставила в России сверхсекретное оборудование

    Американские подводные лодки - частые гости у российских берегов
    		   14 февраля 2022, 08:20
    Фото: U.S. Navy
    Текст: Александр Тимохин

    Редчайшее событие прямо сейчас обсуждает Военно-морской флот - американская атомная подлодка не только вплотную подошла противолодочной эскадре России, но даже зашла в российские территориальные воды. Почему для подобной провокации требовалось личное разрешение президента США - и какое сверхсекретное оборудование оставила эта подлодка в российских водах?

    Несколько дней назад отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе «Шапошникова» и нескольких корветов прошёл проливом Лаперуза на восток, в сторону Курильской гряды, для выполнения учений. Учения эти проходят по всем флотам. Главные события проходят в Атлантике, Средиземном и Чёрном морях, а Тихий океан до последнего времени оставался в тени.

    Пока в эти учения не вмешались ВМС США. Вот что официально сообщает о происшедшем Минобороны России:

    «12 февраля 2022 года в 10.40 в районе проведения учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах Российской Федерации в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа «Вирджиния». В связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве.

    В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английским языках было передано сообщение: «Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!». Экипажем американской подводной лодки требование российской стороны было проигнорировано. В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ «Маршал Шапошников» были применены соответствующие средства.

    Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации.»

    Прежде всего, случайной такая встреча быть не могла. Сейчас на всём Тихоокеанском флоте ВМФ РФ вместе с корветами осталось восемь боевых кораблей, способных действовать в Дальней морской зоне. Два ушли пугать НАТО в Средиземку, осталось шесть - фрегат «Маршал Шапошников», БПК «Адмирал Пантелеев» и четыре корвета. Все они участвуют в учениях. Явным образом неизвестная пока «Вирджиния» за ними шпионила. Это обычная американская практика, ничего нового в этом нет. США, разумеется, уверяют, что «Вирджиния» не входила в российские территориальные воды. Однако было бы странно доверять этому опровержению.

    Но как отряд ВМФ России обнаружил «Вирджинию»? В первых сообщениях МО об этом ничего не было. Однако сообщалось, что использовалась звукоподводная связь и «соответствующие средства». А «соответствующие средства», которые используют в таких случаях для так называемого «предупредительного бомбометания» - это чаще всего реактивные глубинные бомбы (РБУ). Решение о предупредительном бомбометании командующий Тихоокеанским флотом может принять самостоятельно.

    Но применение звукоподводной связи и РБУ означает, что лодка находилась буквально на «пистолетной» дистанции - в считанных километрах от наших кораблей. На дистанции, во много раз меньшей, чем нужно этой американской подводной лодке для обнаружения нашего корабля и пуска по нему торпед.

    Может быть, лодку издалека обнаружили наши корветы своими буксируемыми гидроакустическими станциями? Но тогда «Шапошникову» для применения РБУ пришлось бы гнаться за лодкой, чтобы попробовать связаться с ней и потом обстрелять. А это американцы услышали бы. Вряд ли они стали бы ждать «хозяев» в чужих территориальных водах. То же самое можно сказать о возможности обнаружения подлодки мощным гидроакустическим комплексом «Полином», которым оснащён «Шапошников».

    Спустя сутки ТАСС со ссылкой на анонимный источник сделало уточнение: «Американская лодка типа Virginia была обнаружена самолетами Ил-38 морской авиации и одной из лодок Тихоокеанского флота в ходе учений по поиску и уничтожению субмарин условного противника в районах их возможного развертывания», - сказал он.

    По словам собеседника агентства, координаты субмарины были переданы отряду боевых кораблей во главе с фрегатом ТОФ «Маршал Шапошников». После чего российский многоцелевой корабль выполнил все необходимые действия для защиты государственной границы РФ. Он отметил, что американская субмарина имела объективные преимущества в обнаружении российского надводного корабля, но оперативные действия противолодочных сил Тихоокеанского флота, по всей видимости, застали ее врасплох».

    Это рассказ выглядит как минимум странно. Дело в том, что «объективные преимущества» в дальности обнаружения надводных кораблей у подлодки огромны. И если бы наши корабли были бы наведены на подлодку авиацией или нашей подлодкой (вот она могла бы скрытно обнаружить американцев при некоторых условиях), то она успела бы обнаружить корабли и скрытно от них уйти. А этого не было. 

    Тогда остается единственное логическое объяснение - американцы намеренно подставились, дали себя обнаружить. Зачем?

    Политическая подоплёка

    Существует мнение, имеющее серьёзные основания, что со времён как минимум Рейгана (и до сих пор) для вторжения американской подводной лодки в иностранные территориальные воды нужна личная санкция президента США. Это, в общем, понятно - неудачный для американцев обстрел подлодки «хозяевами» территориальных вод, который приведёт к гибели лодки или её захвату в территориальных водах другого государства, создаст тяжелейший политический кризис, чреватый чем угодно.

    И вот прямо сейчас, в условиях противостояния вокруг Украины, кризиса в отношениях между Россией и Западом, такое разрешение, судя по данному инциденту, получено. А затем этот факт намеренно демонстрируется ВМФ России. Не намёк ли это на то, что сосредоточив свои силы на западе, Россия ослабила свою оборону на Востоке?

    А кто там есть рядом такой, кого, возможно придётся сдерживать? Конечно. Япония с интересом наблюдает, как значительная часть ВС РФ, в том числе с Дальнего Востока, отправилась на крупные учения к украинским границам.

    И тут невозможно не вспомнить новость от 7 февраля. Слово снова агентству ТАСС: «США поддерживают Японию по вопросу «северных территорий» (так в Японии называют южную часть Курильских островов) и признают суверенитет Японии над ними. Об этом в понедельник по случаю отмечаемого в Японии Дня северных территорий, заявил посол США в Японии Рам Эмануэль»

    На Уруп у Японии притязаний нет. Но, во-первых, он там рядом, а во-вторых, когда-то все Курилы были японскими, а наше нападение на них в 1945-м году японцы до сих пор считают предательским.

    Можно ли всё это рассматривать как намёк на то, что, случись что, России создадут новый фронт не только на Западе, но и на другом конце страны, на Востоке? А сам способ «обнаружения» - показаться в пяти-шести километрах - не стоит ли рассматривать как намёк на то, что с кораблями ВМФ РФ сделают в случае войны? Об этом как минимум стоит задуматься.

    Приманка

    Еще одной важнейшей деталью этого инцидента является то, что «Вирджиния» использовала прибор гидроакустического противодействия - имитатор.

    У американцев отличные средства противодействия. Но совершенство техники сыграло с США злую шутку - у них есть жёсткие ограничения на применение своих новейших средств гидроакустического противодействия вне реально начавшейся войны. Отработавший своё самоходный прибор затонет и окажется на дне. Его можно потом поднять. Если он затонул в российских территориальных водах, его поднимет ВМФ России. И тогда Россия узнает то, что для ВМС США очень критично - актуальные возможности американского флота по противодействию нашим торпедам и гидроакустическим комплексам. Это совершенно секретная информация, имеющая для США - и России - большое значение.

    Но «Вирджиния» данный прибор отстрелила. Значит, разрешение на применение было. Возможно, утечка этих секретов для США не так важна, как сам факт демонстрации того, что произошло.

    Оргвыводы

    Иначе говоря, можно сделать следующие выводы. Во-первых, отряд из шести противолодочных кораблей ВМФ РФ находился в зоне поражения американской подводной лодки и об этом в течение длительного времени ничего не знал - пока противник сам не показал себя. Это тревожный звонок. И гидроакустический комплекс на корветах, и комплекс «Полином» на «Шапошникове» и «Пантелееве» позволяют такого не допускать.

    Также для недопущения подобных вещей есть противолодочные вертолёты. Участвовавшие в учениях корабли могли нести до 8 вертолётов (по два на «Пантелееве» и «Шапошникове» и по одному на корветах). Даже если два из них были бы поисково-спасательными Ка-27ПС , то шестёрка остальных - это достаточно много, чтобы не дать никакой подлодке подкрасться на «пистолетную» дистанцию.

    Возможно, во время учений были российской эскадрой были допущены какие-либо ошибки. Данный случай обязательно будет расследован, и наверняка будет сделано все, чтобы подобное больше не повторилось. В текущей, крайне нервной международной обстановке подпускать к нашим кораблям на 5-6 км подводные лодки, способные провести скрытную торпедную атаку минимум с сорока километров - нельзя. И это не менее важно, чем выяснить мотивы действий американцев.


     
     
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