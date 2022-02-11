Американская оборонка впала в глубокий кризис

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Обещания США спасти Европу от засилья российского газа ничего не стоят Павел Львов/РИА «Новости»
США продолжают запугивать Россию остановкой поставок газа и успокаивать Европу обещаниями позаботиться о ней в этом случае. В январе Европа получила рекордный объем заморского СПГ. Однако удастся ли США повторить этот успех на протяжении года и спасти Европу от засилья российского трубопроводного газа? Подробности...
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Глава МИД Британии наговорила глупостей Лаврову

В разговоре с Лавровым Трасс попалась на профессиональной безграмотности пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Главу английской дипломатии Лиз Трасс в Москве ожидали с любопытством: в случае отставки Бориса Джонсона у нее, говорят, есть шансы стать новым премьером. Кроме того, Трасс обещала привезти некие «предложения НАТО», призванные заинтриговать россиян и урегулировать кризис вокруг Украины. Но визит обернулся конфузом: выяснилось, что гостья безграмотна и просто не соответствует занимаемой должности. Подробности...
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За что русский царь убил главу русского православия

Митрополит Филипп и Иван Грозный. Так их общение позднее увидел художник Василий Пукирев
515 лет назад, 11 февраля 1507 года, родился один из самых ярких персонажей русской истории – митрополит Филипп II (в миру Федор Степанович Колычёв). Этот человек не побоялся расстаться с жизнью ради борьбы за свое понимание справедливости. Как и почему возник конфликт митрополита с Иваном Грозным и почему он дошел до такого накала? Подробности...
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США напали на олимпийскую сборную России

Допинг-скандал может негативно сказаться на карьере 15-летней спортсменки Алексей Филиппов/РИА Новости
Ситуация с делом российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине грозит обернуться политическим скандалом. После сомнительного результата допинг-теста, взятого в декабре 2021 года, США пригрозили российским спортсменам применением «акта Родченкова». В чем заключается суть этого акта и к каким реальным последствиям могут привести попытки США привлечь к ответственности российских олимпийцев? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Американская оборонка впала в глубокий кризис

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Сегодня лишь две оборонные компании США могут производить твердотопливные ракетные двигатели. Больше всего пострадало от монополизма военное кораблестроение. Полностью Америка утратила и способность создавать танки новых типов. Подробности...

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Тимур Шерзад
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11 февраля 1829 года в Тегеране озверелой толпой был убит русский писатель и дипломат Александр Грибоедов. Вместе с ним погибло все российское посольство, кроме одного человека. Подробности...
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Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
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    Владимир Прохватилов

    Американская оборонка впала в глубокий кризис

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		11 февраля 2022, 17:55

    Национальная ассоциация оборонной промышленности США (NDIA) впервые за последние годы оценила состояние оборонного сектора Соединенных Штатов как «неудовлетворительное». В опубликованном ежегодном докладе NDIA оценила  состояние американской оборонной промышленности на 69 баллов из 100 возможных. Это, по мнению аналитиков NDIA, является неудовлетворительной оценкой и «причиной для реального беспокойства».

    NDIA оценивает военно-промышленную базу США по восьми «жизненно важным показателям» (vital signs), по каждому из которых ставится оценка от 0 до 100. Ниже 70 считается твердым «неудом». И впервые за три года (ранее такие исследования вообще не проводились) общая оценка американской оборонной промышленности упала до 69, что NDIA назвала «неудовлетворительной и провальной оценкой, а также причиной для серьезного беспокойства».

    Восемь показателей, по которым оценивается деятельности оборонной отрасли: спрос, производственные затраты, инновации, цепочка поставок, конкуренция, промышленная безопасность, политические и нормативные требования, а также производственная мощность и готовность к быстрому наращиванию производства (surge readiness) в случае войны высокой интенсивности.

    По пяти показателям результат «весьма неудовлетворительный». «Значительно ухудшились» цепочки поставок, производственная мощность компаний и их способность к быстрому наращиванию производства в час «Х». В сфере промышленной безопасности, инноваций и производственных затрат ситуация «несколько улучшились», но до 70 не дотянула и оценена как «провальная».«Эта оценка служит тревожным сигналом для всех, кому небезразлично состояние нашей национальной безопасности», – проворчал в предисловии к докладу президент и генеральный директор NDIA четырехзвездный отставной генерал Герберт «Ястреб» Карлайл.

    Генеральный директор принимавшей участие в составлении доклада компании Govini Тара Догерти заявила на пресс- конференции об угрожающих национальной безопасности  проблемах с инновациями. «Министерство обороны должно привлечь компании, которые работают над передовыми технологиями в коммерческом секторе экономики Соединенных Штатов», – сказала Тара Догерти. – Если мы не сможем достичь этого, то военно-технический вызов и конкуренция со стороны Китая, несомненно, будут нарастать».

    Фото: lockheedmartin.com

    У американцев проблемы не только с инновациями в оборонном секторе, но и со здравым смыслом во внешней политике. В докладе NDIA отмечается, что особо серьезные проблемы у американских оборонных компаний «с доступом к стратегическим материалам, таким как редкоземельные металлы, необходимые для микроэлектроники и аккумуляторных батарей».

    Эти проблемы американцы сами себе привезли. 80% используемых в США редких земель импортируется из Китая.  В ответ на введенные администрацией Трампа заградительный таможенные тарифы, Китай пригрозил ограничить экспорт в США редкоземельных металлов. За что боролись, на то и напоролись. Совсем плохи дела с производственными мощностями и мобилизационными возможностями американской оборонной промышленности.  В 2019 году NDIA оценила их уровень в 80 баллов, в 2020-м – в 52 балла, а по итогам прошлого года – в жалкие 20 баллов.

    Названия этому провальному уровню не нашлось, видимо, никто и предположить не мог такого. Выросла лишь продажа американского оружия за рубеж. С 32 млрд долларов в 2017 году до 50 млрд в 2020-м. Авторы доклада назвали этот показатель единственным «светлым пятном» (bright spot) отечественного ВПК. И тут же оговорились, что в будущем экспорт вооружений и военной техники, скорее всего, снизится. В этом можно не сомневаться, так как отставание американской оборонки в современных военных технологиях от Китая и России в последние годы стало слишком очевидным.

    Во всех бедах своей оборонной промышленности аналитики Пентагона винят окаянную пандемию. И тут они откровенно врут. Еще до начала коронавирусной пандемии, в июле 2019 года, Управление по промышленной политике Пентагона (Office of  Industrial Policy, INDPOL) опубликовало доклад  «Возможности промышленности» (Iтndustrial Capabilities), в котором детально проанализированы все болячки американской оборонки. Главной проблемой названа монополизация. Две трети военных госзаказов достается лишь шести фирмам – Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics, BAE Systems и Boeing. А остальные 30 тысяч оборонных компаний – на подхвате, то бишь на субподряде, у забронзовевшей «Большой шестерки».

    Нет конкуренции – нет и качества. Растут лишь сроки поставок и стоимость военных изделий. О коррупции и рейдерстве в американском ВПК авторы этого доклада говорят, используя стыдливые эвфемизмы. Пишут, например, что участились процессы слияний и поглощений предприятий ВПК, что привело к «максимальной консолидации активов в крайне ограниченном числе оборонных компаний». 80% бронетехники для сухопутных войск и Корпуса морской пехоты выпускается на одном заводе. Стволы крупнокалиберных пушек «отливает» лишь арсенал Пентагона, долгие годы наслаждавшийся счастьем монопольного производителя орудийных стволов, что привело к «полной утрате возможностей их производства на уровне лучших мировых образцов».

    От того, что «за последние десятилетия чрезмерно консолидировался сектор производства ракетной техники», счастье лишь владельцам корпораций «Большой шестерки». Круг компаний, которые могут производить современную ракетную технику, год от года сужается. Сегодня лишь две оборонные компании США могут производить твердотопливные ракетные двигатели. Наиболее пострадало от монополизма военное кораблестроение. Атомные авианосцы может строить лишь единственная верфь – Northrop Grumman Newport News Shipbuilding. Атомные подводные лодки, эсминцы класса Arleigh Burke, десантные транспорты класса San Antonio и десантные вертолетоносцы типа America также может строить лишь одна верфь Ingalls Shipbuilding.

    Чрезмерная зависимость от «единственного поставщика» привела к нехватке производственных мощностей и квалифицированных рабочих. Причем, ожидается, что в ближайшие годы будет критическая нехватка специалистов в таких областях, как сборка металлоконструкций, сварка и литье, что поставит под угрозу «долгосрочные потребности ВМС». Забронзовевшие пентагоновские стратеги отказались от замены устаревшей боевой техники и, почивая на лаврах победителей в холодной войне, взяли курс на неспешную модернизацию того, что есть. Это привело, (цитирую доклад аналитиков Пентагона) «к появлению поколения ученых и инженеров, которым не хватает опыта в разработке, проектировании и производстве новых, технологически совершенных боевых систем и средств».

    Авторы доклада честно признают, что

    Америка полностью утратила способность создавать танки новых типов: в американской оборонке уходит на пенсию уже «второе поколение инженеров, никогда лично не разрабатывавших новые образцы бронетехники».

    Оборонным предприятиям становится «все труднее нанимать квалифицированных и способных инженеров-программистов , что становится критической проблемой для авиационной промышленности по мере роста сложности программного обеспечения самолетов».

    От себя замечу, что выход из ситуации нашли в привлечении индийских программистов. Вышло дешево, но не сердито: часто падающий F-35 и вовсе нелетающий Боинг 737 МАХ, насквозь заржавевший суперэсминец «Замволт», протекающий туалет на космическом корабле «Crew Dragon» и т.д. и т.п. Аналитики INDPOL утверждают, что США не в состоянии самостоятельно производить твердотопливные двигатели для зенитных ракет из-за того, что четверть исходных компонентов, необходимых для изготовления топливных элементов, импортируется.

    И самое главное: американская оборонка может производить весь спектр вооружений и военной техники лишь в условиях локальных конфликтов. Да и то на пределе возможностей. В случае же серьезной войны с равным противником (а это Россия и Китай) американским военным придется довольствоваться лишь запасами на складах. Иными словами, к войне на истощение американский военно-промышленный комплекс не готов. Авторы обоих докладов старательно обходят вниманием все, что творится внутри американских оборонных компаний и корпораций. Это неудивительно – ведь доклады пишут бывшие сотрудники этих компаний и отставные военные, которые не заинтересованы выносить сор из военной избы.

    Но с фактами не поспоришь – американская оборонка отстает в разработке передовой военной техники, компенсируя это освоением десятков миллиардов долларов на создании абсурдных проектов, таких как пресловутый рельсотрон, как несуразный и небоеспособный эсминец «Замволт», как немореходные литторальные корабли. США проваливают все испытания гиперзвуковых ракет, серьезно отстали от России в разработке ядерного космического двигателя, нет каких-либо прорывов в испытаниях трехконтурного турбореактивного двигателя для боевых самолетов.

    И это при том, что Америка имеет самый большой в мире военный бюджет. Похоже, прав был Данила Багров – «не в деньгах счастье».

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