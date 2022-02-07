Почему ржавеют ультрасовременные эсминцы США

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7 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 17:36  |  vz.ru
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Кто помогает мошенникам воровать деньги с банковских карт

Россияне едва ли не ежедневно сталкиваются со звонками с подменных номеров Dmitri Lovetsky/АР/ТАСС
Банки не заметили снижения активности телефонных мошенников, несмотря на новый закон, по которому операторы обязаны блокировать звонки аферистов с подменных номеров. В банковской сфере, чтобы сделать воровство бессмысленным, обсуждают и возможность блокировки посреднических счетов, куда преступники переводят украденные деньги. Почему кражи денег с карт россиян продолжаются до сих пор и кто в этом помогает мошенникам? Подробности...
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Америка вредит отношениям России и Японии

Бывший мэр Чикаго решил обострить спор Москвы и Токио о принадлежности Южных Курил Rod Lamkey/CNP/Global Look Press
Новый посол США в Токио Рам Эмануэль заявил о поддержке Америкой суверенитета Японии над Южными Курилами. Дипломат также указал на якобы пренебрежение Россией суверенитетом других стран, проведя сравнение с Крымом и Украиной. Зачем США лезут в территориальный спор России и Японии и каковы могут быть последствия? Подробности...
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Трудовым мигрантам закроют дорогу в гетто

«Социальные гетто» чаще всего возникают вокруг рынков Илья Питалев/РИА Новости
В России сформировались уже 37 мигрантских гетто, утверждают авторы социологического исследования по данной теме. Формируются они везде, где нужна зарубежная рабочая сила. Но незнание языка, различия в культуре и менталитете приводят к конфликтам приезжих с местным населением. Как вытащить этих людей и их детей из национальных анклавов и интегрировать в российское общество? Подробности...
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Встречей с Путиным Макрон решает две проблемы

Президенты России и Франции регулярно поддерживают контакт REUTERS/Stephane De Sakutin
В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон прилетит в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. О чем будут разговаривать два президента, почему Макрон с этим визитом так хотел опередить немецкого канцлера – и как происходящее связано с глобальной борьбой за власть как во Франции, так и в Евросоюзе в целом? Подробности...
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Взрыв в Серпуховском монастыре списали на cамоубийство

18-летний подросток осуществил самоподрыв на территории Серпуховского монастыря Максим Григорьев/ТАСС
На территории женского монастыря в Серпухове взорвалась самодельная бомба. Пострадали 12 детей – воспитанники гимназии при монастыре. Взрывчатку принес бывший ученик. СК назвал произошедшее общеопасной попыткой cуицида, однако источники сообщают, что юноша хотел отомстить педагогам и монахиням за личные обиды. Что известно о мотивах устроившего взрыв подростка? Подробности...
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Почему ржавеют ультрасовременные эсминцы США

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Когда абсурдность самого замысла дорогостоящих кораблей «со стеклянной челюстью» стала очевидна, в Пентагоне даже рассматривали вопрос о разборке на металлолом третьего суперэсминца. В итоге его все-таки достроили. Подробности...

Почему болельщики резко противятся введению Fan ID

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Выгнать крикунов с трибун – всем только легче станет. Так? Нет, не так. Именно фанатские сектора – самый верный поклонник команды. Именно на них держится футбол не как вид спорта, а как яркое представление, шоу. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Идеология «зеленых» вступила в клинч с действительностью

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
К концу этого года в Германии должны быть закрыты все оставшиеся энергоблоки. Стоп. Зеро. Ноль. До свиданья, мирный атом. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев
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Налог на роскошь для казахов

Обсуждение: 4 комментария

«Немецкая волна» вне закона

Украина заменила Джонсону вечеринки

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Открытие зимних Олимпийских игр в Пекине

В Пекине на национальном стадионе «Птичье гнездо» состоялась церемония открытия XXIV зимних Олимпийских игр. Талисманом соревнований стала панда Бин Дунь Дунь, которая знакома по летним Играм 2008 года. Событие по традиции состояло из красочного шоу и парада спортсменов
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Панды в Московском зоопарке предсказали победу России на Олимпиаде

Лидерами в общекомандном зачете Олимпиады в Пекине станут Россия, Китай, а также Германия и США. Такой результат предсказали панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка. Теперь пандам хотят предложить назвать победителей в отдельных видах спорта
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Ушла из жизни выдающаяся итальянская актриса Моника Витти

На 91-м году жизни скончалась актриса Моника Витти, которую называли «королевой итальянской комедии» и музой режиссера Микеланджело Антониони. Пик ее славы пришелся на 60-е годы, а прорывной стала роль в фильме Антониони «Приключение»
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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За выступлениями российских спортсменов в каких видах спорта вы будете следить на Олимпиаде?
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    Владимир Прохватилов

    Почему ржавеют ультрасовременные эсминцы США

    Владимир Прохватилов
    президент Академии реальной политики
    		7 февраля 2022, 17:10

    Самый дорогостоящий проект ВМС США – суперэсминец-«невидимка» USS Zumwalt («Замволт») – стал предметом насмешек в СМИ и соцсетях. Фотографию эсминца в весьма неприглядном виде опубликовал портал The Drive. Обозреватель издания, известный военный аналитик Тайлер Рогоуэй отметил: «не очень блестящий вид футуристического военного корабля», радиопоглощающие пластины которого потеряли цвет, а по корпусу струится ржавчина.

    Проект строительства эсминцев класса «Замволт» давно стал притчей во языцех, как пример негодного расходования огромных средств. Идея строительства судов класса Zumwalt появилась после событий 11 сентября 2001 года. Эти корабли предназначались для поражения баз и учебных лагерей боевиков, а также для поддержки десанта морской пехоты. Их главное оружие – 80 ракет «Томагавк».

    Поначалу американцы планировали построить 32 корабля этого класса. Потом 24. Потом 7. Построили три и закрыли проект. И не в последнюю очередь по причине дороговизны суперэсминцев: стоимость одного «Замволта» (4,4 млрд долларов) практически равна стоимости авианосца. Активно-реактивные снаряды LRLAP для автоматических 155-мм артустановок AGS (Advanced Gun System) на этих эсминцах стоят по миллиону долларов за снаряд, как крылатые ракеты «Томагавк», а с учетом стоимости обслуживания артустановки орудия ­– вдвое дороже. На три эсминца было закуплено всего 100 снарядов LRLAP, после чего у американских военных наступило внезапное прозрение. На слушаниях в Конгрессе США вице-адмирал Уильям Мерц заявил, что артустановка AGS стала тормозом, который сдерживает развитие платформы Zumwalt. В итоге американские ВМС отказались от пушек AGS.  

    Энергетическая установка эсминцев Zumwalt состоит из двух газотурбинных двигателей Rolls-Royce MT30 и двух вспомогательных турбогенераторов. Установка спроектирована в расчете на возможность использования рельсовой электромагнитной пушки – рельсотрона. Во время стрельбы из такого орудия необходимо полностью отключать все прочие системы корабля. Однако стрельба из полностью глухого, слепого и неподвижного корабля настолько похожа на самоубийство, что от установки рельсотрона на «Замволт» отказались, а вскоре был похоронен, как мы писали,  и сам проект электромагнитной пушки.

    У эсминца Zumwalt интегрированная архитектура корпуса-надстройки, что значительно снижает радиолокационную заметность. В результате при размерах в полтора раза больших, чем у классических эсминцев типа Arleigh Burke, эффективная площадь рассеивания «Замволта» такая же, как у субмарин типа Los Angeles, находящихся в надводном положении, то есть ничтожно мала. Надстройка двух первых кораблей этого типа выполнена из композитного радиопоглощающего материала – бальсовой основы и панелей из пробкового дерева с трехмиллиметровой кевларовой броней, которую может пробить даже очередь крупнокалиберного пулемета.

    Фото: Robert F. Bukaty/АР/ТАСС

    Дальность обнаружения этих кораблей в сравнении с классическими эсминцами класса Arleigh Burke уменьшилась в 4-4,5 раза: она составляет около 70 км. Это совершенно не гарантирует кораблям класса Zumwalt полноценного сокрытия от поисково-прицельных комплексов «Новелла-П-38» российских противолодочных самолётов Ил-38Н, способных обнаружить стелс-эсминцы США на расстоянии более 80–100 км даже по слабому кильватерному следу.

    А возможности пеленгования Zumwalt с помощью пассивных гидроакустических станций российских многоцелевых АПЛ ставят под сомнение саму концепцию дорогостоящего корабля-невидимки. Однако не только дороговизна и ошибки в системах вооружений стали причиной невостребованности этих кораблей. К моменту спуска первого корабля этого класса его миссия поддержки наземных операций против слабовооруженных партизан утратила былую актуальность. Теперь, когда ВМФ Китая и России на подъеме, ВМС США вынуждены сосредоточить внимание на морской войне с равными противниками, в которой участь таких несуразных монстров, как «Замволт», будет незавидной.

    Американские военные эксперты ещё до ввода в строй гигантских эсминцев указывали, мягко говоря, на проблематичность этого проекта. The National Interest в 2015 году опубликовал статью военного эксперта Майкла Пека Battlecruisers: The Glass-Jawed Warship that Failed («Линейные крейсера: провал боевых кораблей со стеклянной челюстью»). «Стеклянная челюсть» – это из боксерского слэнга; такое прозвище давали боксерам, которые плохо держат удар.

    Майкл Пек рассказывает историю создания класса так называемых линейных крейсеров (Battlecruiser), крестным отцом которых стал знаменитый английский адмирал Джон Фишер. Его идея состояла в том, чтобы совместить огневую мощь линкора со скоростью крейсера за счёт ослабленной брони. В итоге родились корабли класса «Лайон». Три таких английских линейных крейсера были потоплены в Ютландской битве. Во Второй мировой войне английский линейный крейсер «Худ» взорвался после прямого попадания 15-дюймового снаряда германского линкора «Бисмарк», пробившего тонкую палубную броню.

    «Концепция линейных крейсеров была порочной уже в зародыше. Линейные крейсеры были яичными скорлупками, которые вооружены молотками, что точно подходит под описание и современных боевых кораблей… которые располагают мощным оружием и средствами защиты, но что будет, если в них все же попадет хотя бы одна ракета? Они будут потоплены или сильно повреждены», – пишет Майкл Пек. После того, как три эсминца Zumwalt окончательно стали «белыми слонами» (white elephants; русский аналог – «чемодан без ручки») американского флота, командование ВМС США решило придать им хоть какой-то смысл, снарядив межконтинентальными баллистическими ракетами вместо «томагавков». Однако смысл создания таких кораблей уже утерян.

    Нельзя не отметить и множество ошибочных инженерных решений. Бросается в глаза влияние кораблестроительной школы XIX века – «Замволт» точь-в-точь казематный броненосец Конфедерации «Вирджиния». Просматривается и конгениальность с дедушкой броненосцев береговой обороны – французским «Торо». Системный признак кораблей с такой конфигурацией корпуса – плохая мореходность. Завал бортов, таранный форштевень, интегрированная надстройка – все во имя снижения радиозаметности. Как верно заметил один из комментаторов к статье Майкла Пека, Пентагон предпочитает решать все проблемы с помощью технологий в ущерб стратегии и тактике.

    Когда абсурдность самого замысла дорогостоящих кораблей «со стеклянной челюстью» стала очевидна, в Пентагоне даже рассматривали вопрос о разборке на металлолом третьего супер-эсминца. В итоге его все-таки достроили, но с существенным изменением конструкции.

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