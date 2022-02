Почему ржавеют ультрасовременные эсминцы США Владимир Прохватилов

президент Академии реальной политики 7 февраля 2022, 17:10 Самый дорогостоящий проект ВМС США – суперэсминец-«невидимка» USS Zumwalt («Замволт») – стал предметом насмешек в СМИ и соцсетях. Фотографию эсминца в весьма неприглядном виде опубликовал портал The Drive. Обозреватель издания, известный военный аналитик Тайлер Рогоуэй отметил: «не очень блестящий вид футуристического военного корабля», радиопоглощающие пластины которого потеряли цвет, а по корпусу струится ржавчина. Проект строительства эсминцев класса «Замволт» давно стал притчей во языцех, как пример негодного расходования огромных средств. Идея строительства судов класса Zumwalt появилась после событий 11 сентября 2001 года. Эти корабли предназначались для поражения баз и учебных лагерей боевиков, а также для поддержки десанта морской пехоты. Их главное оружие – 80 ракет «Томагавк». Поначалу американцы планировали построить 32 корабля этого класса. Потом 24. Потом 7. Построили три и закрыли проект. И не в последнюю очередь по причине дороговизны суперэсминцев: стоимость одного «Замволта» (4,4 млрд долларов) практически равна стоимости авианосца. Активно-реактивные снаряды LRLAP для автоматических 155-мм артустановок AGS (Advanced Gun System) на этих эсминцах стоят по миллиону долларов за снаряд, как крылатые ракеты «Томагавк», а с учетом стоимости обслуживания артустановки орудия ­– вдвое дороже. На три эсминца было закуплено всего 100 снарядов LRLAP, после чего у американских военных наступило внезапное прозрение. На слушаниях в Конгрессе США вице-адмирал Уильям Мерц заявил, что артустановка AGS стала тормозом, который сдерживает развитие платформы Zumwalt. В итоге американские ВМС отказались от пушек AGS. Энергетическая установка эсминцев Zumwalt состоит из двух газотурбинных двигателей Rolls-Royce MT30 и двух вспомогательных турбогенераторов. Установка спроектирована в расчете на возможность использования рельсовой электромагнитной пушки – рельсотрона. Во время стрельбы из такого орудия необходимо полностью отключать все прочие системы корабля. Однако стрельба из полностью глухого, слепого и неподвижного корабля настолько похожа на самоубийство, что от установки рельсотрона на «Замволт» отказались, а вскоре был похоронен, как мы писали, и сам проект электромагнитной пушки. У эсминца Zumwalt интегрированная архитектура корпуса-надстройки, что значительно снижает радиолокационную заметность. В результате при размерах в полтора раза больших, чем у классических эсминцев типа Arleigh Burke, эффективная площадь рассеивания «Замволта» такая же, как у субмарин типа Los Angeles, находящихся в надводном положении, то есть ничтожно мала. Надстройка двух первых кораблей этого типа выполнена из композитного радиопоглощающего материала – бальсовой основы и панелей из пробкового дерева с трехмиллиметровой кевларовой броней, которую может пробить даже очередь крупнокалиберного пулемета. Дальность обнаружения этих кораблей в сравнении с классическими эсминцами класса Arleigh Burke уменьшилась в 4-4,5 раза: она составляет около 70 км. Это совершенно не гарантирует кораблям класса Zumwalt полноценного сокрытия от поисково-прицельных комплексов «Новелла-П-38» российских противолодочных самолётов Ил-38Н, способных обнаружить стелс-эсминцы США на расстоянии более 80–100 км даже по слабому кильватерному следу. А возможности пеленгования Zumwalt с помощью пассивных гидроакустических станций российских многоцелевых АПЛ ставят под сомнение саму концепцию дорогостоящего корабля-невидимки. Однако не только дороговизна и ошибки в системах вооружений стали причиной невостребованности этих кораблей. К моменту спуска первого корабля этого класса его миссия поддержки наземных операций против слабовооруженных партизан утратила былую актуальность. Теперь, когда ВМФ Китая и России на подъеме, ВМС США вынуждены сосредоточить внимание на морской войне с равными противниками, в которой участь таких несуразных монстров, как «Замволт», будет незавидной. На эту тему Американские военные эксперты ещё до ввода в строй гигантских эсминцев указывали, мягко говоря, на проблематичность этого проекта. The National Interest в 2015 году опубликовал статью военного эксперта Майкла Пека Battlecruisers: The Glass-Jawed Warship that Failed («Линейные крейсера: провал боевых кораблей со стеклянной челюстью»). «Стеклянная челюсть» – это из боксерского слэнга; такое прозвище давали боксерам, которые плохо держат удар. Майкл Пек рассказывает историю создания класса так называемых линейных крейсеров (Battlecruiser), крестным отцом которых стал знаменитый английский адмирал Джон Фишер. Его идея состояла в том, чтобы совместить огневую мощь линкора со скоростью крейсера за счёт ослабленной брони. В итоге родились корабли класса «Лайон». Три таких английских линейных крейсера были потоплены в Ютландской битве. Во Второй мировой войне английский линейный крейсер «Худ» взорвался после прямого попадания 15-дюймового снаряда германского линкора «Бисмарк», пробившего тонкую палубную броню. «Концепция линейных крейсеров была порочной уже в зародыше. Линейные крейсеры были яичными скорлупками, которые вооружены молотками, что точно подходит под описание и современных боевых кораблей… которые располагают мощным оружием и средствами защиты, но что будет, если в них все же попадет хотя бы одна ракета? Они будут потоплены или сильно повреждены», – пишет Майкл Пек. После того, как три эсминца Zumwalt окончательно стали «белыми слонами» (white elephants; русский аналог – «чемодан без ручки») американского флота, командование ВМС США решило придать им хоть какой-то смысл, снарядив межконтинентальными баллистическими ракетами вместо «томагавков». Однако смысл создания таких кораблей уже утерян. Нельзя не отметить и множество ошибочных инженерных решений. Бросается в глаза влияние кораблестроительной школы XIX века – «Замволт» точь-в-точь казематный броненосец Конфедерации «Вирджиния». Просматривается и конгениальность с дедушкой броненосцев береговой обороны – французским «Торо». Системный признак кораблей с такой конфигурацией корпуса – плохая мореходность. Завал бортов, таранный форштевень, интегрированная надстройка – все во имя снижения радиозаметности. Как верно заметил один из комментаторов к статье Майкла Пека, Пентагон предпочитает решать все проблемы с помощью технологий в ущерб стратегии и тактике. Когда абсурдность самого замысла дорогостоящих кораблей «со стеклянной челюстью» стала очевидна, в Пентагоне даже рассматривали вопрос о разборке на металлолом третьего супер-эсминца. В итоге его все-таки достроили, но с существенным изменением конструкции. Другие материалы автора