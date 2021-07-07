Проект американской «чудо-пушки» обернулся полным провалом

Пентагон, как выяснилось, потратил гигантские деньги на создание совершенно бесполезного вида вооружений – электромагнитной пушки (иначе называемой рельсотрон). В США возлагали на новую военную технологию большие надежды. Однако 16 лет испытаний показали совершенно иной результат, нежели тот, на который рассчитывали военные.

В поданном в Конгресс проекте бюджета военно-морского ведомства США на 2022 год отсутствуют расходы на рельсотрон (электромагнитная пушка), который ежегодно присутствовал в списке «перспективных» разработок ВМФ США начиная с 2005 года. Согласно комментарию пресс-атташе флота, проект рельсотрона будет «заморожен», а все наработки по нему «будут задокументированы и сохранены». На деле это означает фактическое закрытие программы, на которую было потрачено более 500 млн долларов.

Почему же американский проект «чудо-пушки» сегодня намерены сдать в военно-морской музей?

Адмиралы хотели стрелять за горизонт

В 2005 году, в начале программы разработки рельсотрона, перед новым перспективным орудием ставили предельно амбициозную задачу: пушка, использующая для разгона снарядов электромагнитное поле вместо пороха, должна была стрелять на несколько сотен километров. На красочных презентациях показывалось, как футуристические американские корабли скрытно подходят к берегам условного противника, после чего уничтожают его флот и береговую инфраструктуру, оставаясь вне досягаемости любых средств береговой обороны или вражеского флота.

Одним из важнейших преимуществ новой технологии называлась цена. Да, сама пушка должна была выйти дорогостоящей, но стрелять она должна была дешевыми болванками, и цена одного выстрела – как подразумевалось – должна была быть на порядки ниже, чем для ствольной артиллерии и тем более ракет.

Под применение рельсотронов был запланирован целый класс новых военных кораблей. Такими орудиями планировали вооружить американские эсминцы типа «Замволт». Их модульная конструкция и электрическая трансмиссия рассчитывались с учетом перспективного электромагнитного вооружения.

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На бумаге такая концепция выглядела, как минимум, не нарушающей физических законов: в отличии от артиллерии, использующей пороховые газы, электромагнитная пушка гораздо легче может разогнать снаряд до высоких сверхзвуковых скоростей. Теоретически рельсотрон мог разогнать снаряд до скорости около 6М, в шесть раз быстрее скорости звука в то время, как лучшие классические артиллерийские системы на пороховых газах достигают скорости снаряда в пределах 2-2,5М. Это позволило бы легко посылать снаряд за пределы плотной тропосферы, где он мог преодолеть несколько сот километров до удаленной цели.

Впрочем, реальный рельсотрон так и не достиг этой скорости – наилучший результат по итогам испытаний 2016 года составил лишь 3,6М. Это намного больше, чем у обычной артиллерии, но все же недостаточно для поставленных изначально целей. Вместо заявленной дальности в 400-500 км рельсотрон смог стрелять только на 180 км, не более.

Неуправляемый снаряд в мире высокоточного оружия

Однако главным недостатком рельсотрона стало даже не это. Дело в том, что при сверхдальней стрельбе, на которую ориентировали рельсотрон, он просто не мог обеспечить нужной точности попадания в цель. Неоднородная кривизна поверхности Земли, гравитационные неравномерности, перепад температур, плотности или влажности воздуха, даже простой ветер – все это ограничивало точную стрельбу из рельсотрона дальностью в считанные десятки километров. Причем на даже такой дальности он уступал в точности... обычной артиллерии.

Связано это было с тем, что конструкция «чудо-пушки» изначально имела неустранимый, физический недостаток, который не позволял эту точность повысить.

Для обычных артиллерийских систем давней и проверенной практикой уже стало использование корректируемых боеприпасов, которые уже в полете наводились на цель с помощью лазерного или радиолокационного указания. А рельсотрон в силу конструкции мог стрелять только т.н. проводящими телами, которые в реальности представляли из себя сплошные металлические бруски и являлись неуправляемыми снарядами.

На максимальной дальности в 180 км круговое вероятное отклонение (КВО) рельсотрона легко достигало 100 метров и выше. Снаряды элементарно не попадали в цель. Еще большую сложность представляла стрельба по маневрирующей цели: за время полета снаряда к цели, которое могло исчислялось минутами на дальности в 180 км, цель успевала спокойно уйти из предполагаемой зоны поражения.

На таких расстояниях до цели главными конкурентами рельсотрона стали не артиллерийские системы, а ракеты и авиация. А с ними рельсотрон конкурировать просто не мог. Современные крылатые ракеты и управляемые корректируемые авиабомбы имеют КВО, не превышающее 10 метров. То же касается и баллистических ракет: самые точные баллистические ракеты имеют КВО менее 100 метров, причем даже при межконтинентальной дальности. Поэтому рельсотрон внезапно оказался в другой «весовой категории», где его параметры оказались смехотворными.

Действительно, какой смысл сравнивать якобы дешевый снаряд из рельсотрона, чей единичный выстрел, тем не менее, все равно стоил 25 тысяч долларов и крылатую ракету за 1 млн долларов? Ведь настоящее сравнение выглядит так: крылатая ракета за 1 млн долларов поражает цель, пусть и не со 100% вероятностью, а рельсотрон не может в нее попасть даже после ста проведенных выстрелов!

Концепция изменилась

Однако еще большее разочарование принесла сама доктрина использования «чудо-пушки». Как вы понимаете, даже первый выстрел из рельсотрона уже демаскирует его носитель, тот самый «невидимый» эсминец «Замволт». Более того, при дальности в 180 км оказывается, что ни о какой надежной защите носителя за счет расстояния речь уже не идет. На такой дальности военный корабль находится внутри купола береговой противокорабельной обороны и, тем более, под плотным контролем морской авиации противника.

Как следствие, никаких «ста выстрелов из рельсотрона» у «невидимого» эсминца нет и в помине – он сам очень быстро будет уничтожен противокорабельными ракетами или же морской авиацией противника. Причем оба этих вражеских оружия, в отличии от рельсотрона, бьют точно и наверняка, так что дуэль между рельсотроном и берегом изначально выглядит проигрышной для электромагнитной пушки. Ведь рельсотрон никак не может нарастить темп своей стрельбы в то время, как выпустить по его носителю с десяток обычных ракет и обеспечить 100% вероятность поражения цели – тривиальная задача.

Более того, как выяснилось уже в ходе испытаний, рельсотрон не может вести длительную стрельбу – ресурс его ствола крайне мал, особенно в сравнении с классической артиллерией. Низок и темп стрельбы – корабельная силовая установка может обеспечить 1-2 выстрела в минуту. Для большей скорострельности нужен ядерный реактор и система охлаждения ствола.

Проблемой стала и пробиваемость, особенно на большой дальности. Выяснилось, что аэродинамическое сопротивление быстро снижает скорость снаряда рельсотрона, в результате чего его воздействие на цель при попадании не превышает показатели артиллерии средних калибров. Как-либо улучшить этот важный показатель невозможно – по указанным выше причинам снаряд рельсотрона не содержит взрывчатого вещества в то время, как у обычной артиллерии около половины воздействия на защиту цели оказывает именно заряд снаряда. Невозможно было сделать и осколочный или зажигательный снаряд, что вкупе с низким КВО вообще обесценивало рельсотрон – его попадание должно было быть предельно точным, иначе же противник бы просто увидел веселую картину: «о, что-то рядом неслабо так упало!»

В итоге военное ведомство США после 16 лет испытаний получило в свое распоряжение ненадежное, неточное и маломощное орудие с низкой скорострельностью. Способное к одиночной стрельбе на рекордную дальность – но все равно проигрывающее в реальном бою авиации и ракетам. В принципе, неплохой вариант для музейного экспоната стоимостью в 500 млн долларов.